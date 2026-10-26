Crimen y Justicia

Así identificaron a “Iván”, el presunto doble femicida de Córdoba y Retiro: las inquietantes similitudes entre ambos crímenes

Renato Iván Tavella, de 28 años, fue detenido en Hotel Centro de San Nicolás por la madrugada tras una investigación de la Policía de Córdoba, a cargo del fiscal Pablo Camacho. Cómo seguirá la causa

Doble femicida de Córdoba y Retiro
Renato Iván Tavella (imagen blureada) fue detenido por los crímenes de Tatiana Fernández y Daniela Villalba
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Renato Iván Tavella. de 28 años, fue detenido esta madrugada por efectivos de la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad en el Hotel Centro del barrio de San Nicolás. Los agentes, que investigaban simultáneamente el crimen de Tatiana Fernández, llevaban una orden de captura de Córdoba por el femicidio de Daniela Villalba. Ambos crímenes comparten características.

Fuentes con acceso a la investigación indicaron a Infobae que, en el momento de la detención, el sospechoso no se mostró nervioso ni se resistió. En la habitación que ocupaba encontraron dos celulares, entre ellos, el que siguieron policías cordobeses a través de impacto de antenas, bajo la supervisión del fiscal Pablo Camacho.

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Todo comenzó el miércoles pasado, cuando Daniela, de 29 años y madre de un hijo de 11 años, fue hallada degollada en su departamento de Boulevard Las Heras al 200. Dos días antes, había tenido un encuentro con un “cliente”.

A los investigadores, les llamó la atención que el asesino fue, por un lado, torpe y, por el otro, muy ordenado. En primer lugar, ingresó al departamento con la cara descubierta; por otro lado, el homicidio fue muy violento, pero se tomó el tiempo de ordenar el lugar, limpiar la sangre y colocar a la víctima sobre la cama, boca arriba -decúbito dorsal- y taparla con las sábanas. Cerró la puerta con llave y se retiró.

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Al salir, sí cubrió su rostro. Llevaba una valija. De acuerdo al seguimiento de cámaras de seguridad policiales y privadas, la descartó en la esquina de Jujuy y Humberto 1. Al día siguiente, el martes, los recolectores de basura que la habían arrojado al camión con otros residuos, notaron que, al compactarla, de su interior brotaba sangre.

El rastro del sospechoso se perdió en la zona de Pocito. En ese lugar, los policías le mostraron imágenes del sospechoso a vecinos que lo reconocieron y marcaron dónde se estaba quedando. El paso siguiente fue ir a la vivienda. El hombre buscado no estaba, pero los recibió una persona que lo conocía y les dio su nombre: “Iván”.

El testigo lo llamó. Iván respondió y se excusó: “Ahora no puedo”. De esa manera, los detectives confirmaron que el sospechoso tenía en su poder un dispositivo con el que podrían rastrearlo. Lograron establecer que, luego de escapar de la escena del crimen, el femicida se dirigió a la terminal de Córdoba. Sacó dos pasajes. Uno a la Ciudad de Buenos Aires. El análisis de los impactos de antenas, hicieron el resto.

Cuando la Policía de Córdoba se comunicó este domingo con sus pares porteños para hacer efectiva la orden de captura, uno de ellos advirtió que, horas antes, había ocurrido un crimen con características similares en la calle Libertad al 1200, en el límite entre Retiro y Recoleta.

La víctima era Tatiana Fernández, de 27 años. Cerca de las 8 de la mañana de este domingo, la encontraron sobre la cama y estaba tapada con una sábana. Estaba boca arriba. No había desorden. Al igual que en el caso de Daniela, faltaba el celular de Tatiana que también se desempeñaba como escort. La puerta también estaba cerrada con llave. La descubrió una amiga que, preocupada porque no atendía los llamados tras un encuentro con un hombre al que identificó como “Iván”.

El impacto de antenas reveló que Tavella había estado en ese lugar. En conjunto, los investigadores de ambas fuerzas de seguridad establecieron que, cerca del mediodía de ayer, el sospechoso se había hospedado en la habitación 108 del hotel de la calle Perón al 1500.

En el cuarto del primer piso, hallaron dos celulares, un cargador de iPhone, $ 79.000, cuatro tarjetas con chips de telefonía celular y una tarjeta sin el chip, una licencia de conducir con su nombre de Córdoba y su DNI, una SUBE, una tarjeta del Banco Nación y varias prendas de vestir.

La situación judicial: imputado en Córdoba, investigado en Buenos Aires

“Iván” fue trasladado a Córdoba donde será imputado por femicidio y será sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas. La Justicia porteña, en tanto, avanza sobre las pruebas que lo colocan en la escena del homicidio de Tatiana Fernández. De confirmarse su autoría en ambos casos, enfrentará dos juicios, tal como ocurrió con Pablo Laurta, autor de un doble femicidio en Córdoba y un homicidio en Entre Ríos.

Similitudes entre los crímenes de Daniela Villalba y Tatiana Fernández

- Las víctimas: Daniela tenía 29 años y Tatiana, 27. Ambas ejercían el trabajo sexual y habían acordado encuentros con un hombre.

- El nombre del sospechoso: En ambos casos aparece un hombre identificado como “Iván”.

- Los escenarios: Los dos crímenes ocurrieron en departamentos donde las víctimas recibían clientes.

- La posición de los cuerpos: Ambas mujeres fueron encontradas acostadas boca arriba sobre sus camas y tapadas con sábanas.

- El orden de los departamentos: En ninguno de los dos lugares se observaron signos de desorden. En Córdoba, además, el asesino habría limpiado la sangre.

- Las puertas: Los dos departamentos estaban cerrados con llave.

- Los celulares: En ambos casos faltaban los teléfonos de las víctimas.

- Los encuentros previos: Las dos mujeres habían tenido contacto con un hombre antes de ser encontradas muertas.

- La principal diferencia: Daniela fue degollada y su cuerpo presentaba signos de violencia. En el caso de Tatiana, inicialmente no se observaron lesiones visibles.

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