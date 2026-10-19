Crimen y Justicia

Desarticularon tres bandas narco en Córdoba e incautaron más de 500 dosis de droga

En total, la FPA realizó siete allanamientos en seis puntos de venta. Producto de los operativos, detuvieron a cuatro hombres y una mujer

Dos agentes con chalecos tácticos marcados con la sigla FPA introducen a una persona encapuchada en una camioneta policial
Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico ingresan a un detenido en un vehículo oficial durante un procedimiento en Córdoba. (Ministerio Público Córdoba)
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Cinco personas mayores de edad fueron aprehendidas y seis puntos de venta de drogas quedaron desarticulados tras siete allanamientos realizados por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en las localidades de Oncativo y Manfredi, provincia de Córdoba. Los operativos se desarrollaron en el marco de tres investigaciones por presunta comercialización de estupefacientes.

El despliegue permitió el secuestro de 575 dosis de cocaína y 32 de marihuana, además de dinero en efectivo, balanzas, un arma de fuego, municiones y dos automóviles. Entre las personas detenidas hay cuatro hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de las fiscalías intervinientes.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, las pesquisas se extendieron durante períodos de entre cuatro y seis meses, según cada causa. Durante ese tiempo, los investigadores establecieron que la venta de estupefacientes se concretaba desde viviendas particulares y a través de entregas coordinadas previamente, una modalidad conocida como delivery.

Los siete procedimientos fueron ejecutados en Oncativo y Manfredi, dos localidades del departamento Río Segundo. Como resultado de los operativos, fueron desarticulados seis puntos de venta.

A la vez, la pesquisa detectó entregas por encargo. Bajo esa dinámica, los compradores coordinaban la adquisición de estupefacientes y luego recibían la sustancia fuera de los domicilios investigados. Esa modalidad también formó parte de los elementos analizados durante las causas.

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Además de la droga incautada, los efectivos hallaron $ 1.396.000 en efectivo. El dinero también fue secuestrado durante los procedimientos, junto con cuatro balanzas que serán consideradas en el marco de las investigaciones.

El operativo incluyó el secuestro de un arma de fuego calibre .22 y 36 cartuchos del mismo calibre. En una de las tres causas, uno de los hombres aprehendidos fue imputado además por presunta tenencia ilegítima de arma de fuego.

La lista de bienes incautados se completó con dos automóviles. No se difundieron detalles sobre los modelos, su titularidad ni el uso que habrían tenido los vehículos, aspectos que podrán ser analizados en el desarrollo de los expedientes.

Cayó una banda narco liderada por una madre y sus hijos en Córdoba (FPA)
Los efectivos secuestraron 575 dosis de cocaína y 32 dosis de marihuana en las propiedades intervenidas del departamento Río Segundo.

Las actuaciones previas a los allanamientos demandaron un trabajo de entre cuatro y seis meses, de acuerdo con cada una de las investigaciones. La duración de las tareas permitió reunir información sobre los domicilios bajo sospecha, las personas vinculadas a las causas y las formas de comercialización detectadas.

Los cinco aprehendidos fueron puestos a disposición de las fiscalías intervinientes, que deberán avanzar con el análisis de los elementos secuestrados y definir las próximas medidas procesales. Las actuaciones por presunta comercialización de estupefacientes quedaron bajo la órbita de las fiscalías de los turnos primero y tercero, según corresponda a cada causa.

Las causas continuarán en sede judicial con el análisis de las pruebas reunidas durante los meses de pesquisa y en los siete allanamientos. La situación de las personas aprehendidas dependerá de las resoluciones que adopten las fiscalías intervinientes.

A finales de la semana pasada, la FPA llevó adelante un operativo con más de 350 efectivos, que se desplegaron en Río Cuarto para poder desbaratar dos bandas narco.

El despliegue alcanzó a cinco localidades cordobesas: Sampacho, Vicuña Mackenna, Coronel Moldes, Adelia María y Santa Catalina. El operativo fue producto de intensas tareas investigativas y buscó golpear de manera simultánea las dos estructuras delictivas identificadas por las autoridades.

De acuerdo a lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el resultado de los procedimientos dejó un saldo económico que supera los 117 millones de pesos entre dinero en efectivo, droga, vehículos y armas secuestradas, un dato que ilustra la escala del entramado económico que sostenían ambas bandas en la región.

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