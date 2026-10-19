Manejaba en zigzag en plena ruta en Chaco y fue detenido: tenía 2,50 gramos de alcohol en sangre

El hombre fue detenido y el test de alcoholemia arrojó 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre

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Un control vial detectó a un conductor con alcoholemia positiva de 2,56 gramos por litro de sangre en la Ruta Nacional 16, a la altura de la provincia de Chaco. El hombre fue filmado manejando en zigzag sobre la traza nacional.

El procedimiento tuvo lugar este domingo, cerca de las 3 de la mañana, en el tramo ubicado aproximadamente a la altura del kilómetro 17 de esa carretera. Los agentes intervinieron en el carril descendente luego de advertir la circulación de una camioneta Toyota Hilux que habría mostrado movimientos irregulares sobre la calzada.

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De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, el hombre identificado en el operativo tiene 55 años y es oriundo de Colonia Popular.

Durante el operativo, se le practicó una prueba de alcoholemia para determinar si había consumido bebidas alcohólicas. El resultado registrado fue de 2,56 g/l de alcohol en sangre.

La intervención estuvo precedida por imágenes que, según el reporte, exhibían a la camioneta con una trayectoria zigzagueante. El contenido de esos videos fue mencionado como uno de los elementos vinculados con la detección del vehículo en la ruta.

El control ocurrió en el kilómetro 17 de la Ruta Nacional 16

A mediados del mes de junio pasado, un conductor profesional de transporte de pasajeros fue desafectado de su servicio antes de partir desde la Terminal de Ómnibus de Pacheco -al norte de la provincia de Buenos Aires- tras registrar 0,35 gramos de alcohol por litro de sangre en un test de alcoholemia.

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El chofer tenía previsto trasladar pasajeros hacia la provincia de Córdoba, con destino final en la ciudad de Capilla del Monte. El operativo estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El valor detectado supera el límite permitido por la normativa vigente, que establece tolerancia cero de alcohol para los conductores profesionales de transporte de pasajeros en todo el territorio nacional.

Los agentes de fiscalización de la CNRT que llevaron adelante el operativo de control actuaron de inmediato al conocer el resultado: impidieron que el conductor iniciara el servicio programado y garantizaron así la seguridad de los pasajeros y de los usuarios de la vía pública.

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Frente a la situación, la empresa operadora del servicio dispuso el reemplazo del chofer por otro conductor profesional habilitado. La medida permitió que el viaje a Córdoba continuara con normalidad una vez que el nuevo chofer se presentó en la terminal.

El caso no quedó solo en la desafectación. Respecto del conductor con resultado positivo, la CNRT labró el acta de infracción correspondiente y abrió un expediente administrativo orientado a la quita de licencia profesional, de acuerdo con lo informado por el organismo.

Y en otro caso, durante un operativo de control desplegado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del peaje Pilar, en la provincia de Buenos Aires, quedó detenido un conductor de 22 años con alcoholemia positiva. El detalle que distinguió el caso fue que el joven se encontraba en pleno cumplimiento de tareas comunitarias impuestas por haber cometido la misma infracción el año anterior.

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El alcoholímetro registró 0,39 gramos de alcohol por litro de sangre, valor suficiente para configurar una infracción bajo la normativa bonaerense, que fija tolerancia cero al volante.

Frente a la medición, el conductor ofreció una explicación poco convincente: dijo haber comido una ensalada con vinagre en una reunión familiar y admitió haber tomado una copa de vino porque “me dio para probar el abuelo de ella”, en alusión a su novia, que viajaba junto a él.

El historial del conductor le sumó un matiz particular al procedimiento. El propio joven reconoció ante los inspectores que ya había sido inhabilitado por una alcoholemia positiva un año atrás y que aquel episodio lo había expuesto públicamente. “Tuve un quilombo que me hizo viral, imaginate”, les dijo.

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Dentro del vehículo, los agentes detectaron vasos con bebidas alcohólicas, evidencia que quedó incorporada al expediente. El conductor intentó desligarse: “Yo no lo toqué, lo compré para ella”, sostuvo.

Las consecuencias llegaron de forma inmediata. La ANSV retuvo la licencia del conductor, quien además deberá pagar una multa de hasta 2.215.000 pesos y enfrenta una inhabilitación de entre 3 y 18 meses.