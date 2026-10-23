Hernán Casciari denunciado por estafa: la Justicia ordenó las primeras medidas para definir el rumbo de la causa

Hernán Casciari, el primer acusado (Crédito: Diego Barbatto)

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La causa que investigará la denuncia por estafa contra Hernán Casciari y su proyecto Orsai Audiovisuales toma impulso con una medida clave. En las últimas horas, la fiscal Mónica Cuñarro, a cargo de esclarecer el hecho, ordenó una serie de medidas.

Primero, requirió a la Inspección General de Justicia que entregue el legajo oficial de la firma del escritor, para determinar su constitución y su directorio. Luego, citó a declarar a 24 presuntas víctimas que son parte de la acusación realizada por el abogado Marcelo Ariel Gil Ces, con fechas desde el 26 de octubre hasta el 17 de noviembre. En su denuncia, aseguraron haber invertido dinero en los proyectos de cine anunciados y motorizados por Casciari en programas como Perros de la Calle, con aportes de miles de dólares en algunos casos, para recibir cantidades ínfimas.

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Así, Cuñarro podrá definir la clave principal que se abre en el caso: la definición del objeto procesal, qué delito investigar. La fiscal podría estar ante un caso de estafa, tal como afirma la querella, un hecho de administración fraudulenta, o un simple negocio que salió mal, así como un incumplimiento contractual, con la posibilidad de una co-administración.

El abogado Gil Ces, por su parte, ya entregó documentación respaldatoria. Actores y figuras mediáticas que participaron en los proyectos de Orsai, o que los promocionaron en sus programas, por lo pronto, no fueron convocados a Tribunales.

Mónica Cuñarro, la fiscal que investigó el caso

“Nunca Hernán Casciari dijo que era una inversión riesgosa, por el contrario, siempre optó por incentivarnos a invertir más, porque era muy seguro que íbamos a tener ganancias en todos los productos, hasta llegó a decir que íbamos a poder cambiar de auto. Hoy 18 de agosto de 2026 me encuentro decepcionado, estafado y he perdido la confianza en alguien que creía honesto, me refiero al Sr. Hernán Casciari, quien con su capacidad de oratoria logra convencer a cualquiera”, afirmó un inversor que fue a la Justicia tras enviar varias cartas documento al holding Orsai.

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La acusación de los damnificados, que habla de “23640 participaciones en proyectos”, apunta a una “ausencia de presupuestos desglosados por rubro, rendiciones económicas incompletas, modificaciones presupuestarias sin explicación suficiente, información económica suministrada de manera parcial o tardía, decisiones relevantes adoptadas sin mecanismos efectivos de consulta”.

Financiamiento caído: la página de Orsai Audiovisuales hoy

Hoy, el botón de financiamiento del sitio de Orsai Audiovisuales está fuera de línea. Ofrece un mensaje algo inquietante. Da dos opciones: “volvé a tu vida” y “volvé a equivocarte”.

El Juzgado N°34 a cargo de la magistrada Laura Bruniard, que recibió la denuncia, delegó la investigación en la fiscal Cuñarro, reconocida por la resolución de investigaciones de presuntas megaestafas como el caso del clan L’Abbate o el holding Wenance, encabezado por Alejandro Muszak.

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