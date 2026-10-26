Violencia en Arrecifes: desafectaron a los policías que balearon e hirieron a dos jóvenes durante una persecución

Investigan un violento operativo policial en Arrecifes que dejó a dos jóvenes heridas de bala

Guardar

Mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades del ataque que sufrieron dos jóvenes por parte de efectivos de la Policía Bonaerense, en el marco de una persecución que se desarrolló este domingo a la madrugada en la ciudad de Arrecifes, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad provincial dispuso la desafectación temporal de los dos agentes que balearon a las víctimas.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió cerca de las 5:30, cuando un patrullero realizaba tareas de prevención e intentó identificar a los ocupantes de un Volkswagen Gol blanco con vidrios polarizados en la intersección de la avenida Merlassino y la calle Roque Sáenz Peña. En ese punto, los integrantes de la fuerza de seguridad intentaron detener la marcha de un Volkswagen Gol de color blanco para proceder a la identificación de sus ocupantes. En el interior del rodado viajaban seis personas, tres varones y tres mujeres, todos oriundos de Pergamino.

PUBLICIDAD

En ese contexto, los ocupantes no accedieron a ser identificados y se alejaron del lugar, lo que derivó en un seguimiento policial.

El Volkswagen Gol color blanco donde viajaban las víctimas.

Según el reporte de la administración local, el automóvil emprendió una huida caracterizada por maniobras sinuosas y la circulación en sentido contrario al tránsito. Esta conducta provocó el despliegue inmediato de un operativo de persecución en el que participaron de manera conjunta miembros de la Policía Comunal, la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Durante la persecución, efectivos policiales efectuaron disparos en circunstancias que aun se encuentran bajo investigación.

Las dos jóvenes continúan internadas.

La persecución se extendió por varios kilómetros hasta que las patrullas lograron interceptar el auto a la altura del kilómetro 180 de la Ruta Nacional 8. Al aproximarse al Volkswagen Gol, los uniformados constataron que la carrocería presentaba diversos impactos de bala. Asimismo, descubrieron que dos de las jóvenes que se encontraban en la parte trasera del habitáculo habían sufrido heridas causadas por los proyectiles disparados durante el procedimiento.

PUBLICIDAD

Las dos mujeres heridas, oriundas de Pergamino, fueron trasladadas al Hospital Santa Francisca Romana.

Una de ellas fue intervenida quirúrgicamente y permanece estable. La otra, en tanto, recibió atención médica especializada y fue derivada al Hospital San José de Pergamino para continuar con el tratamiento. También se encuentra estable, según el parte provincial.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI N° 6 del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo del fiscal Martín Mariezcurrena, quien ya ordenó una serie de medidas en busca determinar el origen de los disparos y reconstruir la secuencia del hecho.

Luego del violento episodio, el investigador se presentó tanto en el lugar del hecho como en el centro de salud que atendió a las víctimas.

PUBLICIDAD

En paralelo, la AGAI abrió actuaciones administrativas y apartó de sus funciones a los dos uniformados involucrados. También les retiraron las armas reglamentarias, que quedaron a disposición de la Justicia para la realización de pericias balísticas.

El Ministerio de Seguridad informó que puso todos los elementos requeridos a disposición de la fiscalía y que equipos de asistencia a la víctima acompañan a las familias de las personas involucradas.

Familiares de una de las chicas baleadas denuncian maltrato policial

Familiares de una de las jóvenes pergaminenses baleadas en Arrecifes por policías de la comisaría local hablaron con un medio desde la puerta del Hospital Santa Francisca Romana y precisaron que todo ocurrió luego de que las víctimas salieran a bailar con amigos.

PUBLICIDAD

“Los chicos vinieron a salir en Arrecifes, primero los empezaron a seguir en Arrecifes y luego por la autopista. Ahí la policía los chocó, provocó el impacto para detener el auto. Ahí tiraron los tiros para pinchar las gomas y también se dio adentro del auto, donde le dieron a mi hermana y a una amiga”, comentó la mujer, durante una entrevista con el canal TelePer.

Por su parte, el padre de una de las damnificadas brindó detalles del estado de salud de ambas jóvenes. “Mi hija recibió dos disparos y la otra chica, uno. A esta última la están operando en Pergamino y mi hija está en el Hospital de Arrecifes, muy delicada. Está luchando por su vida. Vinieron a pasear acá a la noche y estos locos que son milicos hicieron ese procedimiento y maltrataron a mi hija. Hay muy buena predisposición del fiscal, pero está complicado el asunto”, explicó.

PUBLICIDAD