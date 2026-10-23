Crimen y Justicia

Hernán Casciari denunciado por estafa: la Justicia ordenó las primeras medidas para definir el rumbo de la causa

La fiscal Mónica Cuñarro citó a declarar a las presuntas víctimas en la denuncia colectiva contra el escritor y cabeza de Orsai Audiovisuales y pidió a la Inspección General de Justicia que entregue documentos oficiales. Qué delito se investigará es la nueva clave del caso

La fórmula - Hernán Casciari
Hernán Casciari, el primer acusado (Crédito: Diego Barbatto)
Guardar

La causa que investigará la denuncia por estafa contra Hernán Casciari y su proyecto Orsai Audiovisuales toma impulso con una medida clave. En las últimas horas, la fiscal Mónica Cuñarro, a cargo de esclarecer el hecho, ordenó una serie de medidas.

Primero, requirió a la Inspección General de Justicia que entregue el legajo oficial de la firma del escritor, para determinar su constitución y su directorio. Luego, citó a declarar a 24 presuntas víctimas que son parte de la acusación realizada por el abogado Marcelo Ariel Gil Ces, con fechas desde el 26 de octubre hasta el 17 de noviembre. En su denuncia, aseguraron haber invertido dinero en los proyectos de cine anunciados y motorizados por Casciari en programas como Perros de la Calle, con aportes de miles de dólares en algunos casos, para recibir cantidades ínfimas.

PUBLICIDAD

Así, Cuñarro podrá definir la clave principal que se abre en el caso: la definición del objeto procesal, qué delito investigar. La fiscal podría estar ante un caso de estafa, tal como afirma la querella, un hecho de administración fraudulenta, o un simple negocio que salió mal, así como un incumplimiento contractual, con la posibilidad de una co-administración.

El abogado Gil Ces, por su parte, ya entregó documentación respaldatoria. Actores y figuras mediáticas que participaron en los proyectos de Orsai, o que los promocionaron en sus programas, por lo pronto, no fueron convocados a Tribunales.

Mónica Cuñarro, la fiscal que investigó el caso
Mónica Cuñarro, la fiscal que investigó el caso

“Nunca Hernán Casciari dijo que era una inversión riesgosa, por el contrario, siempre optó por incentivarnos a invertir más, porque era muy seguro que íbamos a tener ganancias en todos los productos, hasta llegó a decir que íbamos a poder cambiar de auto. Hoy 18 de agosto de 2026 me encuentro decepcionado, estafado y he perdido la confianza en alguien que creía honesto, me refiero al Sr. Hernán Casciari, quien con su capacidad de oratoria logra convencer a cualquiera”, afirmó un inversor que fue a la Justicia tras enviar varias cartas documento al holding Orsai.

PUBLICIDAD

La acusación de los damnificados, que habla de “23640 participaciones en proyectos”, apunta a una “ausencia de presupuestos desglosados por rubro, rendiciones económicas incompletas, modificaciones presupuestarias sin explicación suficiente, información económica suministrada de manera parcial o tardía, decisiones relevantes adoptadas sin mecanismos efectivos de consulta”.

Financiamiento caído: la página de Orsai Audiovisuales hoy
Financiamiento caído: la página de Orsai Audiovisuales hoy

Hoy, el botón de financiamiento del sitio de Orsai Audiovisuales está fuera de línea. Ofrece un mensaje algo inquietante. Da dos opciones: “volvé a tu vida” y “volvé a equivocarte”.

El Juzgado N°34 a cargo de la magistrada Laura Bruniard, que recibió la denuncia, delegó la investigación en la fiscal Cuñarro, reconocida por la resolución de investigaciones de presuntas megaestafas como el caso del clan L’Abbate o el holding Wenance, encabezado por Alejandro Muszak.

Temas Relacionados

Hernán CasciariOrsai AudiovisualesFiscal Mónica CuñarroEstafaúltimas noticiasOrsai

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crimen de Nancy Godoy: expectativa por la inspección en tres pozos de agua

Están ubicados cerca de la escuela donde la docente dictaba clase. Hoy formalizarían las imputaciones a los cinco sospechosos, a quienes se les dictará prisión preventiva hasta el inicio del juicio

Crimen de Nancy Godoy: expectativa por la inspección en tres pozos de agua

Denunciaron por hostigamiento a alumnos de Catamarca tras las agresiones a una compañera en un viaje de egresados

Un video expuso las burlas e insultos contra una adolescente durante el viaje a Bariloche, en el que también habrían circulado referencias a material íntimo

Denunciaron por hostigamiento a alumnos de Catamarca tras las agresiones a una compañera en un viaje de egresados

Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió arrollada por un acoplado

El hijo de la víctima presenció el accidente ocurrido en la playa de la nave 6 y permaneció en estado de shock. Al llegar al lugar, los médicos confirmaron el fallecimiento de la mujer

Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió arrollada por un acoplado

Una médica fue atacada a golpes por la hija de un paciente en Salta y sufrió una doble fractura de maxilar

La agresión ocurrió en un sector restringido del Hospital Papa Francisco. También profirió amenazas e insultos

Una médica fue atacada a golpes por la hija de un paciente en Salta y sufrió una doble fractura de maxilar

Un adolescente fue atacado con un cuchillo en una secundaria de Catamarca

Ocurrió en la Escuela Secundaria N° 53 de Villa El Alto. El progenitor presentó una acusación formal ante la Policía

Un adolescente fue atacado con un cuchillo en una secundaria de Catamarca

DEPORTES

Conmoción en el atletismo: Peres Jepchirchir, campeona olímpica y mundial de maratón, suspendida provisionalmente por un caso de dopaje

Conmoción en el atletismo: Peres Jepchirchir, campeona olímpica y mundial de maratón, suspendida provisionalmente por un caso de dopaje

Boca Juniors recuperaría jugadores claves pensando en el Superclásico y la final de la Copa Sudamericana: los detalles

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: hora y TV

“En vez de ayudarlos les están haciendo un mal”: el sentido consejo de Lionel Messi a los padres de jóvenes futbolistas

Verón habló tras el pase de Estudiantes a la final de la Libertadores: “Si el fútbol argentino mejorara, podríamos ver mucho más de esto”

TELESHOW

La emotiva carta abierta de Matías Bagnato tras el estreno La masacre de Flores: “Esta madrugada me encuentra con los ojos llenos de lágrimas”

La emotiva carta abierta de Matías Bagnato tras el estreno La masacre de Flores: “Esta madrugada me encuentra con los ojos llenos de lágrimas”

Así fueron las increíbles vacaciones familiares de María Susini en Indonesia: surf, playas paradisíacas y un inolvidable encuentro con tiburones ballena

Dante Ortega volvió a brillar en Es mi sueño: el elogio de Benjamín Amadeo que lo conmovió

Charly García cumple 75 años, en vivo: el saludo de Lali Espósito y el homenaje de Carlos Vives

El conmovedor saludo de Fito Páez a Charly García por su cumpleaños 75: “Gracias por no tener miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Jueces, diputados, fiscales: quiénes son los bolivianos a los que Estados Unidos restringió la visa por presunto narcotráfico

Jueces, diputados, fiscales: quiénes son los bolivianos a los que Estados Unidos restringió la visa por presunto narcotráfico

José Elías González, opositor cubano, denunció que estuvo cuatro días detenido sin acceso a sus medicamentos

República Dominicana mantiene 25 provincias bajo alerta por las lluvias previstas este viernes

Denuncian que el preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler fue golpeado y retirado inconsciente de prisión

El barrio de São Paulo donde vive la historia japonesa de Brasil