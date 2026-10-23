Crimen y Justicia

Aberrante intento de femicidio en Baradero: rompió una puerta, le arrojó nafta a su expareja y la prendió fuego

Una mujer de 53 años denunció que el agresor, de 27, la roció con combustible y la incendió en su casa. La víctima resultó con quemaduras en el torso y extremidades y está internada en estado crítico. El acusado, capturado por la Policía, tenía antecedentes por violencia de género

La expareja de la mujer, acusado de intento de homicidio, fue detenido en la Estación de Policía de Seguridad Comunal Baradero
La expareja de la mujer, acusado de intento de homicidio, fue detenido en la Estación de Policía de Seguridad Comunal Baradero (Policía Bonaerense)
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Una mujer de 53 años fue hoy víctima de un intento de femicidio en una vivienda de Baradero luego de que su expareja le arroje nafta sobre el cuerpo y la prenda fuego.

El demencial ataque, ocurrido en una propiedad de la calle Mitre al 2000, en la ciudad bonaerense, fue alertado a través del 911 a la Estación de Policía de Seguridad Comunal Baradero bajo la órbita Jefatura de Policía Comunal del partido bonaerense.

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La mujer denunció que su expareja, P.R.A.W., de 27 años, rompió la puerta de la casa donde habitaba y le arrojó combustible al cuerpo, para luego echarle fuego sobre él y escapar del lugar.

Mitre al 2000, la zona de Baradero en donde se produjo el intento de femicidio
Mitre al 2000, la zona de Baradero en donde se produjo el intento de femicidio (Google Maps)

Producto del ataque, la víctima quedó internada en estado crítico en un hospital de la zona con lesiones en el torso y las extremidades.

El acusado, quien cuenta con denuncias previas por violencia de género, fue atrapado por las autoridades y el caso fue caratulado como tentativa de homicidio.

En el lugar trabajaron peritos y un médico policial. La investigación está a cargo de la UFI N.° 8 (Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.° 8) del Departamento Judicial de San Nicolás, la fiscalía penal descentralizada que tiene su sede física en la localidad de Baradero.

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