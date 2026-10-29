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Los rebeldes hutíes dañaron la pista de aterrizaje del aeropuerto de Adén con un bombardeo contra tropas de Yemen

Las fuerzas regulares del país aliado de Arabia Saudita indicaron que hubo heridos entre la población civil y daños materiales. Las milicias respaldadas por Irán dijeron que Riad estaba entregando armas

Daños en el aeropuerto de Adén, en Yemen, tras un ataque hutí
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Imágenes emitidas por Al Arabiya este jueves mostraron daños en el aeropuerto de Adén, en Yemen, tras un ataque. Según informaron las fuerzas gubernamentales yemeníes, los hutíes atacaron el aeropuerto de Adén el miércoles, después de que este grupo —alineado con Irán— advirtiera a la población que evacuara las instalaciones, en un contexto de intensificación de los combates en este país empobrecido, atrapado en el conflicto más amplio que afecta a Oriente Medio.

Los residentes de esta ciudad portuaria del sur —donde tiene su sede el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita— relataron haber escuchado una explosión cerca del aeropuerto, una infraestructura que constituye un salvavidas humanitario y la principal puerta de entrada al sur de Yemen.

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Las fuerzas yemeníes indicaron que el ataque al aeropuerto provocó heridos entre la población civil y daños materiales.

El tráfico aéreo quedó suspendido tras el ataque, según informaron a Reuters dos funcionarios del Ministerio de Transporte. Una fuente vinculada a las labores de ayuda humanitaria señaló que parte del personal de la ONU abandonó el aeropuerto poco antes del ataque y que no se registraron heridos.

El portavoz de los hutíes, Yahya Saree, afirmó en una publicación en X que la advertencia de evacuación se debió, según sus palabras, a la presencia de un avión de carga militar saudí que estaba entregando armas.

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Por el momento, no ha habido comentarios por parte de las autoridades saudíes.

Los hutíes, que controlan la capital, Saná, y la mayor parte del noroeste de Yemen, han atacado el aeropuerto de Adén en repetidas ocasiones. Los residentes indicaron que, antes de que se emitiera la advertencia, también se habían escuchado explosiones en otros puntos de la ciudad.

Los hutíes anuncian un bombardeo contra una base militar cerca del aeropuerto de Adén
Los hutíes anuncian un bombardeo contra una base militar cerca del aeropuerto de Adén

Por otra parte, se registraron al menos 12 personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas en un supuesto ataque aéreo saudí contra viviendas en la provincia de Taiz, en el suroeste del Yemen y zona de intensos combates entre los hutíes y las fuerzas progubernamentales, denunciaron este jueves los rebeldes.

El Ministerio de Salud, controlado por los hutíes, atribuyó en un comunicado el ataque a aeronaves pertenecientes a lo que denominó la “agresión saudí-estadounidense-israelí”, señalando que el bombardeo alcanzó los hogares de dos familias de apellido Al Qawz.

El ministerio indicó que el balance inicial de víctimas no es definitivo, por lo que la cifra podría aumentar.

Las circunstancias del ataque denunciado este jueves -incluyendo la causa de la explosión y el número de víctimas- no han podido ser verificadas de forma independiente a través de fuentes externas.

Este ataque se produce en un contexto de acusaciones cruzadas sobre las víctimas civiles en el conflicto del Yemen.

Ayer mismo, los rebeldes denunciaron al menos 14 muertos y decenas de heridos en ataques aéreos atribuidos a la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido contra Al Yauf, en el noroeste, contra zonas residenciales, un mercado y una gasolinera.

Mientras, funcionarios del Ejecutivo reconocido y fuentes militares progubernamentales sostienen que algunas muertes de civiles se deben a lanzamientos fallidos de misiles por parte de los hutíes y a disparos indiscriminados de artillería.

un control de seguridad en la ciudad de Aden, sede del Gobierno yemení. EFE/EPA/Ahmed Shehab
un control de seguridad en la ciudad de Aden, sede del Gobierno yemení. EFE/EPA/Ahmed Shehab

Asimismo, representantes gubernamentales han acusado a los insurgentes de utilizar zonas pobladas e instalaciones públicas para almacenar armamento y lanzar misiles, exponiendo así a la población civil a los riesgos derivados de fallos en los disparos o de posibles contraataques.

Las hostilidades se reanudaron en el Yemen a mediados de julio, cuando los hutíes denunciaron que Arabia Saudí bombardeó el aeropuerto de Saná para evitar el aterrizaje de un avión iraní, una acción que fue reivindicada por el Ejército y que Riad nunca se atribuyó.

Eso desencadenó ataques transfronterizos de los hutíes contra instalaciones civiles, militares y energéticas de Arabia Saudí, país al que también han impuesto una suerte de bloqueo a sus buques en el mar Rojo, la principal alternativa de Riad para exportar su petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz.

En paralelo, los insurgentes iniciaron una ofensiva para hacerse con la costa suroccidental del Yemen, mientras que la coalición militar y el Gobierno reconocido reanudaron sus bombardeos contra los hutíes en una contraofensiva denominada “Amanecer del Yemen”.

(Con información de Reuters y EFE)

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