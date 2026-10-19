A tres años del crimen de un comerciante de Rosario, aumentaron la recompensa a $25 millones para dar con los asesinos

La Provincia elevó a $25 millones la recompensa por datos que permitan esclarecer el homicidio de Ariel Turnaturi

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A tres años del homicidio de Ariel Edgardo Turnaturi, el Gobierno de Santa Fe elevó a $25 millones la recompensa por información que permita esclarecer lo sucedido. La víctima, dueño de una fiambrería, fue asesinado durante un robo en su negocio de Villa Gobernador Gálvez en diciembre de 2023. La medida apunta a obtener datos que permitan identificar a los responsables del ataque.

Turnaturi tenía 45 años y era padre de dos hijos. Era dueño de la fiambrería Prosciutto, ubicada en la esquina de Libertad e Independencia, donde ocurrió el ataque. El incremento del monto busca reactivar la búsqueda de información sobre una investigación que, hasta el momento, no logró establecer quiénes ejecutaron el ataque.

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La recompensa forma parte del sistema provincial que busca sumar aportes de la ciudadanía a las pesquisas policiales y judiciales. La Fiscalía evaluará cada dato y el dinero solo se entregará la información resulta relevante para la causa y contribuye a identificar a los responsables.

Las personas que cuenten con información relevante para la investigación pueden comunicarse al 911, enviar un correo electrónico comunicarse a través de los canales oficiales habilitados (recompensas@mpa.santafe.gov.ar) o acercarse a cualquiera de las sedes del Ministerio Público de la Acusación. El Gobierno provincial aseguró que se garantiza la reserva de identidad de quienes colaboren.

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El crimen de Ariel Turnaturi en Rosario

El crimen ocurrió el 18 de diciembre de 2023, poco después de las 19 y cerca del horario de cierre de Prosciutto, la fiambrería y despensa de la que Ariel Edgardo Turnaturi era dueño. Según la reconstrucción difundida entonces, tres personas armadas ingresaron al local con fines de robo.

La fiambrería Prosciutto, en la esquina de Libertad e Independencia de Villa Gobernador Gálvez, donde asesinaron a Ariel Turnaturi (Google Maps)

Mientras uno de los sospechosos permaneció en la puerta, los otros dos se dirigieron hacia el mostrador y redujeron a las dos empleadas que estaban en el comercio. Turnaturi se encontraba en el depósito cuando advirtió lo que sucedía y salió a intervenir.

Según los datos publicados por Infobae, el comerciante tomó un tubo de cartón que encontró dentro del lugar y lo utilizó para defender a las trabajadoras. Los asaltantes escaparon del local, pero Turnaturi salió detrás de ellos y los siguió hasta la vereda. En ese lugar, recibió disparos efectuados con un arma de fuego.

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Uno de los tiros impactó en el pecho de la víctima, por lo que cayó en el exterior del negocio. De esta manera, fue trasladado de urgencia al Hospital Anselmo Gamen, de Villa Gobernador Gálvez, y luego derivado al Hospital Provincial de Rosario. Finalmente, pero murió a causa de las heridas.

Ariel Edgardo Turnaturi tenía 45 años, era padre de dos hijos y dueño de la fiambrería

Los autores del hecho escaparon sin sustraer dinero ni mercadería, en un auto que se encontraba estacionado a pocos metros de la fiambrería. Durante la huida, uno de ellos perdió una zapatilla que fue secuestrada para la investigación, junto con otros elementos relevados en el comercio.

La fuga fue hacia el este, según la información reunida en las primeras horas de la pesquisa. En la escena, los peritos secuestraron dos vainas servidas y el dispositivo de registro de las cámaras del comercio.

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La investigación quedó en manos de la fiscal de Homicidios Dolosos Valeria Haurigot. En ese momento, el asesinato de Turnaturi fue contabilizado como el homicidio número 250 de 2023 en el departamento Rosario, de acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Pública.

Tras el asesinato, la familia reclamó avances en la investigación. Su hermano, Maximiliano, afirmó entonces que el comerciante recibió “un solo tiro certero” y cuestionó la violencia del ataque. La familia también recordó que el dueño de la fiambrería había atravesado un episodio de inseguridad meses antes del asesinato.