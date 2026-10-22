Crimen y Justicia

Alerta en una comisaría del centro porteño por un violento enfrentamiento entre detenidos: tomaron a un policía de rehén

Personal policial trabaja para restablecer el orden entre los internos en la Alcaidía 1, ubicada en Lavalle al 400

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Personal de la Policía de la Ciudad trabaja en la Alcaidía 1 porteña para restablecer el orden por un violento enfrentamiento entre internos que terminó con un efectivo tomado de rehén y encendió las alarmas en la dependencia ubicada en Lavalle al 400.

Según le indicaron a Infobae desde la fuerza de seguridad porteña, no hay peligro de fugas y, al menos de momento, no se reportaron heridos. Sin embargo, videos que trascendieron filmados por los propios presos dentro de la celda muestran al policía tomado de rehén y a uno de los detenidos tirado en el suelo, presuntamente lesionado.

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“Hagan bajar al fiscal”, piden los presos en la grabación difundida por el canal LN+.

Comisaría 1 - CABA
El conflicto comenzó con un enfrentamiento entre internos (RSFotos)

Las fuentes consultadas informaron que el conflicto se desarrolló en una de las celdas del edificio.

Con el correr de los minutos. se hicieron presentes en el lugar ambulancias del SAME y camiones de Bomberos, además del personal policial que entra y sale constantemente de la dependencia y los curiosos que transitan por esa zona del microcentro.

Comisaría 1 - CABA
Las fuerzas policiales trabajan para restablecer el orden (RSFotos)

También ingresó un grupo de la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad (DOEM), junto con un psicólogo y un negociador.

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Este motín se da en medio de los traslados de los presos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo penal de Marcos Paz. El proyecto del gobierno porteño incluye que en un futuro también vayan allí los detenidos alojados en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires.

Motines y fugas recientes en comisarías porteñas

No es la primera revuelta de los últimos años en comisarías porteñas. En enero de 2025, fue desactivada una por efectivos de la Policía de la Ciudad en la Alcaidía 10 bis del barrio porteño de Versalles.

El hecho ocurrió cerca de las 23.15 en la dependencia ubicada en la calle Manuel Porcel Peralta al 700. De acuerdo a fuentes policiales, los disturbios se registraron en la celda 14, tras una riña entre internos encerrados en la celda 6, a raíz de problemas de convivencia entre ellos.

En la disputa debieron intervenir los efectivos, quienes desplegaron el protocolo para evitar una fuga de reclusos, por lo que al lugar arribaron, minutos antes de la medianoche, diferentes unidades de contención, la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías (DUTIA) y personal de la Unidad de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR).

Los uniformados controlaron la situación sin que se registraran heridos. Por último, las fuentes informaron que los 13 detenidos que participaron de la pelea, fueron trasladados a otras alcaidías durante la madrugada.

Ese hecho ocurrió tras la masiva fuga de 17 reclusos alojados en una comisaría de la Policía de la Ciudad en la víspera de Nochebuena del 2024. El episodio tuvo como escenario a la Alcaidía 9, inaugurada en 2022 en Gana al 400, en el barrio porteño de Liniers.

Se cree que huyeron del lugar, por un agujero en una pared de ladrillo hueco, de 30 centímetros de diámetro, ubicado en un patio interno.

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