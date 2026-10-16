Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: continúa el debate luego de que el tribunal rechazara todos los pedidos de la defensa para frenarlo

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz tendrá este viernes su 14ª audiencia, desde las 11.30, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Está previsto que declaren cuatro testigos propuestos por la defensa, entre ellos la madre de la hija del músico.
Álvarez continúa internado en una institución de salud mental de Castelar. Según pudo saber Infobae, sus abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro se dividirán las tareas: el primero estará en la sala y el segundo irá a la clínica con su computadora para intentar que el cantante siga las declaraciones por videoconferencia. También está prevista la presencia de dos representantes del tribunal y médicos del establecimiento.
La nueva audiencia llega después de que los jueces rechazaran el pedido de nulidad del juicio y los cuestionamientos a la última pericia del Cuerpo Médico Forense, que consideró al músico apto para continuar con el proceso. Además, en los últimos días, la defensa recibió otros dos reveses judiciales: fue declarado inadmisible un recurso contra la decisión de mantener a los jueces del tribunal y se rechazó un hábeas corpus con el que buscaba frenar las audiencias.
Los testigos pidieron declarar sin la presencia de la prensa
Los cuatro testigos citados para la audiencia de este viernes solicitaron prestar declaración sin la presencia de periodistas en la sala. La única que lo hará de manera presencial es la madre de la hija del cantante, los otros tres lo harán por videollamada.
“Pity” Álvarez ya está conectado desde la clínica de Castelar para seguir el juicio
El músico Cristian “Pity” Álvarez ya se encuentra conectado por videoconferencia desde la clínica de salud mental de Castelar, acompañado por sus abogados Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci. En la sala de audiencias están presentes los tres jueces del tribunal, el abogado de la querella Fabián Améndola y representantes del Ministerio Público Fiscal. Sandro Abraldes no participa de la jornada y es reemplazado por el fiscal Fernando Fiszer.
El juicio contra“Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se retomará este viernes a las 11.30, con la declaración de cinco testigos propuestos por la defensa. Será la audiencia número 14 desde el comienzo del debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en agosto pasado.