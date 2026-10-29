“Pudimos salir por la ventana”, el testimonio de un panameño tras el choque de trenes en España

El panameño Nicolás Tribaldos relató la evacuación por una ventana tras el impacto de dos trenes de alta velocidad. (Cortesía: TVN-2.com)

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El panameño Nicolás Tribaldos, sobreviviente del choque entre dos trenes de alta velocidad en España ocurrido, relató a TVN-2.com que escapó por una ventana tras el impacto. El accidente ocurrió este miércoles en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, y dejó al menos 68 muertos y más de 100 heridos, según el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Nicolás viajaba en el quinto vagón de uno de los trenes cuando se produjo la colisión. Estaba sentado en la primera fila ubicada al final del coche y, tras recuperar el aliento, encontró a varios pasajeros lesionados.

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“Cuando pude recuperar el aliento después del golpe, las personas alrededor estaban muy afectadas, con muchas heridas y en un estado de shock”, contó en declaraciones al citado medio.

El joven explicó que los pasajeros que podían moverse intentaron abrir una vía de escape. “Buscamos romper la ventana y algunos pudimos salir por ahí”, afirmó. Más tarde, lograron forzar una puerta para que el resto de los ocupantes del vagón pudiera evacuar.

El choque de dos trenes de alta velocidad en Urda dejó al menos 68 muertos y más de 100 heridos. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La colisión ocurrió cerca de la estación de Urda, en Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha informó que el siniestro fue provocado por el alcance entre dos trenes de alta velocidad cerca de la estación de Urda. Las formaciones cubrían la línea entre Madrid y Sevilla.

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El Ejecutivo regional activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM) a las 9:15 horas (hora local) y, una hora y cuarto después, elevó la emergencia a Situación Operativa 2. También solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La colisión por alcance entre ambas formaciones ferroviarias ocurrió en la línea entre Madrid y Sevilla. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

De acuerdo con el último parte oficial, viajaban 393 personas en el tren AVE y 151 en el Iryo. El balance provisional indicó que 44 de los fallecidos iban en el Iryo y 24, en el AVE.

Al lugar acudieron agentes de la Guardia Civil, bomberos de varias provincias, personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, voluntarios de Protección Civil y equipos de atención psicosocial. Los heridos fueron derivados a hospitales de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Madrid.

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“Los primeros vagones quedaron completamente destruidos”

Tribaldos describió los daños en los coches delanteros y las escenas que presenció después de salir del tren. “El momento más difícil fue ver a las personas con heridas tan graves, cuerpos sin vida y restos esparcidos”, sostuvo.

El sobreviviente aseguró que los primeros vagones de ambas formaciones resultaron destruidos a causa de la colisión. Mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia, los pasajeros que lograron salir intentaron ayudar a quienes no podían caminar.

Los servicios sanitarios derivaron a los heridos a hospitales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Madrid. (REUTERS/Ana Beltran)

“Buscábamos ayudar a las personas que no podían caminar o a las que se les podía ayudar mientras llegaban los paramédicos y la Guardia Civil”, relató el joven panameño.

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció tres días de luto oficial, desde el 29 hasta el 31 de octubre, y señaló que la prioridad era atender a las víctimas y sus familiares. También indicó que la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, las autoridades judiciales y los organismos del sistema ferroviario investigarán las causas del hecho.