Panamá

Panamá gana 4-1 a El Salvador en futsal y se prepara para enfrentar a Costa Rica

La selección remontó un marcador adverso en Managua, con un doblete de Ángel Sánchez y una anotación del portero Noel Hernández.

La selección panameña de futsal inició con una victoria de 4-1 sobre El Salvador su participación en la Copa de Naciones 2026, disputada en Managua. Tomada de Instagram
La selección panameña de futsal inició con una victoria de 4-1 sobre El Salvador su participación en la Copa de Naciones 2026, disputada en Managua. Tomada de Instagram
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La selección masculina de futsal de Panamá debutó con una remontada y una victoria de 4-1 sobre El Salvador en la Copa de Naciones 2026, disputada en Nicaragua.

El equipo dirigido por Jaime Aizpú comenzó perdiendo, pero reaccionó con cuatro anotaciones para imponerse en el Polideportivo Alexis Argüello, escenario donde conquistó el campeonato de Concacaf en 2024.

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El encuentro comenzó con una selección salvadoreña que aprovechó un error defensivo para adelantarse en el marcador. Rosenberg Ramírez recibió el balón después de un despeje defectuoso de Alfonso Maquensi y superó al portero Noel Hernández con un remate elevado, colocando el 1-0 que obligó a los panameños a buscar la igualdad.

La respuesta llegó cuando faltaban tres minutos para finalizar el primer tiempo, mediante una combinación entre Ruman Millord y Ángel Sánchez.

El capitán recibió la asistencia, eludió al guardameta rival y definió frente a la portería desprotegida, estableciendo el empate 1-1 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

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El Polideportivo Alexis Argüello de Managua vuelve a recibir a Panamá, selección que conquistó en este escenario su primer campeonato de futsal de Concacaf en 2024. Tomada de Instagram
El Polideportivo Alexis Argüello de Managua vuelve a recibir a Panamá, selección que conquistó en este escenario su primer campeonato de futsal de Concacaf en 2024. Tomada de Instagram

En la segunda mitad, Panamá consiguió darle vuelta al resultado gracias a Ricardo Castillo, quien recibió un pase de Jesús Santos y disparó con la pierna izquierda desde fuera del área.

El gol del 2-1 permitió al conjunto nacional tomar ventaja y administrar mejor el desarrollo del encuentro ante un rival obligado a buscar la recuperación.

La diferencia aumentó con una segunda anotación del capitán Ángel Sánchez, quien aprovechó un envío largo del guardameta Noel Hernández. Después de controlar el balón, el jugador panameño remató con potencia para establecer el 3-1 y completar su doblete en el compromiso inaugural del campeonato regional.

El último gol tuvo como protagonista al propio portero Noel Hernández, quien anotó desde su área cuando El Salvador utilizaba la estrategia de portero-jugador. Hernández aprovechó que la portería contraria estaba desprotegida y envió el balón hasta el fondo de la red, sellando el marcador definitivo de 4-1.

Panamá enfrentará a Costa Rica el viernes 30 de octubre, en un encuentro decisivo para sus aspiraciones de disputar la final del torneo centroamericano. Tomada de Fepafut
Panamá enfrentará a Costa Rica el viernes 30 de octubre, en un encuentro decisivo para sus aspiraciones de disputar la final del torneo centroamericano. Tomada de Fepafut

Con este resultado, Panamá sumó sus primeros tres puntos en el grupo B, que también integran Costa Rica y El Salvador. Su próximo compromiso será el viernes 30 de octubre, a las 3:30 de la tarde en Nicaragua, equivalentes a las 4:30 p. m. en Panamá, nuevamente en el Polideportivo Alexis Argüello.

Antes de ese enfrentamiento, Costa Rica tiene programado su debut frente a El Salvador este jueves 29 de octubre, a las 6:00 p. m. en Managua. Los costarricenses, dirigidos por Alex Ramos, convocaron a 15 futbolistas de siete clubes nacionales y consideran la competencia parte de su preparación internacional para las eliminatorias mundialistas.

La selección panameña regresó a Nicaragua con el antecedente de haber conquistado allí su primer título de Concacaf, en abril de 2024. En aquella final derrotó 4-3 a Cuba, con dos goles de Claudio Goodridge y anotaciones de Ruman Millord y Aquiles Campos, consolidando uno de sus mayores logros deportivos.

Esa conquista confirmó el crecimiento del futsal panameño en el escenario internacional, después de alcanzar cuatro clasificaciones consecutivas a mundiales: Tailandia 2012, Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024. Su mejor participación ocurrió en 2012, cuando consiguió avanzar hasta los octavos de final.

La Copa de Naciones de Futsal reúne a seis selecciones centroamericanas, divididas en dos grupos, cuyos primeros lugares disputarán la final del torneo el sábado 31 de octubre en Managua. Tomada de Pandeporte
La Copa de Naciones de Futsal reúne a seis selecciones centroamericanas, divididas en dos grupos, cuyos primeros lugares disputarán la final del torneo el sábado 31 de octubre en Managua. Tomada de Pandeporte

Para esta competencia, Jaime Aizpú convocó a 14 jugadores, incluidos dos legionarios. José Yearwood milita en el SS Bocca de Ecuador y Luis Vásquez en Corredores Futsal de Costa Rica, mientras que el resto del plantel procede de clubes del campeonato nacional panameño.

Entre los integrantes destacan Alfonso Maquensi y Ruman Millord, protagonistas del campeonato continental de 2024. Maquensi fue reconocido como el mejor jugador de aquel torneo, mientras que Millord participó en la final ante Cuba. Ambos aportan experiencia a un grupo que busca mantener su competitividad regional.

La Copa de Naciones reúne a seis selecciones distribuidas en dos grupos de tres equipos. Nicaragua, Honduras y Cuba integran el grupo A, mientras que la jornada definitiva se disputará el sábado 31 de octubre. Los líderes de cada zona jugarán por el campeonato y los demás definirán las posiciones restantes.

Para Panamá, el triunfo inicial representa un paso importante hacia su objetivo de disputar otra final, además de permitir al cuerpo técnico evaluar el funcionamiento colectivo. El desafío frente a Costa Rica será determinante para conocer sus posibilidades de clasificación, mientras continúa su preparación para el próximo Premundial de Concacaf.

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