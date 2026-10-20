Jorge Macri habló del conflicto en los subtes: "El que bloquea un servicio esencial va preso"

Jorge Macri recorre una estación de subtes (foto de archivo)

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó las detenciones de trabajadores del subte y afirmó que “el que bloquea un servicio esencial va preso”, luego de la interrupción total de las seis líneas y el Premetro registrada este martes en la Ciudad de Buenos Aires.

Macri difundió el mensaje desde España, donde se encuentra en el marco de una visita oficial.

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“En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”, sostuvo Macri en un mensaje difundido tras el conflicto. El mandatario también cuestionó la medida gremial y planteó que no permitirá que se afecte a los usuarios del servicio.

El paro alcanzó a toda la red luego de las detenciones en la línea B

La protesta comenzó en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, luego de un operativo de la Policía de la Ciudad durante una acción de levantamiento de molinetes. La interrupción se extendió a las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro, y dejó sin servicio a miles de pasajeros.

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El conflicto escaló y fueron detenidos los delegados Claudio Dellecarbonara, Sebastián Carrizo y, más tarde, Néstor Segovia.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) sostuvo que los arrestos fueron arbitrarios y anunció que la medida de fuerza se mantendría hasta que los detenidos recuperaran la libertad. El sindicato vinculó el reclamo con una sanción laboral aplicada a un trabajador y denunció falta de diálogo con la empresa.

Macri acusó a los delegados de perjudicar a millones de usuarios

El jefe de Gobierno endureció su postura frente a la protesta y aseguró que los detenidos no debían quedar impunes. “No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”, expresó.

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Macri cerró su mensaje con la consigna “Ley y orden”, mientras el conflicto gremial escalaba en la red de subterráneos. La protesta ocurre a poco más de un mes de las elecciones internas de la AGTSyP, previstas para el 26 de noviembre, en un escenario de competencia entre tres listas tras la muerte del histórico dirigente Roberto Pianelli.