La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión para Lotocki por las lesiones a Silvina Luna y otras tres mujeres

Aníbal Lotocki (Foto/Fiscales.gob.ar)

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La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki por estafa y por las lesiones graves que les causó a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del médico.

La sentencia también contempla diez años de inhabilitación para ejercer su profesión. La decisión se refiere a las lesiones sufridas por las cuatro mujeres tras las intervenciones estéticas y no constituye una condena por la muerte de Luna.

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En esta causa se dio por probado que Lotocki les aplicó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo y en cantidades no aconsejadas, lo que les provocó lesiones por la formación de granulomas. También se determinó que ocultó información que debía proporcionarles antes de las intervenciones.

Silvina Luna

El médico había sido condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión. En aquella sentencia, el tribunal oral consideró acreditado que realizó las intervenciones “colocándoles en su cuerpo un producto de relleno del cual sólo se sabe que contenía microesferas de Polimetilmetacrilato (PMMA), en zonas y cantidad no aconsejadas, produciéndoles con ello lesiones, al generarles granulomas”.

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Según se estableció, Lotocki “dolosamente, calló u ocultó intencionalmente lo que era su obligación informar”.

La fiscalía y las querellas apelaron para reclamar una pena mayor, mientras que la defensa solicitó la absolución. La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo defensivo y elevó la condena de cuatro a ocho años de prisión, al considerar que también se había cometido el delito de estafa. Además, aumentó de cinco a diez años la inhabilitación profesional.

En abril de 2025, la Sala II de Casación confirmó la condena a ocho años. Contra esa decisión, la defensa presentó el recurso de queja que ahora fue declarado inadmisible por la Corte Suprema.

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Actualmente, Lotocki enfrenta otro juicio por la muerte de Christian Zárate (Foto/Fiscales.gob.ar)

Las intervenciones y las lesiones

Los hechos analizados incluyeron las operaciones realizadas a Pamela Sosa en 2008, Silvina Luna en 2011 y Stefanía Xipolitakis en 2014, en las que se les colocó material de relleno con PMMA.

En el caso de Gabriela Trenchi, Lotocki había acordado colocarle hilos tensores en los glúteos y extraerle grasa de la pelvis, las rodillas y la cadera para mezclarla con plasma de su sangre e inyectarla en la zona glútea.

Sin embargo, pese a lo solicitado por la paciente, le aplicó un producto de relleno con PMMA que le provocó lesiones en el cuerpo y en la salud.

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Esta fue la cuarta intervención de la Corte Suprema en la causa. Las dos primeras estuvieron relacionadas con cuestiones previas al juicio. La tercera correspondió a un planteo contra la primera condena, que fue rechazado por falta de sentencia definitiva.

Gabriela Trenchi (Foto/Cristian Gastón Taylor)

El juicio por la muerte de Christian Zárate

La decisión del máximo tribunal se conoció mientras Lotocki enfrenta otro proceso ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, donde es juzgado por el homicidio de Christian Zárate, un paciente de 50 años que murió después de una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO).

Según la investigación, Zárate concurrió a la clínica en abril de 2021 para una intervención programada que incluía la remoción de tejidos de distintas partes del cuerpo. Se le practicó una dermolipectomía con la técnica TULUA y una liposucción.

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El Centro Médico Conde (CEMECO)

Durante la operación, Lotocki se ausentó del quirófano durante unos 40 minutos. Después de la intervención, el paciente fue llevado a una habitación, donde una enfermera detectó una anomalía en el drenaje y se lo comunicó al médico. Lotocki dispuso entonces que Zárate regresara al quirófano.

Al día siguiente, el paciente se descompensó, fue intubado y se solicitó una ambulancia. Sufrió un paro cardíaco y murió.