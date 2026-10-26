Detuvieron al sospechoso del crimen de Daniela Villalba: también lo acusan de la muerte de la trabajadora sexual en Retiro

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La División Homicidios de la Policía de la Ciudad arrestó a Renato Iván Tavella, el principal sospechoso de los asesinatos de Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández, ambas supuestas trabajadoras sexuales, según confirmaron altas fuentes del caso a Infobae.

Villalba fue degollada el miércoles pasado en su departamento del barrio Cofico de la capital cordobesa. Fernández, que publicitaba sus servicios en el sitio de escorts Gemidos, fue encontrada sin vida bajo una sábana en el departamento que compartía con otra trabajadora sexual, ubicado en la calle Libertad al 1200, barrio de Retiro, tras una cita con un cliente. La autopsia a su cuerpo se realizará hoy lunes en la Morgue Judicial; el análisis de Policía Científica no reveló ninguna lesión traumática.

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El celular de la víctima no fue encontrado en ambos casos.

El número de teléfono usado por Tabella, de característica cordobesa, fue la clave que permitió seguirlo para detenerlo en el Hotel Centro, sobre la calle Presidente Perón al 1500.

Tabella, de 28 años, es cordobés. El domicilio que fijó ante las autoridades es una importante casaquinta en la zona de Villa Giardino. No tiene empleo registrado ni altas como monotributista.

La Justicia cordobesa había identificado a Tabella días antes del crimen. La coincidencia que lo unió a la muerte de Fernández llegó a través del número de teléfono que supuestamente usó para coordinar el encuentro en Retiro.

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Así, el fiscal Matías Di Lello, inicialmente a cargo de esclarecer el caso de Retiro, considerado un femicidio por sus características, ordenó un seguimiento de cámaras y requirió un allanamiento. La sospecha con respecto al vínculo con el asesinato de Villalba fue inmediata. Di Lello requirió un allanamiento en el Hotel Centro. Poco después, Guillermo Rongo, el juez del caso, asumió el control de la investigación del expediente, inicialmente delegada en el fiscal.

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