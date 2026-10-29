Confirmaron que el cuerpo hallado en un río de Salta era de Isabel Galbán e imputaron a su pareja por femicidio

Isabel Verónica Galbán había sido denunciada como persona desaparecida el 23 de octubre

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Luego de que se confirmara que el cuerpo encontrado en el río Juramento pertenecía a Isabel Verónica Galbán, la mujer de 40 años que era buscada en Salta, la Fiscalía imputó a la pareja de la víctima por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Además, una mujer del entorno del hombre fue acusada de encubrimiento.

Los sospechosos fueron arrestados poco después de que el cadáver fuera encontrado en el camping Laguna Blanca, en la localidad de Joaquín V. González, el lunes por la tarde. Según explicaron las autoridades, el arresto se dispuso debido a que se detectaron contradicciones en las versiones que dieron a los efectivos.

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Mientras que uno de ellos se trata de un hombre que mantenía una relación con la víctima, la mujer fue identificada como una persona mayor de edad que sería parte del entorno del principal acusado. Ambos se abstuvieron de declarar, por lo que el Ministerio Público Fiscal (MPF) salteño pidió que continúen detenidos.

En línea con esto, la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, acusó de manera provisoria a la pareja Galbán como presunto autor de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Asimismo, la mujer fue imputada como presunta autora del delito de encubrimiento.

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El río Juramento, donde se encontraron los restos de Galbán

Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal de Salta, al momento del hallazgo, los investigadores solo habían logrado establecer que se trataba de una persona de sexo femenino. Por esto, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se practicó la autopsia.

A raíz del avanzado estado de descomposición, se ordenaron análisis de anatomopatología, toxicología y otros estudios complementarios para establecer la causa y la data de la muerte. Asimismo, indicaron que la identificación se realizó mediante el reconocimiento de familiares y el cotejo de huellas dactilares.

Pese a las imputaciones, la fiscal García Pisacic indicó que la investigación continúa en curso y que todavía se ejecutan numerosas medidas investigativas. También pidió prudencia en la difusión de información para evitar interferencias que puedan afectar el avance de la causa.

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La Fiscalía de Salta imputó a la pareja de Isabel Verónica Galbán por femicidio tras el hallazgo de su cuerpo en el río Juramento.

Galbán había sido vista por última vez durante la mañana del jueves 22 de octubre, cuando salió de su vivienda en el barrio Facundo Quiroga de Joaquín V. González. Según el pedido de localización, dijo que iba a dirigirse a la casa de su madre, pero desde entonces su familia perdió contacto con ella.

La denuncia por desaparición fue presentada el 23 de octubre. Durante el operativo de búsqueda, una cámara de seguridad registró a la mujer con pantalón vaquero y zapatillas blancas, prendas que no coincidían con la descripción inicial aportada por el denunciante.

Otro femicidio en Salta

El resultado de la autopsia practicada a Roxana Guiravica, la joven de 28 años hallada sin vida en San José de Metán, determinó que murió por asfixia mecánica por ahorcamiento. No obstante, la Fiscalía Penal 2 departamental mantiene abierta la investigación bajo el protocolo para esclarecer las circunstancias de la muerte.

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El cuerpo fue encontrado el sábado pasado en una zona descampada de la ciudad por efectivos de la División Caballería de la Policía de Salta. Los agentes realizaban un rastrillaje para localizar a un detenido que se había fugado de la comisaría de El Galpón cuando dieron con los restos.

La mujer hallada sin vida en un descampado de la provincia de Salta figura en un autorretrato tomado en la vía pública.

El cadáver, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, fue trasladado a la ciudad de Salta para la intervención del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El informe preliminar estableció que Guiravica presentaba una lesión en el cuello compatible con un surco de ahorcadura oblicuo, ascendente de derecha a izquierda. Los peritos también constataron tres cortes superficiales en el antebrazo izquierdo, aunque aclararon que no tenían gravedad suficiente para provocar la muerte.

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El fiscal Gonzalo Gómez Amado indicó que la pesquisa continuará bajo el protocolo vigente para este tipo de muertes. Según la normativa de la Procuración General de Salta, la causa debe ser investigada con presunción de homicidio doloso en todos los fallecimientos, incluso aquellos que en una primera instancia puedan parecer accidentes o suicidios, hasta descartar de manera fundada la intervención de un delito.

Luego de que los familiares identificaron formalmente a la joven, el cuerpo fue entregado para su inhumación. La hermana de la víctima, Cintia Rueda, pidió que la Justicia profundice las medidas para determinar qué ocurrió.

Por otro lado, se conoció que la familia había perdido contacto con Guiravica cerca de una semana antes del hallazgo, aunque no había presentado una denuncia por desaparición. Sus allegados señalaron que la joven atravesaba problemas de consumo y que solía ausentarse de su domicilio durante varios días.

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