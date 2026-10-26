Se conocerá hoy la sentencia contra los tres acusados por el crimen de la hincha de Rosario Central asesinada en 2023

Ivana Garcilazo tenía 32 años cuando fue asesinada tras el clásico rosarino de septiembre de 2023 (La Capital)

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El Centro de Justicia Penal de Rosario dará a conocer este lunes el veredicto en el juicio por el asesinato de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central que murió tras recibir el impacto de una baldosa cuando volvía en moto del clásico rosarino, el 30 de septiembre de 2023.

Los tres acusados, Ariel Matías Cabrera, Juan José Masson y Damián Reifenstuel, afrontan cargos como coautores de homicidio agravado por haber sido cometido en el marco de un espectáculo deportivo. El tribunal deberá resolver si considera acreditada la acusación y definir la responsabilidad penal de cada uno.

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La audiencia está prevista para las 13:00. El tribunal, integrado por Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena, dará a conocer la parte resolutiva de la sentencia; los fundamentos del fallo se difundirán posteriormente por escrito.

Familiares de Ivana Garcilazo acompañaron el juicio y reclamaron una condena para los tres imputados (Télam)

Garcilazo tenía 32 años cuando fue atacada en la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo. Había asistido al partido que Rosario Central le ganó 1 a 0 a Newell’s en el Gigante de Arroyito y regresaba a su casa en motocicleta cuando se cruzó con un grupo de simpatizantes del equipo rival.

Según la hipótesis de la acusación, Cabrera, Masson y Reifenstuel habían visto el encuentro en una vivienda ubicada en la zona de Iriondo y Catamarca. Al terminar el partido, salieron a la calle y arrojaron distintos objetos contra una caravana de hinchas de Central que circulaba por el lugar.

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La investigación estableció que Garcilazo fue alcanzada por el impacto de una baldosa o bloque de material en la cabeza. La lesión le provocó un traumatismo craneoencefálico fatal. En la causa también se reconstruyó que el novio de la joven, que circulaba cerca de ella, intentó defenderse durante la secuencia previa a la huida de los agresores.

La investigación reconstruyó el ataque ocurrido en la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo

Según la Fiscalía, no resulta necesario establecer quién lanzó el objeto para atribuir responsabilidad a los acusados. La teoría del caso plantea que cada uno hizo un aporte al ataque y que la acción conjunta elevó el riesgo contra las personas que circulaban por la zona.

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Los imputados por el crimen de Ivana Garcilazo

Cabrera y Masson se entregaron durante las semanas posteriores al crimen. Reifenstuel, en cambio, permaneció prófugo durante más de un año. Fue localizado en febrero de 2025 en Samaipata, Bolivia, tras una pista que surgió por la recompensa ofrecida para dar con su paradero.

Juan José Masson es uno de los tres acusados

Luego, fue extraditado a la Argentina y quedó alojado en la cárcel de Piñero. Antes del juicio, los tres acusados cumplían con prisión preventiva. La defensa de Reifenstuel anticipó un pedido de absolución y sostuvo que el imputado no arrojó objetos durante el hecho.

Las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari solicitaron 30 años de prisión efectiva para Cabrera, Masson y Reifenstuel. Además, pidieron que se les imponga una inhabilitación perpetua para concurrir a los estadios de Rosario Central y Newell’s.

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La querella, a cargo del abogado Marcos Cella, acompañó la calificación legal propuesta por el Ministerio Público de la Acusación, aunque requirió una pena de 33 años de cárcel para cada uno de los imputados. El planteo se funda en los agravantes que, a criterio de la representación de la familia Garcilazo, quedaron expuestos durante el debate.

Durante las audiencias también declararon personas que compartieron un asado con los acusados antes del ataque. De acuerdo con esos testimonios, los imputados habían consumido alcohol y drogas y manifestaban enojo tras el resultado del partido.

Damián Reifenstuel fue localizado en Bolivia tras permanecer prófugo durante más de un año

La Cámara Penal había confirmado en febrero la acusación por homicidio agravado contra los tres hombres y rechazó el intento de modificar la calificación del caso. Esa resolución delimitó las pruebas y el marco jurídico del debate oral.

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Familiares de Garcilazo siguieron las audiencias y reclamaron una condena para los tres imputados. La hermana de Ivana, Laura Garcilazo, expresó que el asesinato modificó la vida de toda la familia y cuestionó la persistencia de hechos de violencia vinculados al fútbol: “A nosotros nos cambió la vida para siempre, nos arruinó y vimos que no pasó nada”

De cara a la audiencia de este lunes, familiares y allegados de Garcilazo convocaron a concentrarse desde las 12:30 en la plaza cívica ubicada frente al Centro de Justicia Penal. Allí prevén seguir la lectura del veredicto en una pantalla.