Le quisieron cobrar el estacionamiento en una calle de Córdoba y atacó a cintazos a los cuidacoches

El incidente se produjo en Juan Martín de Pueyrredón al 600, de la capital provincial. La policía detuvo a los protagonistas de la pelea y secuestró una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho

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Un conductor fue agredido por dos cuidacoches en barrio Güemes, en la capital de Córdoba, después de rechazar el pago que le exigían por estacionar su vehículo en la vía pública. La víctima se defendió con un cinturón y los golpeó una y otra vez con el mismo, en un episodio que quedó registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo 911 y que derivó en la intervención policial.

El hecho ocurrió en calle Juan Martín de Pueyrredón al 600, en uno de los sectores con mayor tránsito peatonal y vehicular de la zona. Los operadores del sistema de vigilancia detectaron la agresión en tiempo real, lo que permitió el despliegue inmediato de un operativo en el lugar. Ambos atacantes fueron localizados y detenidos por efectivos policiales a pocos metros del sitio donde se había desatado la pelea.

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Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho, objetos que habrían sido utilizados por los agresores contra el conductor. Los elementos quedaron incorporados a las actuaciones judiciales correspondientes, mientras que los dos sospechosos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia.

Según la reconstrucción del episodio a partir de lo captado por las cámaras de seguridad, los dos hombres mayores de edad se acercaron al automovilista para exigirle una suma de dinero a cambio de custodiar su vehículo estacionado en la calle. Ante la negativa del conductor, la situación escaló rápidamente. Los sujetos lo atacaron con un palo y una piedra, mientras la víctima intentaba repeler la agresión utilizando su cinto como único medio de defensa.

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El enfrentamiento obligó a que personal policial acudiera de forma urgente al lugar. El operativo se desplegó sobre la arteria del barrio Güemes donde se había producido el altercado, y los efectivos lograron reducir a ambos agresores sin que se registraran nuevos incidentes. El conductor, por su parte, debió ser trasladado al Hospital Misericordia para recibir una valoración médica debido a las lesiones sufridas durante el ataque.

El conductor fue trasladado a un hospital para atender las lesiones sufridas

La secuencia completa del hecho fue monitoreada por los operadores del Centro de Monitoreo 911, cuya alerta temprana resultó clave para la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad. Sin la detección en tiempo real, la situación podría haber tenido un desenlace diferente para la víctima, que enfrentó a dos atacantes armados con elementos contundentes.

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Córdoba cuenta con una ley que sanciona a los cuidacoches ilegales

En respuesta a la problemática de los “trapitos”, o “naranjitas”, la Provincia de Córdoba sancionó en abril de este año la Ley N°11.117, que introdujo modificaciones al Código de Convivencia Ciudadana con el objetivo de ordenar el uso del espacio público y fortalecer las herramientas de control frente a conductas que afectan la convivencia urbana.

La normativa establece sanciones para quienes, sin autorización del municipio correspondiente, exijan o impongan el pago por el cuidado de vehículos en la vía pública o en espacios de acceso público. Las penalidades previstas incluyen hasta seis días de trabajo comunitario, multas de hasta 50 Unidades de Multa o arresto de hasta seis días. Se trata de un marco legal que busca desalentar esta práctica irregular mediante castigos concretos y graduales.

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A su vez, la legislación contempla agravantes específicos. Las sanciones se incrementan cuando la conducta se lleva a cabo en grupo, con participación de menores de edad, durante eventos masivos o en zonas consideradas sensibles, como hospitales, establecimientos educativos o áreas de alta circulación. También se incorporan penalidades para aquellos que, aun contando con la habilitación correspondiente, incumplan las condiciones establecidas para el desarrollo de la actividad.

El caso de barrio Güemes encuadra en varios de los supuestos previstos por la ley: la exigencia de pago sin autorización y la actuación conjunta de dos personas contra un conductor. Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales y las eventuales sanciones aplicables bajo el nuevo marco normativo vigente en Córdoba.

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