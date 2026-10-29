Desarticularon una red narco paraguaya en La Plata vinculada a homicidios y balaceras: hay 19 detenidos

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia

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La Policía Bonaerense desbarató una red narco de origen paraguayo que operaba entre las localidades de Villa Elvira y Los Hornos y que está bajo sospecha de haber sido autora de una sucesión de homicidios y balaceras en la periferia de La Plata. Se trató de un operativo de alta complejidad que derivó en 24 allanamientos simultáneos y 19 personas detenidas.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 18 de La Plata, encabezada por Hugo Tesón, con intervención de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

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Según confirmaron fuentes oficiales de la investigación a Infobae, las tareas comenzaron el 9 de mayo de 2026, a partir de denuncias y hechos violentos registrados en distintos sectores de la zona sur de la ciudad.

La hipótesis de los investigadores sostiene que la organización mantenía una estructura de acopio, traslado, fraccionamiento y venta de estupefacientes entre el barrio El Palihue, en Villa Elvira, y la Mega Toma de Los Hornos.

Cinco de los detenidos durante el mega operativo anti narco

En ese contexto, la Justicia procura establecer si las disputas por el control de esos puntos de comercialización estarían relacionadas con los homicidios y ataques armados ocurridos en ambos territorios. En El Palihue, la causa incorporó información sobre los asesinatos de Jorge Ariel Mujica y Mauro Núñez, cometidos en la vía pública.

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Según la línea de investigación, ambos casos podrían estar relacionados con conflictos entre grupos dedicados a la venta de drogas. Sobre todo porque en ese sector también se registraron balaceras y denuncias sobre la presencia de puntos de expendio.

La pesquisa incluyó además antecedentes de violencia en la Mega Toma de Los Hornos. Entre ellos figura el homicidio de Maximiliano Escudero, quien fue hallado muerto junto a su camioneta incendiada en la zona de calles 79 y 149.

También se analizaron procedimientos previos en los que la Policía detuvo a personas armadas cerca de presuntos puntos de venta y otros episodios de ataques contra viviendas dentro del asentamiento. No obstante, la causa no atribuyó de manera definitiva esos crímenes a las personas detenidas durante el operativo.

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Hay 19 detenidos acusados de integrar la red narco paraguaya

Por esto, los investigadores buscan determinar si la organización investigada formó parte de las disputas territoriales que derivaron en ataques armados y homicidios en esos barrios. Según la investigación, el grupo tenía presencia en dos puntos con funciones diferenciadas.

Mientras que en El Palihue se concentraba el acopio y resguardo de los cargamentos, la Mega Toma de Los Hornos era utilizada para el fraccionamiento de la sustancia y su comercialización al menudeo. Asimismo, se cree que el control de una parte de El Palihue estaba a cargo de un grupo familiar de origen paraguayo, que habría organizado el traslado de la droga a Los Hornos.

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El destino de las dosis fragmentadas era el asentamiento de más de 160 hectáreas ubicado en terrenos del ex Club de Planeadores. La extensión del predio, sus accesos limitados y la falta de un trazado urbano regular complicaron las tareas de observación de la fuerza. La investigación planteó que allí funcionaban puntos de venta camuflados como viviendas y construcciones.

Por este motivo, la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado desplegó puestos de observación, vigilancias estáticas y dinámicas, seguimientos y registros fílmicos en los dos barrios. Como parte de esas medidas, los agentes interceptaron a presuntos compradores en las inmediaciones de los lugares bajo observación.

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Todos los elementos que fueron secuestrados

Según la información oficial, en esos procedimientos se secuestraron envoltorios de cocaína que habrían sido adquiridos para consumo. Ese material se incorporó a la causa como parte de los elementos reunidos para acreditar el funcionamiento de las presuntas bocas de expendio.

De esta manera, se logró identificar a 14 personas que integrarían la estructura, con roles vinculados al acopio, el traslado, la custodia, el fraccionamiento y la venta de estupefacientes. Durante el operativo final fueron aprehendidas 19 personas: 12 hombres y siete mujeres.

Luego de que se libraran las órdenes de allanamiento, requisa y secuestro, los efectivos intervinieron 12 inmuebles en la Mega Toma de Los Hornos y otros 12 en El Palihue. La simultaneidad del despliegue buscó impedir que los sospechosos retiraran droga, dinero, armas u otros elementos de los lugares investigados.

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En total, 24 domicilios fueron allanados en el sur de La Plata

Durante los procedimientos, la Policía secuestró una pistola Beretta calibre 9 milímetros, dos pistolas Glock, dos escopetas y una carabina calibre .22. También incautó municiones de calibres .357, 9 milímetros, .38, .32 y .22, además de cartuchos calibre 16 y .20.

El secuestro de armas y municiones será analizado en el marco de la causa. Las pericias deberán establecer su aptitud para el disparo y determinar si alguna pudo haber sido utilizada en hechos violentos investigados en la zona.

También se incautaron 11 lotes de marihuana, con un peso total de 12,9 kilogramos, y un lote de cocaína de 1,1 kilogramos. A ese material se sumaron 376,7 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 980 envoltorios y 175,2 gramos de marihuana fraccionados en 58 dosis.

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La Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado presentó las armas de fuego, municiones, un chaleco balístico y paquetes de estupefacientes incautados

Además, se incautó un paquete de bicarbonato de sodio, cuatro balanzas de precisión, recortes de nylon, tijeras, anotaciones y una máquina para contar dinero. La Justicia analizará el posible uso de esos elementos dentro de la presunta operatoria de fraccionamiento y venta.

Por otro lado, en los inmuebles se hallaron $ 2.049.650 en efectivo, dos motocicletas, 11 teléfonos celulares, dos handies, un chaleco tipo funda para protección balística y cuadros de Pablo Escobar. La Justicia deberá determinar el origen del dinero y su eventual relación con la actividad bajo investigación.

Parte de las líneas de los teléfonos estaba intervenida por orden judicial, según indicaron fuentes del caso a este medio. No obstante, los dispositivos serán peritados para reconstruir comunicaciones, contactos, movimientos de dinero y posibles vínculos con otros eslabones de la cadena de suministro.

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