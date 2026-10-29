El Salvador confirma su primer caso de chikungunya de 2026 tras 40 semanas sin registros

El cirujano general e intensivista Emilio Salazar, abordó la confirmación del caso de chikungunya y el panorama epidemiológico en El Salvador (Cortesía: Frente a Frente).

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El Salvador registra su primer caso confirmado de chikungunya de 2026 durante la semana epidemiológica 41, transcurrida del 11 al 17 de octubre, tras mantenerse sin detecciones durante las primeras 40 semanas del año, según los datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsal).

El informe epidemiológico constató la reaparición de esta enfermedad transmitida por vectores en el territorio nacional, en un periodo en el que las autoridades sanitarias sostienen una vigilancia constante sobre las arbovirosis.

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Ante este panorama, en el programa televisivo de entrevistas Frente a Frente, el cirujano general e intensivista Emilio Salazar analizó sobre el sistema sanitario y abordó el comportamiento de esta afección, que comparte el mismo vector de transmisión con el dengue y el zika.

El especialista subrayó que la población debe mantener la atención ante la circulación de estos agentes patógenos en El Salvador, aunque aclaró que los parámetros actuales se ubican dentro de las zonas de seguridad epidemiológica.

El especialista expuso las diferencias clínicas sustanciales entre las patologías transmitidas por el mosquito. A diferencia de otras infecciones virales, el chikungunya confiere inmunidad de por vida a quienes lo contraen, un factor biológico que explica por qué transcurren periodos prolongados de varios años entre los brotes poblacionales.

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Gráfica oficial del Ministerio de Salud que muestra la curva de sospechas de chikungunya a lo largo del año, donde destaca el registro de un caso en octubre.

En cuanto a la sintomatología, Salazar remarcó que este virus genera una afectación articular severa que suele resultar incapacitante desde los primeros días. “El paciente presenta fiebre alta, dolor de cabeza y una molestia en las articulaciones tan intensa que no le permite levantarse de la cama”, detalló el médico.

Esta característica contrasta con el dengue, caracterizado por dolor retroocular y molestias óseas generalizadas. Asimismo, el intensivista advirtió que el chikungunya puede evolucionar hacia una fase articular reumatológica de carácter crónico, lo cual prolonga los dolores articulares durante meses después de la fase aguda, si bien no suele presentar las complicaciones hemorrágicas que vuelven potencialmente letal al dengue.

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El boletín epidemiológico reporta más de 6,000 casos sospechosos de dengue

Al examinar la situación de las arbovirosis con base en el boletín del Minsal, Salazar puntualizó que el país contabiliza alrededor de 6,100 casos sospechosos de dengue en lo que va del año.

Los reportes institucionales reflejan que los contagios confirmados suman 64 casos, con un saldo de cuatro personas fallecidas a causa de cuadros graves de esta enfermedad.

La curva técnica mostró un ascenso gradual desde la semana 25, cuando se contabilizaban 76 casos semanales, hasta alcanzar un pico de 359 registros en la semana 40.

Salazar enfatizó que, pese al volumen de consultas, las curvas epidemiológicas sitúan al país en rangos controlados, lo que descarta una situación de alarma generalizada pero exige sostener los controles comunitarios.

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El especialista abogó que estas infecciones depende de la erradicación de los mosquitos vectores, identificados como Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Una infografía de Infobae detalla acciones de limpieza en depósitos y exteriores del hogar para frenar la reproducción de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fármacos antiinflamatorios elevan el riesgo de hemorragias en cuadros febriles

Salazar hizo un llamado enfático a evitar la automedicación ante cualquier síndrome febril o sospecha de arbovirosis. El uso de antiinflamatorios como aspirina, ibuprofeno o diclofenaco está contraindicado, dado que estos compuestos alteran la coagulación y aumentan la probabilidad de desencadenar hemorragias graves si el paciente padece dengue.

El abordaje inicial debe basarse exclusivamente en una hidratación constante y el empleo de acetaminofén o paracetamol para mitigar la fiebre y el dolor. Salazar concluyó que la consulta temprana en las unidades de salud resulta determinante para obtener un diagnóstico oportuno y evitar que las infecciones evolucionen hacia complicaciones críticas.

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