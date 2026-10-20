Una búsqueda de 40 puestos de trabajo generó más de 10 cuadras de fila en Ezeiza

Una búsqueda de trabajadores para una distribuidora alimenticia fue promocionada por redes sociales y reunió a una multitud en Ezeiza

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Una convocatoria laboral de una distribuidora alimenticia reunió a una fila de varias cuadras en Ezeiza, donde decenas de personas se presentaron con currículum y DNI para una jornada de entrevistas. La escena puso en primer plano la búsqueda de empleos registrados y estables entre jóvenes y adultos de la zona sur del conurbano bonaerense.

La empresa había anunciado en Instagram que recibiría postulantes desde las 8 en Reconquista 654. En la publicación, pidió llevar currículum impreso, documento de identidad y un formulario que estaría disponible mediante un enlace en el perfil de la cuenta. También informó que quienes tuvieran inconvenientes para acceder al trámite digital podrían completarlo en forma física mientras aguardaban en la fila.

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El aviso difundido antes de la jornada describía el encuentro como una instancia de entrevistas y remarcaba los requisitos para ser recibido. En una segunda publicación, la firma aclaró que entregaría formularios en papel a quienes no hubieran podido descargarlos o ingresar al enlace. La empresa sostuvo que buscaba que todos tuvieran las mismas posibilidades de participar.

Los postulantes se empezaron a congregar varias horas antes de las 8 de la mañana, que era el horario de la convocatoria

Esa modalidad abierta ayuda a explicar la llegada de personas que se enteraron por redes sociales y acudieron sin una inscripción digital previa terminada. Algunos postulantes dijeron que la fila comenzó a formarse durante la noche anterior.

Según dijeron los organizadoras, la compañía planeaba abrir una sucursal y buscaba cubrir alrededor de 40 puestos de trabajo. Los avisos en redes sociales, sin embargo, no detallaban la cantidad de vacantes, las tareas requeridas, los salarios ni las condiciones de contratación.

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En ningún momento los organizadores explicaron por qué hicieron una convocatoria presencial en lugar de recibir postulaciones online y evitarles a los postulantes las largas filas.

Jóvenes y trabajadores informales buscaron una oportunidad estable

Las entrevistas recogidas durante la cobertura muestran perfiles diversos. Hubo jóvenes de 18, 19 y 20 años que buscaban su primer empleo, personas con experiencia en atención al cliente, cocina, construcción o comercio, y trabajadores que aspiraban a dejar ocupaciones informales o de corta duración.

Una joven que estudiaba enfermería señaló que buscaba trabajo para poder sostener su formación. Otro postulante, de 18 años, explicó que había trabajado como albañil, ayudante de cocina y ayudante de mecánica, pero que esperaba conseguir su primera oportunidad en blanco. “Más que nada si no tenés el secundario completo o estás cursando”, dijo al ser consultado sobre las dificultades para acceder a un empleo registrado.

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Una vista de la calle Reconquista, donde está ubicado el comercio que busca empleados

También se acercaron personas que ya tenían ingresos, aunque sin estabilidad. Un hombre de 41 años contó que estaba empleado, pero buscaba una alternativa “más estable”. Otros asistentes mencionaron trabajos en fábricas, construcción, call centers, comercios y changas. La búsqueda de formalidad apareció de forma reiterada como un objetivo asociado a aportes, obra social y una mayor previsibilidad de ingresos.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que el trabajo registrado no abunda. En el segundo trimestre de 2026, los puestos asalariados registrados representaron el 48% del total, mientras que los no registrados alcanzaron el 25 % y los no asalariados, el 27 %. El organismo aclara que la medición refiere a puestos de trabajo y no necesariamente a personas ocupadas, ya que una misma persona puede tener más de una ocupación.

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Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, el total de puestos de trabajo aumentó en 101.000. En esa comparación, los puestos asalariados registrados se redujeron en 156.000, mientras que los no registrados crecieron en 28.000 y los puestos no asalariados, que incluyen el trabajo por cuenta propia, aumentaron en 229.000, según la Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra, segundo trimestre de 2026 del INDEC.

El comercio, sector vinculado con parte de los perfiles buscados en la convocatoria, concentró 4.312.000 puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2026. De ese total, 1.021.000 correspondieron a asalariados no registrados, de acuerdo con el mismo informe del INDEC.

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La larga hilera de postulantes que buscan un empleo registrado

Ingresos insuficientes y precariedad laboral

En la búsqueda de esta mañana, varios postulantes relataron haber llegado desde localidades cercanas como Tristán Suárez, El Jagüel, Luis Guillón, Carlos Spegazzini y Esteban Echeverría. Algunos asistieron en grupos de amigos o junto con familiares. La difusión por Instagram y Facebook fue mencionada como una de las principales vías por las que se enteraron de la convocatoria.

Una de las mujeres entrevistadas afirmó que llevaba más de seis años trabajando sin registrar y que cobraba cerca de $ 600.000 mensuales. Dijo que debía afrontar por su cuenta gastos de cobertura médica y que el ingreso apenas le alcanzaba para llegar a fin de mes. Su expectativa era acceder a un empleo formal con una remuneración que le permitiera afrontar el costo de los servicios, los alimentos y el sostenimiento de su hogar.

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Otro joven, de 20 años, relató que dejó un empleo en un maxikiosco por las jornadas nocturnas extensas y la situación personal que atravesaba. Contó que alternaba changas con la búsqueda de un trabajo y que en ese momento no tenía una vivienda fija. “Lo único que estoy haciendo es buscar laburo, laburar, hacer changas”, expresó durante la cobertura.

Las pretensiones salariales expuestas fueron variadas. Un postulante de 18 años estimó que necesitaría alrededor de $ 1.200.000 mensuales para vivir con mayor autonomía, mientras que otros mencionaron montos cercanos al salario mínimo o ingresos que les permitieran colaborar con sus familias. En varios casos, la posibilidad de obtener un puesto registrado pesó más que la definición de una cifra concreta.

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