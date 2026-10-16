Crimen y Justicia

Asesinó a su pareja en La Plata, viajó a Jujuy a dejar a su hijo con un familiar y volvió para entregarse

La víctima fue identificada como Gabriela Patricia Martínez, de 39 años. El acusado, José Martín Burgos (48) quedó detenido luego de que los policías encontraran el cuerpo en una casa de la ciudad platense

Femicidio en La Plata
José Martín Burgos, el imputado
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Un hombre de 48 años quedó detenido ayer en La Plata luego de que se presentara en una comisaría y confesara que había matado a su pareja. Tras su declaración, la Policía encontró el cuerpo de la mujer en una vivienda del barrio Hipódromo de la ciudad.

El acusado fue identificado como José Martín Burgos, quien se presentó durante la tarde de este jueves en la Comisaría Segunda. Allí manifestó que había ahorcado a Gabriela Patricia Martínez, de 39 años, el lunes pasado.

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Según su relato, después del ataque salió de la casa junto al hijo de ambos, de un año de edad, y viajó a la provincia de Jujuy, donde dejó al niño al cuidado de familiares. Luego, pasado el mediodía del miércoles se subió a un micro en San Salvador de Jujuy con destino a Retiro, regresó a La Plata y decidió entregarse.

A partir de la escalofriante declaración de Burgos, efectivos policiales se dirigieron a la propiedad donde convivía con la víctima, situada en 39 entre 121 y 122. El cuerpo de la mujer estaba dentro del domicilio y presentaba signos de asfixia.

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Fuentes policiales indicaron que el hombre quedó bajo arresto por orden de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº17 de La Plata.

Femicidio en La Plata
La casa donde ocurrió el crimen

La fiscal se presentó en el lugar junto con personal de Policía Científica, que realizó las pericias en la vivienda. Si bien el acusado sostuvo que el crimen ocurrió el lunes, la autopsia deberá determinar cuándo ocurrió el hecho, además de establecer la causa concreta de la muerte.

Burgos tiene domicilio principal registrado en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, y antecedentes laborales en los rubros industrial, de servicios eventuales y de alquiler de maquinaria y equipos.

Hasta el momento no trascendió cuál fue la localidad de Jujuy a la que viajó ni la situación actual del hijo de la pareja.

Las autoridades sí informaron que la Comisaría de la Mujer y la Familia notificó a familiares de Martínez y les brindó asistencia inicial. Otro dato que se supo es que en los registros policiales no constaban intervenciones previas vinculadas a la pareja.

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