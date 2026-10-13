Crimen y Justicia

Comienza un nuevo juicio contra uno de los condenados por el femicidio de Micaela García

Se trata de Néstor Pavón, quien había sido condenado como encubridor. Ahora será enjuiciado como partícipe del crimen que tenía hasta ahora como único responsable a Sebastián Wagner. El asesinato de la joven ocurrió en 2017 y generó la sanción de una ley que lleva su nombre

Micaela García fue asesinada en abril de 2017
Micaela García fue asesinada en abril de 2017
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A casi una década del crimen, este 29 de octubre comenzará un nuevo juicio contra uno de los dos condenados por el femicidio de Micaela García. Se trata de Néstor Pavón, quien había recibido una pena de 5 años de prisión como encubridor, pero volverá a ser juzgado, esta vez como coautor del asesinato por el que Sebastián Wagner ya cumple una condena a prisión perpetua.

Micaela, cuyo crimen generó la ley que lleva su nombre, el 1 de abril de 2017 fue interceptada, abusada sexualmente y asesinada en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos.

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Fueron acusados por el crimen Wagner y Pavón. El primero fue condenado a prisión perpetua como actor del femicidio y el segundo recibió una pena de 5 años de prisión por encubrimiento.

El Tribunal de Juicio de Gualeguay había descartado las acusaciones de la Fiscalía y la querella particular acerca de su participación en el abuso y el posterior homicidio.

Esta decisión había sido cambiada en la apelación. La Cámara de Casación Penal anuló esta sentencia y dispuso que Pavón sea juzgado nuevamente. Como fundamento, los camaristas entendieron que la prueba en contra del jefe de Wagner había sido valorada de forma arbitraria.

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En el primer juicio, Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua y Néstor Pavón a 5 años de cárcel por encubrimiento
En el primer juicio, Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua y Néstor Pavón a 5 años de cárcel por encubrimiento

Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia revirtió esta decisión de segunda instancia al aceptar los planteos que hizo la defensa de Pavón. De esta manera, rehabilitó la condena de primera instancia. El hombre fue excarcelado en agosto de 2024 al cumplir los dos tercios de la sentencia que se le había impuesto como encubridor.

El proceso legal prosiguió y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de recursos extraordinarios que presentaron los fiscales y la querella que representó a la familia de Micaela. El máximo tribunal, siguiendo el razonamiento del dictamen del procurador Eduardo Casal, en diciembre de 2024 dejó sin efecto la decisión del STJ de Entre Ríos con respecto a Pavón y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Este nuevo juicio se desarrollará en 8 jornadas en Gualeguay: 29 y 30 de octubre, y los días 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre.

El debate se llevará a cabo en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, con la intervención de los jueces Dr. Santiago Nicolás Brugo (presidente), Dr. Maximiliano Otto Larocca Rees y Dr. Nicolás José Gazali.

En diciembre de 2018, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

La familia de la víctima creó la Fundación Micaela García “La Negra”, que impulsa la agenda de género y acompaña el proceso judicial, incluyendo los reclamos por este segundo juicio a Néstor Pavón.

El femicidio de Micaela García

El femicidio de Micaela García generó la ley que lleva el nombre de la víctima
El femicidio de Micaela García generó la ley que lleva el nombre de la víctima

El 1 de abril de 2017, Micaela García desapareció en Gualeguay, localidad ubicada 220 km al sur de Paraná. Había salido a bailar. Al regresar, fue interceptada por Wagner. Eran las 5 de la madrugada  El hombre conducía un Renault 18 Break. Allí, la sometió sexualmente y luego la mató.

El cuerpo de la joven apareció una semana después en las afueras de la ciudad. De los testimonios reunidos en la investigación surgió que en el descampado donde se encontró el cuerpo fue visto el vehículo Renault Break con dos hombres a bordo. La situación fue registrada entre las 8 y las 8.15.

De inmediato, se sucedieron multitudinarias manifestaciones en todo el país pidiendo el esclarecimiento de su muerte.

La sentencia conmovió los cimientos del poder judicial entrerriano. Es que Wagner era un convicto con antecedentes por violación que había sido dejado libre por el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi. El magistrado fue sometido a un jury, pero el procurador Jorge García no lo acusó y no recibió ninguna sanción por su actuación.

En la causa hubo otro acusado. Se trató de Gabriel Otero, quien fue absuelto.

Micaela García era estudiante de educación física y militante de la Agrupación Evita y del colectivo “Ni una menos”. Este movimiento feminista surgió luego de una serie de femicidios ocurridos durante el transcurso de 2015.

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