Cartaginés hace historia y clasifica por primera vez a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar al Olimpia de Honduras

El Club Sport Cartaginés clasificó por primera vez a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, tras eliminar al Olimpia de Honduras con un global de 3-2. Crédito: Club Sport Cartaginés

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El Club Sport Cartaginés escribió una de las páginas más importantes de su historia deportiva al conseguir, por primera vez, la clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, después de eliminar al Olimpia de Honduras en una serie de semifinales que se resolvió la noche del miércoles 28 de octubre en Tegucigalpa.

El conjunto costarricense empató 2-2 en el estadio Nacional Chelato Uclés y aprovechó la victoria 1-0 obtenida en el encuentro de ida, disputado en el estadio José Rafael “Fello” Meza en Costa Rica, para imponerse con un marcador global de 3-2 y asegurar su presencia en la disputa por el título regional.

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Bajo la dirección técnica del guatemalteco Amarini Villatoro, los brumosos superaron una de las pruebas más exigentes de la competición. El equipo hondureño llegó al compromiso con la necesidad de remontar la eliminatoria y ejerció una fuerte presión ofensiva, pero los visitantes encontraron la manera de responder en los momentos determinantes.

El partido comenzó con dificultades para los costarricenses. Apenas al minuto 12, el defensor Luis Olivas marcó un autogol después de una acción defensiva que se originó en un despeje defectuoso del guardameta Kevin Briceño, situación que permitió al Olimpia igualar momentáneamente el marcador global.

La anotación encendió las expectativas de los aficionados hondureños, quienes observaron cómo su equipo recuperaba terreno en la búsqueda del boleto a la final.

Sin embargo, Cartaginés consiguió reaccionar antes del descanso. Al minuto 36, Joaquín Alonso Hernández apareció dentro del área para aprovechar un centro de Diego González y enviar el balón al fondo de la portería defendida por Edrick Menjívar.

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El empate parcial 1-1 devolvió la tranquilidad al conjunto brumoso y obligó al Olimpia a buscar nuevamente el resultado, en un enfrentamiento que se caracterizó por la intensidad y las constantes llegadas del equipo local.

Cartaginés resistió la presión hondureña y sentenció la clasificación en el cierre

En la segunda mitad, el equipo hondureño volvió a tomar ventaja. Al minuto 52, el delantero Jorge Benguché aprovechó un error defensivo para marcar de cabeza el 2-1, resultado que mantuvo abierta la posibilidad de una remontada.

A partir de ese momento, Olimpia aumentó la presión sobre el área costarricense y buscó aprovechar su condición de local para modificar el resultado de la eliminatoria.

Los dirigidos por Amarini Villatoro debieron concentrar sus esfuerzos en el trabajo defensivo, intentando contener los ataques y aprovechar los espacios que dejaba su rival.

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De acuerdo con las estadísticas oficiales de Concacaf, Olimpia contabilizó 19 remates, mientras que Cartaginés realizó únicamente cinco, una diferencia que refleja el dominio ofensivo del conjunto hondureño durante buena parte del compromiso.

No obstante, la efectividad de los costarricenses terminó siendo determinante.

Cuando el encuentro estaba por finalizar y Olimpia buscaba desesperadamente una anotación adicional, Geancarlo Castro apareció al minuto 90+4 para convertir el 2-2 definitivo mediante un remate de derecha desde larga distancia, después de una jugada de contragolpe.

La anotación terminó de asegurar el pase de los brumosos y desató la celebración del equipo costarricense, que consiguió superar una eliminatoria especialmente complicada fuera de casa.

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La afición brumosa celebró el pase a la final de su equipo en la Copa Centroamericana. Crédito: Club Sport Cartaginés

Amarini Villatoro celebra una clasificación histórica

Tras finalizar el compromiso, el entrenador Amarini Villatoro destacó la capacidad de sus jugadores para mantenerse en competencia pese a las dificultades que enfrentaron durante el encuentro.

“Un partido bravo. Supimos sufrir, supimos aguantar y la buscaron por todo lado, pero enfrentaron a un equipo con mucho orden, mucho oficio y jerarquía”, manifestó el estratega en declaraciones recogidas por Teletica.

El director técnico también resaltó el recorrido del conjunto brumoso, que antes de eliminar al Olimpia había dejado fuera al Deportivo Saprissa en los cuartos de final, con un marcador global de 5-4.

“¡Qué torneo el de nosotros! Dejamos en el camino a los dos equipos más ganadores e históricos de Centroamérica”, expresó Villatoro, al referirse a las eliminaciones del Saprissa y del Olimpia.

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Además, el entrenador aseguró que el equipo mantiene su ambición de conquistar el campeonato y reconoció que todavía tiene una asignatura pendiente en la competición.

El entrenador Amarini Villatoro condujo al Cartaginés a su primera final de la competición, después de eliminar al Saprissa y al Olimpia de Honduras. Crédito: Club Sport Cartaginés

Costa Rica tendrá nuevamente representación en la final

La clasificación del Cartaginés también representa un resultado significativo para el fútbol costarricense.

Según los registros oficiales de Concacaf, el equipo brumoso se convirtió en el segundo club de Costa Rica en alcanzar la final de la Copa Centroamericana, después de la Liga Deportiva Alajuelense.

Con este resultado, Costa Rica es el único país que ha contado con dos clubes diferentes disputando la final desde la creación del torneo en 2023.

Además, Joaquín Alonso Hernández consiguió un registro destacado al convertirse en el segundo futbolista que anota en ambos encuentros de una misma serie de semifinales de esta competición.

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Ahora, el Club Sport Cartaginés deberá esperar al ganador de la otra semifinal, disputada entre Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y Motagua de Honduras, para conocer a su rival en la final, programada para diciembre de 2026.

El conjunto brumoso buscará completar una campaña histórica con la conquista del campeonato centroamericano, luego de superar a dos clubes de amplia trayectoria en la región.

Para los aficionados cartagineses, la clasificación representa una nueva oportunidad de celebrar un acontecimiento importante en la historia de su institución, que ahora se encuentra a dos partidos de levantar el título de la Copa Centroamericana.

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