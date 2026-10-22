Crimen y Justicia

El video que muestra a los presos junto al policía que tomaron como rehén en la alcaidía 1 de CABA

Las imágenes son de dentro de la comisaría y mostraron al agente dentro de la celda. El personal policial trabaja para restablecer el orden dentro de la dependencia ubicada en Lavalle al 400

Guardar

Se conoció un video desde adentro de la Alcaldía 1 de la Ciudad de Buenos Aires que mostró a los presos con el policía retenido. Todo comenzó como un violento enfrentamiento entre internos que terminó con el agente retenido y se activó un fuerte operativo en el centro porteño.

Las imágenes muestran el interior de la comisaría con varios de los internos en el piso y con una televisión que mostraba la toma en vivo de diferentes canales de comunicación. En un pasaje de las imágenes, mostraron al celador retenido dentro de la misma celda que los presos. También habría un interno herido.

PUBLICIDAD

Hagan bajar a un fiscal”, se escucha en uno de los reclamos de los detenidos, que también remarcaron que estaba el policía en la celda con ellos y celebraban que la toma aparecía en los medios de comunicación.

En otro de los videos mostraron la puerta de la celda del lado de adentro, completamente bloqueada por diferentes elementos y con el mismo reclamo pidiendo por un agente de la fiscalía.

Según le indicaron a Infobae desde la fuerza de seguridad porteña, no hay peligro de fugas. Además, señalaron que el conflicto se desarrolló en una de las celdas del edificio.

PUBLICIDAD

Con el correr de los minutos se hicieron presentes en el lugar ambulancias del SAME y camiones de bomberos, además del personal policial que entra y sale constantemente de la dependencia y los curiosos que transitan por esa zona del microcentro.

También ingresó un grupo de la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad (DOEM), junto con un psicólogo y un negociador.

Comisaría 1 - CABA - toma de rehén
Hay una toma de rehenes en la Alcaldía 1 de CABA (RSFotos)

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

RehenesCiudad de Buenos Airesmotínúltimas noticiasCABA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta en una comisaría del centro porteño por un violento enfrentamiento entre detenidos: tomaron a un policía de rehén

Personal policial trabaja para restablecer el orden entre los internos en la Alcaidía 1, ubicada en Lavalle al 400

Alerta en una comisaría del centro porteño por un violento enfrentamiento entre detenidos: tomaron a un policía de rehén

"Todavía me preguntó qué hizo": pidieron la absolución de otro imputado en el juicio por la muerte de Maradona

Miguel Ángel Pierri junto a Martín Montalto alegaron este jueves en defensa del coordinador de enfermeros Mariano Perroni y cuestionaron la imputación en su contra. A la tarde será el turno de Franco Chiarelli, abogado del enfermero Ricardo Almirón

"Todavía me preguntó qué hizo": pidieron la absolución de otro imputado en el juicio por la muerte de Maradona

Conmoción en Santiago del Estero: una nena de 10 años fue al hospital por un dolor de panza, descubrieron que estaba embarazada y detuvieron al padrastro

El aberrante hecho se registró en la zona del paraje El Bracho, a unos kilómetros de la localidad de Colonia Dora. El desgarrador testimonio de la abuela de la víctima

Conmoción en Santiago del Estero: una nena de 10 años fue al hospital por un dolor de panza, descubrieron que estaba embarazada y detuvieron al padrastro

Juicio por la muerte de Maradona: tras una jornada de 15 horas, empieza la última audiencia

El miércoles alegaron las defensas de Leopoldo Luque y Nancy Forlini, los dos principales acusados de la causa. Las exposiciones terminaron a las 2 de la madrugada. Este jueves exponen los abogados del enfermero y su jefe

Juicio por la muerte de Maradona: tras una jornada de 15 horas, empieza la última audiencia

La Justicia ordenó una pericia psiquiátrica para la mujer que denunció por violación a Joaquín Levinton

La decisión fue tomada por la jueza del caso luego de que la denunciante no se presentó ante la primera citación en la reciente causa contra el cantante de Turf. El examen será realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema

La Justicia ordenó una pericia psiquiátrica para la mujer que denunció por violación a Joaquín Levinton

DEPORTES

La sorprendente aclaración de los organizadores por la polémica votación del Balón de Oro más grande de la historia que Cristiano le gana a Messi

La sorprendente aclaración de los organizadores por la polémica votación del Balón de Oro más grande de la historia que Cristiano le gana a Messi

Felipe Contepomi definió el grupo para el camp de Los Pumas en Londres

Francisco Cerúndolo busca las semifinales en Bruselas: hora y cómo verlo en vivo

Controversia por un futbolista argentino de Cerro Porteño que fue a jugar al pádel y recibió una fuerte multa: “El partido más caro de su vida”

El escabroso escándalo con el hermano de la leyenda del tenis Steffi Graf: aseguran que se esconde en túneles para huir de la policia

TELESHOW

El relato de uno de los denunciantes de Hernán Casciari: “Decidí invertir porque es una persona de los medios”

El relato de uno de los denunciantes de Hernán Casciari: “Decidí invertir porque es una persona de los medios”

Candela Arizaga se refirió a los rumores de embarazo y habló de boda con Facundo Moyano: “Nos gustaría casarnos”

La China Suárez recordó un tierno momento de sus comienzos a los 8 años en un desfile del 1° Buenos Aires Fashion Week

La polémica denuncia de la novia del Roña Castro a una semana de la muerte del boxeador: “No lo dejan descansar en paz”

Al borde del llanto: la angustia de Andrea Rincón en la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio

INFOBAE AMÉRICA

Siete de cada 10 costarricenses realizan actividad física, según encuesta

Siete de cada 10 costarricenses realizan actividad física, según encuesta

La crisis de Haití reescribe las reglas del fútbol regional y expone las tensiones entre sus vecinos

Nicaragua entre los cinco peores países del mundo en Estado de derecho, según un índice global que evalúa 143 naciones

La Santa Sede y Honduras firman un tratado para reforzar sus relaciones y la cooperación institucional

Crisis de basura en El Salvador: especialistas advierten que casi el 70% de los residuos proviene de los hogares