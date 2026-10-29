Apuñaló a una adolescente en Miramar para robarle la bicicleta y fue detenida una semana después

La mujer fue detenida luego de que la señalaran como la presunta responsable de apuñalar y robarle a una menor de edad (Gentileza: La Capital de Mar del Plata)

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Una mujer de 29 años, conocida como “Chuly”, fue detenida en Miramar acusada de haber apuñalado a una adolescente de 17 años para robarle la bicicleta. La captura se concretó este miércoles durante un allanamiento en su vivienda, tras una investigación que incluyó cámaras de seguridad, testimonios y el análisis de comunicaciones telefónicas.

El ataque ocurrió el 20 de octubre, cerca de las 18:35 horas, en la zona de las calles 9 y 48. Según el parte policial, los operadores del Centro de Monitoreo detectaron que la víctima tenía una herida punzocortante en una pierna y había denunciado el robo de su bicicleta por parte de una mujer mayor de edad.

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A raíz de la puñalada, la adolescente fue trasladada en ambulancia junto a un adulto responsable para recibir atención médica. Poco después, las autoridades informaron que la lesión no puso en riesgo su vida.

Según la información publicada por La Capital de Mar del Plata, la Fiscalía Descentralizada de Miramar, a cargo de Rodolfo Moure, ordenó distintas medidas para esclarecer el hecho. De este modo, el personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones realizó entrevistas, relevó registros de cámaras de seguridad y examinó redes sociales, mensajes de texto y llamadas telefónicas.

La zona en donde se produjo la detención de "Chuly"

Con esos elementos, los investigadores señalaron a “Chuly” como la presunta autora de la agresión y solicitaron su detención, además de una orden de allanamiento para una casa situada en Los Nogales al 2100.

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Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos pantalones, una campera que podría haber sido utilizada durante el ataque y el teléfono celular de la detenida. Sin embargo, no informaron el hallazgo de la bicicleta robada ni del arma blanca que habría sido empleada en la agresión.

Tras el operativo, la Fiscalía avaló lo actuado y dispuso el alojamiento de la mujer en la Unidad Penal Nº 50 de Batán. También ordenó que comparezca este jueves a primera audiencia.

Salió a comprar milanesas con un amigo y murió baleado por la espalda

Hace un mes, Maximiliano Zabala, de 29 años, murió tras recibir un disparo por la espalda durante un ataque registrado en el barrio Regional de Mar del Plata. La Justicia investiga si el hombre y un amigo fueron confundidos con autores de un robo de bicicleta.

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Todo sucedió cuando Zabala caminaba con un hombre de 36 años rumbo a comprar comida cuando, según el relato de su acompañante, ambos fueron interceptados por un grupo de al menos diez personas en la esquina de Grecia y Peña, en el sector de Villa La Palangana. Los agresores los acusaron de haber cometido un delito y comenzaron a golpearlos.

La víctima murió en el hospital local luego de que fuera asistido por vecinos de la zona

Durante la agresión, la víctima recibió un balazo en la espalda. Frente a esto, los vecinos de la zona lo asistieron hasta la llegada de la ambulancia, que lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Murió poco después de ingresar al centro de salud.

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El otro hombre logró escapar del grupo, aunque también presentaba golpes. Ante allegados de la víctima, sostuvo que ambos habían salido a comprar milanesas y negó que estuvieran vinculados con el robo que habría originado la agresión.

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, y fue caratulada como homicidio. Pese a que ya transcurrieron casi dos meses del hecho, no hubo detenidos ni imputados por el crimen.

El personal de Policía Científica y del gabinete técnico operativo realizó peritajes en el lugar, relevó cámaras de seguridad y buscaba identificar a quienes integraban el grupo agresor. La autopsia de Zabala estaba prevista para el miércoles posterior al hecho.

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Además, se conoció que ambos registraban antecedentes judiciales. Esa circunstancia llevó a los investigadores a considerar, entre las hipótesis del caso, la posibilidad de que el ataque haya respondido a un ajuste de cuentas.

Zabala registraba causas iniciadas entre 2013 y 2024 por robo, tentativas de robo, tenencia simple de estupefacientes, lesiones y atentado contra la autoridad, además de un pedido de paradero activo en 2014.

Su acompañante, en tanto, tenía actuaciones judiciales entre 2010 y 2024 por robos y tentativas de robo, infracciones a la Ley de Drogas, lesiones, contravenciones y una causa vinculada a una investigación por tentativa de homicidio. También figuraban infracciones a los artículos 205 y 239 del Código Penal durante la cuarentena.

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