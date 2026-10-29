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Villa Real ganó una final dramática y se coronó campeón de Primera del Interclubes 2026 de la AAT

Se impuso 2-1 a Asociación de Deportes Racionales y logró el ascenso a la Copa Profesional de Clubes, la máxima categoría. Los tres partidos de la serie se definieron en el super tie-break

La formación de Villa Real campeón (Crédito: Prensa AAT)
La formación de Villa Real campeón (Crédito: Prensa AAT)
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Villa Real Tenis Club se consagró campeón de la categoría Primera del Interclubes 2026 de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) al superar por 2-1 a Asociación de Deportes Racionales, en una final cargada de dramatismo hasta el último punto.

En la primera edición de esta competencia, los tres encuentros de la serie terminaron en el super tie-break. El conjunto porteño se quedó con el título y el ascenso a la Copa Profesional de Clubes 2027 gracias a la victoria de Tomás Luna en el single decisivo.

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El primer punto quedó en manos de Villa Real. Lautaro Rocha derrotó a Pablo Mikito Maccarone por 6-3, 1-6 y 10-8, en un encuentro que tuvo un desarrollo cambiante y se definió por una diferencia mínima en el desempate final.

Deportes Racionales igualó la serie con el triunfo de su pareja de dobles, integrada por Bruno Temi y Tobías Tassara, ante Tadeo Munua y Fabrizio Mazzocchetti. La dupla visitante se impuso por 6-7, 6-2 y 10-7 y llevó la definición a un tercer partido.

Con el marcador 1-1, la atención se trasladó a la cancha 2 de Villa Real, donde Tomás Luna y Ezequiel Krivulin disputaron el encuentro decisivo. Krivulin se llevó el primer set por 6-2, pero Luna reaccionó, ganó el segundo por 7-5 y terminó de inclinar la balanza en el super tie-break, que se adjudicó por 10-5. Su victoria desató el festejo del cuadro local, que aseguró así el campeonato.

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Villa Real se impuso en una final cargada de dramatismo (Crédito: Prensa AAT)
Villa Real se impuso en una final cargada de dramatismo (Crédito: Prensa AAT)

El ascenso a la Copa Profesional de Clubes AAT

Además del título, Villa Real consiguió el ascenso a la Copa Profesional de Clubes AAT 2027, la máxima categoría del Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis. El equipo disputará esa competencia por segunda vez en su historia, en un certamen que reúne a 16 clubes y a jugadores de alto nivel del circuito sudamericano.

La Copa Profesional comenzará con una fase de grupos bajo el formato local y visitante y tendrá su cierre con Las Finales, previstas del 7 al 13 de diciembre en el Círculo de la Fuerza Aérea de Vicente López, en el marco de La Semana del Tenis. El evento incluirá televisación, venta de entradas y actividades vinculadas con el deporte, con participación de las principales raquetas del país tanto en damas como en caballeros.

La categoría Primera, por su parte, conserva el espíritu tradicional de la competencia entre clubes: los equipos representan a sus propias instituciones y fortalecen el sentido de pertenencia de los jugadores con sus colores.

“Cada vez se está profesionalizando más y hay muy buenos jugadores. Muchos rivales que se cruzan en torneos Futures o Challenger están jugando estas categorías altas. Entonces les sirve un montón. Los vienen a ver los compañeros, los alientan, Eso les da confianza para competir en el circuito individual”, valoró Román Martín, capitán de Villa Real.

Martín tiene una extensa trayectoria en la institución, a la que también representó como jugador en el Interclubes. Para él, la posibilidad de sostener ese nivel de competencia es un motivo de orgullo. “Está bueno que tengamos este nivel de jugadores en todos los clubes, que pueda venir la gente y verlos de cerca es un privilegio. Para nosotros, seguir estando en estos niveles es un prestigio enorme”, agregó.

Tomás Luna, de 20 años, fue el encargado de definir la final y darle el título a Villa Real. El tenista destacó el aporte de la competencia a su desarrollo, mientras busca consolidarse en el circuito profesional mediante participaciones en torneos del ProTour de la AAT y del World Tennis Tour en el país.

“Está bueno jugar Interclubes, porque los fines de semana podemos jugar partidos, sumar experiencia y eso nos suma un montón. Te encontrás de todo, gente más chica, más grande, con mucha experiencia y, generalmente, con muy buen nivel”, remarcó.

Villa Real logró el ascenso a la máxima categoría del Interclubes (Crédito: Prensa AAT)
Villa Real logró el ascenso a la máxima categoría del Interclubes (Crédito: Prensa AAT)

Del lado de Deportes Racionales, Bruno Temi y Tobías Tassara, protagonistas del punto de dobles que había igualado la serie, resaltaron el componente colectivo de una disciplina habitualmente individual.

“Lo que más me gusta del Interclubes es que te da eso: tener compañeros, alentar, querer ganar todos juntos. Está espectacular”, sostuvo Tassara.

Temi, que juega desde hace dos años para el club de Palermo, también valoró la experiencia de disputar una final como visitante. “Estos partidos nos dan experiencia. No es normal jugar con la hinchada en contra en torneos individuales. Jugar por equipos es diferente. No solemos vivirlo en Argentina, así que estamos contentos de participar”, señaló. “Jugar con la hinchada en contra está bueno, te mantiene prendido todo el partido, es un soporte. La experiencia me gustó mucho”, agregó.

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