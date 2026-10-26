En la cumbre del PJ hubo críticas al gremialismo: la CGT se quejó por su exclusión y pide integración

Axel Kicillof, Gerardo Martínez, Sergio Massa, Héctor Daer, Gerardo Zamora y Jorge Sola

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La última reunión cumbre del PJ puso a la dirigencia partidaria y a los sindicalistas en estado de tensión: en el encuentro peronista surgieron críticas a la dirigencia gremial por su postura hacia el Gobierno, mientras en la CGT cuestionaron a los impulsores de aquel contacto porque una vez más fue marginada de la convocatoria.

Como sucedió el 11 de agosto, cuando estuvieron en el Hotel Emperador, de Capital, los líderes del peronismo excluyeron a los dirigentes cegetistas del encuentro en la Casa de La Pampa pese a que allí, entre otros temas, se analizó un acuerdo para evitar la ruptura y tratar de vencer a Javier Milei en las elecciones de 2027, donde los sindicalistas quieren tener una fuerte incidencia.

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Los dirigentes gremiales sospechan que los políticos del PJ volverán a dejarlos afuera de las grandes definiciones electorales y que les darán una presencia testimonial en las listas de candidatos para los próximos comicios.

Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof

De la cumbre del PJ participaron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, más los presidentes de los bloques legislativos Germán Martínez (Diputados), y José Mayans (Senado); el senador santiagueño Gerardo Zamora y los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). En esta oportunidad se sumó Juan Manuel Olmos por el PJ Federal.

La ausencia de los sindicalistas molestó a dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT: “No fue una cumbre sino una reunión del PJ de la provincia de Buenos Aires porque no estaban todos los representantes del movimiento peronista”, dijo a Infobae.

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“En estas circunstancias, luego de la paliza que nos dieron los libertarios en octubre de 2025 -señaló-, una cumbre sería reunir a todos los gobernadores surgidos del peronismo, a la juventud, a las mujeres y a los gremios que integran la conducción en la CGT”.

Martínez afirmó que “no hay que equivocarse porque el panorama electoral cambió y la sociedad, en su mayoría, no tiene confianza en los que se reunieron”.

Gerardo Martínez, dirigente de la CGT y titular de la UOCRA

“Si queremos ser serios debemos conciliar, cohesionar y darnos la oportunidad de que hablemos cara a cara y no por las redes”, remarcó el líder de la UOCRA, que advirtió: “Tenemos que mostrar que asumimos que la llegada de Milei es responsabilidad de los dirigentes, no de la gente”, agregó el referente de los dialoguistas de la CGT, que en la interna del PJ se mantiene equidistante de Kicillof, Massa y Cristina Kirchner.

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“Para ganar las PASO se necesita el apoyo de los gobernadores peronistas y de los aliados al PJ”, dijo acerca de cómo habría que enfrentar a Milei.

Hay muchos dirigentes de la CGT que se quejan por haber sido marginados otra vez de la reunión cumbre del PJ, pero, más allá de las declaraciones de Martínez, nadie quiere ir a un enfrentamiento frontal para evitar una pelea que, imaginan, sólo favorecerá a Milei.

Germán Martínez y José Mayans, jefes de los bloques legislativos del PJ

Aun así, el clima se está recalentando porque a los máximos referentes del PJ ya les llegaron los mensajes de molestia del sindicalismo y no hay, hasta ahora, ninguna voluntad de revertir esa exclusión.

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Es más, uno de los principales jefes del PJ que participó de la cumbre política afirmó a Infobae que no hacía falta invitar a la dirigencia gremial porque estuvieron presentes sus referentes políticos: “En la reunión -detalló-, la mayoría de la CGT estaba representada por Axel (Kicillof), que le avisó sobre el encuentro, y Sergio (Massa) se lo había anticipado a las 62 Organizaciones y a Carlos Acuña (líder del Sindicato de Estaciones de Servicio y miembro del Frente Renovador)”.

La misma fuente enfatizó que “Los sindicalistas ya están integrados (a las reuniones del PJ), pero los jefes de los bloques legislativos (Germán Martínez y José Mayans) tenían mucha bronca contra ellos porque 2 de los 7 diputados que faltaron e impidieron dar quórum para derogar el DNU 70, donde la mitad de los temas están vinculados al mundo laboral, eran de extracción gremial: uno de gastronómicos de San Luis y otro de petroleros de Chubut (se refiere a los diputados Claudio Álvarez, titular de la Seccional San Luis de la UTHGRA, y Jorge ”Loma" Avila, líder del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut).

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Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

El referente del PJ incluso reveló: “Durante la reunión, Gildo (Insfrán) planteó la participación del movimiento obrero, pero uno de los asistentes dijo: “¿Para qué los vamos a sentar acá si después van y arreglan con el Gobierno, nos dejan desacomodados en la pelea de las reformas y encima no hacen ni un reclamo aunque perdieron la mitad de los trabajadores?”.

Las tensiones entre los políticos y los sindicalistas no son nuevas. Hace años que la CGT reclama participar en el diseño de la estrategia del PJ y tener lugares expectables en las listas de candidato, pero cuando Cristina Kirchner tenía todo el poder siempre relegó a la dirigencia cegetista para favorecer a sus incondicionales sindicales, como Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Sergio Palazzo (bancarios) y Vanesa Siley (judiciales).

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En las últimas elecciones, en cambio, Kicillof integró a sus nóminas de postulantes a diputado a dirigentes como Hugo Moyano Jr., uno de los hijos del líder del Sindicato de Camioneros, que selló un acuerdo con el gobernador bonaerense de además de Palazzo y de Siley.

Axel Kicillof se abraza con Héctor Daer luego de una reunión en la CGT

Aun así, hoy los dirigentes sindicales no están encolumnados detrás de un solo presidenciable del peronismo para 2027. Así como Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (bancarios), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) están alineados con Kicillof, otros miembros de la CGT creen que el gobernador bonaerense no podrá atraer a otros sectores políticos para una alianza en condiciones de derrotar a Javier Milei y miran con atención la irrupción de otros postulantes del PJ, e incluso de outsiders como el empresario Jorge Brito.

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En mayo pasado, cuando el PJ Federal se presentó en sociedad en Parque Norte, junto a los promotores de ese espacio como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával estuvieron dos de los cotitulares de la CGT, Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

Dante Gebel, en una reunión con los sindicalistas Juan Pablo Brey y José Minaberrigaray

Hay gremialistas que trabajan para el plan presidencial de Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan y actual senador nacional. Y existen otros como Carlos Acuña que ponen sus fichas de nuevo en un político experimentado como Sergio Massa, que la semana pasada se reunió con las 62 Organizaciones, lideradas por José Ibarra (taxistas), el brazo político del sindicalismo peronista.

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El otro polo sindical activo en materia política es el que adhiere al proyecto “Dante Gebel Presidente”, liderado por Juan Pablo Brey (aeronavegantes) y José Minaberrigaray (empleados textiles), entre otros, que aguardan que el pastor evangélico brinde señales más concretas sobre su proyecto electoral cuando hable en un acto que se hará el 18 de diciembre en la cancha de Vélez Sarsfield, celebrando los 30 años de su primer encuentro masivo en el mismo lugar.