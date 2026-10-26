Honduras

Honduras busca atraer inversión israelí en agricultura, salud y tecnología

El acercamiento contempla posibles iniciativas en agricultura, salud, seguridad y tecnología, aunque no se detallaron montos de inversión, empresas participantes ni plazos para ejecutar proyectos

Israel reafirmó su disposición de fortalecer la cooperación con Honduras en sectores estratégicos. (FOTO: Hondudiario)
Israel reafirmó su disposición de fortalecer la cooperación con Honduras en sectores estratégicos. (FOTO: Hondudiario)
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Honduras busca ampliar sus vínculos económicos y de cooperación con Israel mediante acercamientos con inversionistas interesados en sectores estratégicos para el desarrollo del país.

La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, encabezó el encuentro con una delegación de inversionistas israelíes, en el que también participaron el embajador de Israel en Honduras, Nadav D. Goren, y representantes del American Jewish Committee, organización que promueve las relaciones entre comunidades y países.

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Durante la reunión se abordaron posibilidades de colaboración entre Honduras, Israel y Estados Unidos, con énfasis en la atracción de capital extranjero y el intercambio de conocimientos técnicos. Sin embargo, no se han divulgado acuerdos comerciales concretos, cifras de inversión comprometidas ni nombres de compañías que hayan confirmado su participación en proyectos dentro del territorio hondureño.

La iniciativa apunta a identificar áreas en las que la experiencia israelí pueda contribuir a atender necesidades hondureñas, particularmente en actividades productivas, servicios sanitarios y desarrollo tecnológico.

Tecnología y soluciones a la sequía

Uno de los ámbitos identificados para una eventual cooperación es la agricultura, especialmente mediante la incorporación de tecnología que permita enfrentar los períodos de sequía y mejorar la disponibilidad de agua para las actividades productivas.

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La propuesta contempla soluciones agrícolas que contribuyan a reducir los efectos de la escasez de lluvias y fortalecer la capacidad de producción de los sectores rurales.

Este componente resulta relevante para Honduras, donde las variaciones climáticas y la irregularidad de las precipitaciones pueden afectar los cultivos, los ingresos de los productores y el abastecimiento de alimentos.

La incorporación de tecnologías de riego, gestión eficiente del agua y producción agrícola adaptada a condiciones climáticas adversas podría formar parte de las áreas de interés, aunque no se especificó qué tecnologías se implementarían ni en qué zonas del país se desarrollarían los proyectos.

Profesionalización de la salud

La salud también figura entre los sectores contemplados en el acercamiento. De acuerdo con la información divulgada sobre la reunión, se planteó la posibilidad de desarrollar jornadas de cirugías oftalmológicas especializadas.

Este tipo de cooperación podría ampliar el acceso a procedimientos para personas que requieren atención visual especializada, aunque no se dieron a conocer fechas, hospitales participantes, número de pacientes que podrían ser atendidos ni los recursos disponibles para las intervenciones.

Las autoridades abordaron esquemas de colaboración económica entre Honduras, Israel y Estados Unidos sin anunciar acuerdos comerciales firmados.
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La eventual ejecución de estas jornadas requeriría coordinación con las autoridades sanitarias y los centros médicos correspondientes, además de establecer los criterios de selección de pacientes y la capacidad para brindar seguimiento posterior a las cirugías.

Por ahora, la iniciativa forma parte de las áreas de cooperación mencionadas durante el encuentro, sin que se haya informado de un calendario oficial para su puesta en marcha.

Honduras busca ampliar sus alianzas internacionales

El diálogo incluyó la seguridad y la tecnología como posibles campos de colaboración. No obstante, la información oficial disponible no precisa qué proyectos se considerarían en estos ámbitos ni si existe una propuesta técnica en fase de evaluación.

La cooperación tecnológica puede abarcar distintas actividades, desde el intercambio de conocimientos hasta el desarrollo de capacidades institucionales, pero el alcance de cualquier iniciativa dependerá de los acuerdos que eventualmente se formalicen entre las partes. En materia de seguridad, tampoco se detallaron equipos, sistemas, programas de capacitación o compromisos financieros relacionados con la reunión.

El Gobierno plantea que una mayor cooperación económica podría favorecer la generación de empleos, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de distintos sectores productivos. No obstante, esos resultados dependerán de que las conversaciones se traduzcan en inversiones efectivas, proyectos financiados y actividades que generen oportunidades económicas dentro del país.

Para medir el impacto de la iniciativa será importante conocer el capital que eventualmente se comprometa, la cantidad de empleos que podrían crearse y las condiciones bajo las cuales participarían las empresas extranjeras.

También será relevante determinar si los proyectos contemplan la contratación de trabajadores hondureños, la capacitación de personal local y la participación de productores y empresas nacionales.

Hasta ahora, no se han divulgado estimaciones oficiales sobre el número de empleos que podrían generarse ni sobre el volumen de inversión que se espera captar a través de estas gestiones.

Las autoridades abordaron esquemas de colaboración económica entre Honduras, Israel y Estados Unidos sin anunciar acuerdos comerciales firmados.
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La reunión entre la Cancillería, los inversionistas israelíes, la representación diplomática de Israel y el American Jewish Committee se enmarca en los esfuerzos por establecer nuevas formas de cooperación internacional.

El desafío para las autoridades hondureñas será convertir los acercamientos en proyectos con objetivos definidos, financiamiento identificado y mecanismos que permitan evaluar sus resultados.

La agricultura, la salud, la seguridad y la tecnología constituyen las principales áreas mencionadas, pero el alcance de la cooperación dependerá de las negociaciones posteriores y de los compromisos que asuman los participantes.

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