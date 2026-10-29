Crimen y Justicia

Detuvieron a una mujer acusada amenazar y exigir $10 millones al padrino de su hija en Mar del Plata

Un hombre de 66 años denunció que hizo transferencias durante dos años. La sospechosa lo involucró con un presunto cacso de violencia y le advertía que, de negarse a realizar los pagos, sus familiares sufrirían las consecuencias

La mujer de 46 años fue detenida durante una entrega controlada de dinero en una estación de servicio de Mar del Plata
La mujer de 46 años fue detenida durante una entrega controlada de dinero en una estación de servicio de Mar del Plata
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Una mujer de 46 años está acusada de exigirle dinero durante más de dos años a un hombre de 66, bajo amenazas contra su familia. Según la denuncia, la víctima habría entregado cerca de $10 millones desde febrero de 2024. La investigación derivó en un operativo en Mar del Plata, donde la sospechosa fue detenida durante una nueva entrega de dinero.

La acusada quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán, a disposición de la Fiscalía de Instrucción y Juicio N°12, a cargo del fiscal Luis Ferreyra, mientras continúa la investigación.

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El vínculo entre la acusada y la víctima antecedía al conflicto: el hombre es padrino de la hija de la mujer. Ese dato forma parte del relato que el hombre llevó a la Justicia para explicar el origen de una secuencia de pagos que, según su declaración, se sostuvo durante aproximadamente dos años.

De acuerdo con su testimonio, la acusada lo habría involucrado en una situación relacionada con un presunto episodio de violencia. A partir de ese momento, según la denuncia, comenzó a exigirle dinero y le advirtió que sus familiares sufrirían consecuencias si él dejaba de cumplir con esos pagos. La investigación deberá establecer las circunstancias de ese episodio, el contenido de las comunicaciones entre ambos y el alcance de las intimidaciones denunciadas.

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El hombre aseguró que efectuó transferencias por un monto cercano a $10 millones. Los comprobantes de esas operaciones fueron incorporados a la denuncia y forman parte de los elementos reunidos en el expediente judicial.

La acusada quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán, a disposición de la Fiscalía N°12 (Fuente: 0223)
La acusada quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán, a disposición de la Fiscalía N°12 (Fuente: 0223)

La detuvieron durante una entrega controlada

A partir de la denuncia del hombre y de los comprobantes de las transferencias que presentó ante la Justicia, la Fiscalía de Instrucción y Juicio N°12 dispuso medidas para avanzar con la investigación. Bajo las directivas del fiscal, personal de la comisaría segunda organizó una entrega controlada para concretar un nuevo encuentro entre la víctima y la sospechosa.

El punto acordado fue una estación de servicio ubicada en la intersección de Colón y Champagnat. La mujer acudió al lugar para recibir dinero y los efectivos permanecieron en las inmediaciones a la espera de que se concretara la operación.

Según la información oficial, la intervención policial se produjo inmediatamente después de que la acusada recibiera $200.000 en efectivo. Entonces fue aprehendida y trasladada para quedar a disposición de la fiscalía.

La Policía secuestró un celular durante la detención de la mujer acusada de extorsión (Gentileza)
La Policía secuestró un celular durante la detención de la mujer acusada de extorsión (Gentileza)

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes. El dispositivo podría aportar información de interés para la causa, en particular sobre las comunicaciones entre la mujer y el denunciante.

Luego de la detención de la mujer, la fiscalía dispuso que fuera notificada sobre la formación de una causa por extorsión y ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y analizar los elementos secuestrados durante el procedimiento.

Otra denuncia por extorsión derivó en una investigación

Un caso distinto de extorsión fue denunciado semanas atrás en Berisso, donde un joven de 28 años aseguró que fue amenazado después de intentar comprar imágenes íntimas a través de un sitio web. Según su presentación, realizó tres transferencias por $35.000, $20.000 y $50.000, por un total de $105.000, pero nunca recibió el material ofrecido.

Tras reclamar por la falta de envío, los administradores del perfil le exigieron otros $100.000. Luego, de acuerdo con la denuncia, recibió intimidaciones telefónicas: le habrían advertido que enviarían personas a su domicilio y difundirían entre sus allegados el intento de compra.

La causa fue caratulada como estafa y extorsión. Los investigadores buscan establecer quiénes administraban el perfil utilizado para contactar al joven y rastrear el recorrido del dinero transferido.

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