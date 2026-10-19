Detuvieron a un hombre cuando intentaba robar un auto en Río Negro y descubrieron que era buscado en Tucumán

La Policía de Río Negro detuvo a un hombre de 34 años en Allen tras sorprenderlo cuando intentaba abrir un vehículo estacionado. (VisualesIA)

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Un hombre de 34 años quedó detenido en la localidad de Allen, provincia de Río Negro, después de que la Policía lo encontrara durante la madrugada del domingo junto a un vehículo estacionado en la vía pública. La intervención comenzó por una alerta y derivó en una causa por tentativa de hurto, además de la constatación de un pedido de captura vigente emitido en Tucumán.

El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de la calle Brown, casi en su cruce con Mariani, un sector al que acudió personal de la Comisaría 6°. De acuerdo con la información proporcionada, los agentes fueron movilizados ante la advertencia de que una persona intentaba abrir un automóvil que se encontraba estacionado.

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Cuando el hombre detectó la llegada del patrullero, buscó evitar el contacto con los efectivos. Intentó ocultarse debajo del mismo vehículo al que se habría acercado, aunque fue localizado e interceptado por los policías antes de que pudiera alejarse del lugar.

A partir de entonces y de acuerdo con lo informado por el portal Río Negro, se inició el proceso de identificación y se informó lo ocurrido a la Fiscalía, que tomó intervención en el caso.

Luego de recibir las primeras actuaciones, la Fiscalía dispuso que el hombre quedara detenido por tentativa de hurto. También solicitó la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias vinculadas con el hecho.

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La participación de esa área permitirá incorporar elementos técnicos a la investigación. La información disponible no precisa qué resultados arrojaron las pericias ni si se detectaron daños en el vehículo estacionado.

Durante las tareas de identificación, los efectivos establecieron que el hombre había brindado información falsa sobre su identidad. Esa situación derivó en nuevas verificaciones por parte de la Policía.

Al cotejar los datos, se constató que sobre el detenido pesaba un pedido de captura vigente desde el 15 de octubre. La medida había sido emitida en el marco de una investigación por robo iniciada en la provincia de Tucumán.

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La existencia de ese requerimiento judicial fue detectada después de que los policías advirtieran que los datos aportados por el hombre no eran correctos. El pedido de captura se vinculaba con un expediente distinto al procedimiento registrado durante la madrugada del domingo en Allen.

Tras la intervención y las verificaciones realizadas, el hombre fue trasladado a la Comisaría 6° de Allen. Permaneció alojado allí y quedó a disposición de la Justicia.

El sospechoso aprehendido en Allen registraba un pedido de captura vigente emitido en Tucumán por una causa de robo. (Facebook)

Detuvieron en Corrientes a un hombre que dio nombres falsos y era buscado por Interpol

A fines del mes pasado, la Policía de Corrientes detuvo a un ciudadano brasileño sobre quien pesaba alerta roja de Interpol. Durante el procedimiento, también fue demorada la pareja del aprehendido y secuestraron armas de fuego, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa.

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Aparentemente, este hombre era buscado por una causa de abuso sexual. Sin embargo, hasta el momento no se dieron mayores especificaciones debido a que aún está bajo análisis de las autoridades.

Todo comenzó cuando días atrás un ciudadano brasileño que contaba con pedido de captura internacional fue detectado en la ciudad de Ituzaingó. Tras una serie de tareas de inteligencia, personal policial intentó aprehenderlo, pero no lograron dar con su ubicación.

Con el avance de la investigación, los agentes lo localizaron en una estancia ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1200. Con esta información, el fiscal Eugenio Ramón Balbastro, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Ituzaingó, solicitó órdenes de allanamiento y de detención, que luego fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías interviniente.

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Los agentes de la Comisaría Primera de Ituzaingó, con colaboración de efectivos de la Unidad Regional Sexta, Comisaría Segunda, Comisaría de Isla Apipé y el Grupo de Tareas Operacionales (GTO) de Ituzaingó, llevaron a cabo un procedimiento en la mencionada estancia.

En el lugar, personal policial detuvo al ciudadano brasileño -mayor de edad- sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol. Durante el procedimiento, el sujeto dio otro nombre a los agentes con la intención de evitar ser identificado. A su vez, demoraron a la pareja del sospechoso, una mujer de 52 años oriunda de Misiones.

Asimismo, incautaron un rifle calibre 22 milímetros equipado con mira telescópica, una escopeta calibre 20 milímetros, una pistola calibre 22 milímetros y un revólver calibre 38.

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También secuestraron 56 municiones y cartuchos de distintos calibres, seis teléfonos celulares y un dron DJI Mavic. Además, hallaron 5.860.000 pesos en efectivo y 10.000 dólares. Todos estos elementos fueron puestos a disposición de la Justicia.

Por su parte, el aprehendido, quien habría ingresado de manera ilegal al país, fue trasladado a Comisaría Primera de Ituzaingó, donde permanecerá detenido a disposición de las autoridades.

Hay dos frentes abiertos en cuanto al avance de la causa. Por un lado, las autoridades brasileñas deben verificar si la orden de captura se encuentra vigente. Una vez superada esa instancia, se deberán realizar los trámites de extradición. Por otro lado, el fiscal Balbastro avanza con la investigación por posible encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego.

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