Detuvieron a dos sospechosos por el ataque a un repartidor baleado durante el robo de su moto en Moreno

Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires custodian a dos personas detenidas por el asalto a un repartidor en el partido de Moreno.

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Un joven de 18 años fue aprehendido acusado de participar en el robo de una motocicleta y el ataque a balazos contra un repartidor de comidas en Moreno. Una mujer de 53 años también fue aprehendida por encubrimiento agravado por ánimo de lucro durante un allanamiento de urgencia realizado en una vivienda del partido.

La víctima, de 47 años, ingresó a un hospital local trasladado por una vecina. Según relató la mujer a la policía, el repartidor estaba tendido en la vía pública luego de que dos delincuentes le robaran la moto y le dispararan.

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El hombre recibió un impacto de bala en un hombro y quedó internado, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación de la DDI Moreno-General Rodríguez permitió localizar la motocicleta sustraída y recuperar el teléfono celular de la víctima. El aparato registraba actividad en la zona de Pedro Agote y Adolfo Bioy, en Moreno, donde fue encontrado por los investigadores.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de otras tareas de investigación, la policía identificó un domicilio vinculado con uno de los presuntos autores. La Justicia autorizó un allanamiento de urgencia en una vivienda de Aconquija al 500.

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Durante el operativo, los agentes aprehendieron a Ignacio V., de 18 años, investigado por homicidio agravado en grado de tentativa en concurso real con robo agravado. También aprehendieron a una mujer identificada en el parte como Marisa Noemí F., de 53 años, por encubrimiento agravado por ánimo de lucro.

En el lugar secuestraron siete celulares, una Volkswagen gris, una motocicleta Gilera Smash roja que habría sido utilizada en el hecho, prendas de vestir y documentación de motovehículos. Además, hallaron otras tres motocicletas, una de ellas con el número de cuadro presuntamente suprimido, y una patente con pedido de secuestro.

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La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. El informe policial presenta una diferencia en la identidad de la mujer aprehendida: en otro tramo del texto la nombra con el apellido Farías.

Detuvieron a un sospechoso por dos entraderas en La Matanza

En una causa distinta, la DDI de La Matanza aprehendió a Brian Emanuel O., de 30 años, acusado de participar en dos entraderas ocurridas en Lomas del Mirador y Villa Celina.

El procedimiento se realizó el sábado en la esquina de Perseverancia y Tranway, en González Catán. La policía secuestró un Citroën C3 gris, dominio OIX-713, que habría sido utilizado en ambos robos, además de cuatro teléfonos celulares.

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Uno de los hechos ocurrió en una vivienda de Triunvirato al 3100, en Lomas del Mirador. El segundo fue denunciado el 30 de septiembre en una casa de Timoteo González al 2200, en Villa Celina, donde los delincuentes habrían forzado una ventana, redujeron a una familia y se llevaron dinero y objetos de valor.

La policía informó que la identificación de Ontivero surgió del análisis de los celulares incautados a otro sospechoso, detenido el 18 de septiembre en el marco de la misma investigación. La causa interviene en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 especializada en entraderas de La Matanza.

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La DDI La Matanza también detuvo a Agustín Adolfo G., de 25 años, acusado de participar en un robo agravado cometido el 12 de septiembre en una vivienda de Gregorio de Laferrere.

La denunciante relató que varios hombres armados ingresaron durante la noche a la propiedad situada en Federico Russo al 5400. Allí redujeron a las mujeres que se encontraban en el domicilio y escaparon con dinero y pertenencias.

Los investigadores vincularon el hecho con un Honda Civic gris, patente FVD-486. Guerrero fue detenido en la vía pública cuando llegaba a una vivienda del barrio Puerta de Hierro, en Isidro Casanova, a bordo de ese vehículo, según la versión policial.

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En los allanamientos, los agentes secuestraron una pistola calibre 22, una escopeta calibre 12, 62 municiones, cuatro teléfonos celulares, ropa, cinco juegos de llaves y $ 220.000. También incautaron el Honda Civic que habría sido utilizado en el robo.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 especializada en entraderas y del Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza.