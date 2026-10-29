El Salvador

La haitiana Hilna Pierre ofrece apoyo local para buscar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos

La joven se ofreció como intérprete y guía en zonas sin cartografía, y afirmó que cientos de residentes colaborarían gratuitamente si el presidente Nayib Bukele emite una convocatoria formal destinada a ubicarlos

La joven haitiana aseguró que cientos de personas están dispuestas a colaborar sin pago para guiar a las tropas salvadoreñas por zonas que no figuran en los mapas, en la búsqueda de cuatro militares desaparecidos tras una emboscada. (Cortesía: Hilna Pierre)

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Hilna Pierre publicó un video en Instagram y ofreció al presidente Nayib Bukele trabajar como intérprete y convocar a jóvenes haitianos para apoyar las operaciones destinadas a localizar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de pandillas cerca de Puerto Príncipe. Su mensaje coincidió con el despliegue de un contingente de El Salvador en Haití, cuya magnitud fue estimada entre más de 1,000 y 1,300 efectivos.

La joven haitiana sostuvo que hay cientos de personas dispuestas a colaborar sin recibir pago, tanto para facilitar la comunicación como para guiar a las tropas por zonas que, aseguró, ni siquiera figuran en los mapas. “Nosotros los necesitamos a ustedes y ustedes nos necesitan a nosotros como locales”, expresó EN UN .

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Pierre afirmó que puede desempeñarse como intérprete porque habla criollo haitiano y español. También pidió al mandatario salvadoreño que emita un llamado formal si requiere apoyo local: “Tenga por seguro que va a encontrar a muchos locales dispuestos a ayudar”.

Un contingente de hasta 1,300 militares salvadoreños

El despliegue se produjo después de que cuatro miembros de una fuerza internacional respaldada por Naciones Unidas perdieran contacto con sus compañeros el 18 de octubre, cuando escaparon de un vehículo incendiado durante una emboscada de grupos armados en las afueras de Puerto Príncipe. Bukele anunció la semana pasada una operación militar para encontrarlos, sin detallar inicialmente cuántos soldados participarían.

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Vehículo blindado verde en una calle con transeúntes y un recuadro circular con el rostro de una mujer en la esquina superior izquierda.
Un vehículo blindado avanza por una calle flanqueada por transeúntes, junto a un recuadro circular que incluye el retrato de una mujer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1,000 militares salvadoreños habrían llegado a Haití en vuelos posteriores al ataque, según Reuters, que citó a un funcionario de seguridad haitiano. La agencia señaló que aún no se conoce quién dirigirá al nuevo contingente, cuánto tiempo permanecerá en el país ni si habrá más envíos para reforzar las tareas de seguridad.

Los registros de seguimiento aéreo identificaron la llegada de al menos tres Boeing 747-400 procedentes de San Salvador el martes 27 de octubre, mientras que un cuarto vuelo estaba previsto para más tarde. El especialista en asuntos haitianos Jake Johnston reportó un flujo constante de aeronaves con soldados y equipos salvadoreños rumbo al país caribeño.

La cifra más alta fue difundida por el diario haitiano Le Nouvelliste, que citó a una fuente gubernamental y elevó el número a 1.300 soldados. “Con los 690 militares que llegaron hoy, ahora hay un contingente de 1,300 soldados salvadoreños en Haití”, indicó esa fuente, que remarcó que la movilización se realizó en comunicación con el Gobierno haitiano y no constituía una invasión.

Bukele compartió además una publicación sobre un avión C-130H de la Fuerza Aérea colombiana que trasladaba tropas salvadoreñas a Haití. Un funcionario militar estadounidense confirmó que el Comando Sur de Estados Unidos aportó aviones de transporte C-130 para respaldar parcialmente el traslado.

Una misión internacional con menos de la mitad de sus efectivos autorizados

La llegada de nuevas tropas refuerza la misión internacional de seguridad, integrada por contingentes de El Salvador, Kenia, Chad, Sri Lanka y Jamaica. La fuerza cuenta con cerca de 2.000 efectivos, poco más de un tercio de los 5.500 autorizados para operar en Haití, y cumplió un año de mandato con resultados limitados frente a la actividad de las pandillas.

El mandatario centroamericano movilizó más de mil efectivos armados hacia el territorio caribeño luego de una emboscada criminal donde cuatro uniformados de una misión pacífica internacional quedaron extraviados tras incendiarse su vehículo. REUTERS/Fildor Pq Egeder
El mandatario centroamericano movilizó más de mil efectivos armados hacia el territorio caribeño luego de una emboscada criminal donde cuatro uniformados de una misión pacífica internacional quedaron extraviados tras incendiarse su vehículo. REUTERS/Fildor Pq Egeder

La crisis de seguridad se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, que dejó un vacío de poder y facilitó la expansión de organizaciones criminales. Desde 2022, las autoridades haitianas solicitaron respaldo internacional para enfrentar a los grupos responsables de extorsiones y ataques.

La violencia provocó el desplazamiento de casi 1,5 millones de personas, golpeó la economía y las instituciones del país y obligó a postergar sucesivamente las elecciones, mientras vencían los mandatos de los legisladores. Ningún dirigente de las pandillas asumió la responsabilidad por la emboscada contra los militares salvadoreños.

Wilson Joseph, dirigente de la organización criminal 400 Mawozo, difundió videos en los que negó mantener retenidos a los cuatro desaparecidos y rechazó cualquier vinculación con el ataque.

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