Rusia ratifica los acuerdos con Nicaragua sobre extradición y traslado de condenados

Laureano Ortega Murillo, hijo del dictador Daniel Ortega, estrecha la mano de Yevgeny Balitsky, líder designado por Moscú de las zonas de Zaporiyia controladas por Rusia, durante una ceremonia de firma de acuerdos de cooperación en Moscú, Rusia, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool

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La Cámara de Diputados de Rusia aprobó la ratificación de los acuerdos de extradición y traslado de condenados con Nicaragua, que habilitan a ambos regímenes a pedir la entrega de sospechosos en procesos penales y el cumplimiento de penas en el territorio de origen de las personas sentenciadas.

La Duma Estatal de Rusia informó en su sitio web que los legisladores aprobaron los tratados suscritos con el país centroamericano. La Asamblea Nacional de Nicaragua ya había aprobado los documentos en julio, por lo que resta avanzar con los procedimientos previstos en cada país para su aplicación.

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Según informó EFE, los convenios regulan dos mecanismos de cooperación judicial. El primero contempla la extradición de personas requeridas en causas penales. El segundo establece las condiciones para el traslado de ciudadanos condenados a prisión, con el objetivo de que puedan cumplir sus sentencias en su país de nacionalidad.

Firma en San Petersburgo el 5 de junio

Los acuerdos se firmaron el 5 de junio en San Petersburgo, durante una visita de Laureano Facundo Ortega Murillo, representante especial del régimen nicaragüense e hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Dos documentos legales muestran los escudos de Nicaragua y Rusia, con sellos oficiales y las banderas de ambos países ondeando en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entendimiento sobre extradición permite que las autoridades de cualquiera de los dos países presenten solicitudes para la entrega de personas investigadas o acusadas de delitos, bajo las condiciones que fijen los tratados y las legislaciones nacionales. El convenio sobre condenados, en tanto, prevé la transferencia de presos para que cumplan la pena impuesta por tribunales extranjeros en su lugar de origen.

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Los documentos llegan después de que Nicaragua avalara los textos en julio a través de su Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Ortega. Con el respaldo de ambos poderes legislativos, los acuerdos quedan encaminados para su entrada en vigor conforme a los procedimientos internos y al intercambio de instrumentos de ratificación.

Proyecto de adhesión a una alianza contra el ciberfraude

La agenda de cooperación entre ambos países incluye además un proyecto vinculado con delitos digitales. El régimen de Nicaragua informó el martes, a través del diario oficial La Gaceta, que prevé adherir a una alianza internacional para combatir el fraude en las telecomunicaciones y el ciberfraude.

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El instrumento lleva por nombre “Convención para el establecimiento de la alianza internacional para la lucha contra el fraude en las telecomunicaciones y el ciberfraude”. La información difundida en Managua no precisó una fecha para la firma ni los compromisos operativos que asumiría Nicaragua dentro de ese marco.

Rusia mantiene vínculos históricos con Nicaragua desde el primer régimen sandinista, entre 1979 y 1990. Durante ese período, la entonces Unión Soviética suministró armamento a las Fuerzas Armadas nicaragüenses. En los últimos años, Moscú y Managua reforzaron sus contactos diplomáticos y sus acuerdos de cooperación. EFE señaló que, para Rusia, el vínculo con Nicaragua también ha servido para respaldar decisiones cuestionadas por países occidentales.

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Manos de funcionarios señalan Nicaragua y Rusia en un mapa político mundial, con banderas y logos de ambos países, sugiriendo un análisis estratégico internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio de 2025, Nicaragua reconoció como parte de Rusia a las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporiyia, cuya anexión reclama Moscú pese a que no controla por completo esos territorios. La decisión se apartó de la posición de numerosos países y organismos internacionales, que consideran esas zonas parte de Ucrania.

El régimen nicaragüense también suscribió acuerdos de cooperación con las autoridades prorrusas instaladas en esas regiones. Delegaciones de alto nivel de Nicaragua participan con frecuencia en actividades organizadas por Rusia, entre ellas el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Fuente: EFE