Crimen y Justicia

Detuvieron a un quemacoches que aterrorizaba a los vecinos de San Martín: los videos de sus ataques

Cristian Antonio Castaño (36) fue identificado por cámaras de seguridad municipales y privadas que registraron los incendios de los vehículos. Las pruebas que lo complican

Detuvieron a un hombre acusado de quemar autos en San Martín
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Un quemacoches que provocaba terror en los vecinos de distintas localidad del partido bonaerense de San Martín fue detenido este sábado, tras casi dos meses de una investigación mediante la cual se pudo determinar su autoría en los recientes ataques contra autos que se encontraban estacionados. La captura del sospechoso fue posible gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad municipales y privadas, a partir de las cuales se logró su identificación.

Ante la consulta de Infobae, fuentes policiales precisaron que Cristian Antonio Castaño, de 36 años y en situación de calle, fue arrestado en la vía pública y le secuestraron tres encendedores.

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Castaño está acusado de protagonizar un extenso raid delictivito en el municipio de San Martín, que inlcuyó el incendio de autos en las localidades de Villa Ballester, San Andrés y Chilavert.

De acuerdo a la información que consigna el portal Hace Instantes, uno de los primeros episodios ocurrió a mediados de septiembre. Cerca de las 2 de la madrugada, dos autos comenzaron a arder: el fuego se inició en uno de ellos y se propagó hasta el segundo, que también terminó gravemente dañado.

Uno de los ataques del quemacoches de San Martín

En tanto, los incendios más recientes se produjeron en las inmediaciones de la plaza Alem, en San Andrés, a pocas cuadras de la comisaría 9ª. El vehículo de una vecina fue prendido fuego sobre la calle Ayacucho al 3300, casi esquina Intendente Casares.

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Los vecinos, preocupados, realizaron la denuncia correspondiente y comenzaron a tomar imágenes de los ataques, las cuales fueron incorporadas al expediente y permitieron llegar al sospechoso.

Un automóvil calcinado con la puerta delantera abierta en una calle nocturna, con un camión de bomberos al fondo
Así quedó uno de los autos incendiados.

En ese sentido, dos imágenes incluidas en esta nota muestran a Castaño in fraganti, en hechos que protagonizó los pasados 20 de agosto y 28 de septiembre.

Según pudieron establecer los investigadores, el acusado llevaba a cabo los ilícitos por la madrugada, cuando había poco movimiento en las calles, y luego se daba a la fuga.

Oriundo de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, Castaño trabajó en el frigorífico de aves Soychú y no registra deudas bancarias, según pudo corroborar este medio.

Documento oficial con cuatro fotografías que contrastan la ropa de un hombre detenido con capturas de cámaras de seguridad
Cristian Antonio Castaño tiene 36 años y se encuentra en situación de calle.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 2 departamental, cuya titular, la fiscal Daniela D’Elia, le recibirá declaración indagatoria a Castaño en los próximos días. Luego de esa instancia, se determinará el temperamento procesal a adoptar con el imputado por el delito de incendio intencional de vehículos.

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