El video que muestra a los presos junto al policía que tomaron como rehén en la alcaidía 1 de CABA

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Se conoció un video desde adentro de la Alcaldía 1 de la Ciudad de Buenos Aires que mostró a los presos con el policía retenido. Todo comenzó como un violento enfrentamiento entre internos que terminó con el agente retenido y se activó un fuerte operativo en el centro porteño.

Las imágenes muestran el interior de la comisaría con varios de los internos en el piso y con una televisión que mostraba la toma en vivo de diferentes canales de comunicación. En un pasaje de las imágenes, mostraron al celador retenido dentro de la misma celda que los presos. También habría un interno herido.

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“Hagan bajar a un fiscal”, se escucha en uno de los reclamos de los detenidos, que también remarcaron que estaba el policía en la celda con ellos y celebraban que la toma aparecía en los medios de comunicación.

En otro de los videos mostraron la puerta de la celda del lado de adentro, completamente bloqueada por diferentes elementos y con el mismo reclamo pidiendo por un agente de la fiscalía.

Según le indicaron a Infobae desde la fuerza de seguridad porteña, no hay peligro de fugas. Además, señalaron que el conflicto se desarrolló en una de las celdas del edificio.

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Con el correr de los minutos se hicieron presentes en el lugar ambulancias del SAME y camiones de bomberos, además del personal policial que entra y sale constantemente de la dependencia y los curiosos que transitan por esa zona del microcentro.

También ingresó un grupo de la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad (DOEM), junto con un psicólogo y un negociador.

Hay una toma de rehenes en la Alcaldía 1 de CABA (RSFotos)

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