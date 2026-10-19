Violento robo en un supermercado de La Plata: delincuentes amenazaron a un nene de 8 años

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de los sospechosos al comercio de 141 y 58

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Un grupo de delincuentes asaltaron un supermercado de Los Hornos, ubicado en 141 y 58. El hecho ocurrió durante la noche del sábado y quedó registrado por cámaras de seguridad. Los sospechosos amenazaron con armas a las trabajadoras del comercio y a un chico de 8 años que se encontraba dentro del local.

Los asaltantes ingresaron al autoservicio, se distribuyeron en distintos sectores y exhibieron armas de fuego para intimidar a las personas presentes. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

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Según la primera información publicada por 0221, el nene quedó expuesto a las amenazas durante el robo. De acuerdo con esa versión, algunos de los delincuentes incluso lo habrían utilizado como escudo al momento de retirarse del comercio.

La cantidad de sospechosos surge de los primeros reportes y deberá ser confirmada en el marco de la investigación. Los investigadores también buscarán establecer qué participación tuvo cada uno durante el asalto.

Antes de escapar, el grupo se apoderó del dinero que había en la caja y de distintos productos exhibidos dentro del local. El episodio generó preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona por la presencia del menor durante el ataque.

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Los sospechosos salieron del supermercado tras apoderarse del dinero y la mercadería. Al advertir la fuga, vecinos que estaban en la zona comenzaron a perseguirlos y lograron alcanzar a uno de ellos a pocos metros del comercio.

De esta manera, retuvieron al sospechoso hasta que llegó la Policía Bonaerense. Los otros integrantes del grupo consiguieron escapar antes del arribo de los agentes, por lo que continúan prófugos.

En ese contexto, la intervención vecinal permitió que uno de los presuntos autores quedara a disposición de la Policía, mientras los efectivos intentaban establecer hacia dónde huyeron los otros delincuentes.

La identificación de los otros cuatro sospechosos es uno de los ejes de la investigación. Las autoridades deberán definir la calificación legal del hecho y establecer si las amenazas al niño y a las empleadas, así como la presunta utilización de armas, permiten imputar a los ladrones por delitos adicionales al robo.

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El expediente continuará con el análisis de las grabaciones, la toma de declaraciones y las medidas destinadas a localizar a quienes aún no fueron detenidos. La prioridad investigativa será precisar la cantidad de autores, recuperar los elementos sustraídos si fuera posible y establecer la responsabilidad de cada uno en el asalto al supermercado de Los Hornos.

Otro antecedente de robo a un comercio en La Plata

En otro hecho ocurrido recientemente en La Plata, tres personas fueron filmadas mientras robaban perfumes de un bazar ubicado en la calle 50, entre 7 y 8. Los involucrados ingresaron al comercio como si fueran clientes y permanecieron durante unos minutos frente a las góndolas en las que estaban exhibidos los productos.

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El video muestra cómo uno de los sospechosos escondió cajas de perfumes mientras sus acompañantes simulaban revisar la mercadería

Según la información publicada por 0221, dos hombres y una mujer simularon observar la mercadería, mientras un tercer hombre aprovechó la situación para ocultar una caja de perfumes entre la ropa que llevaba en una mano. Las cámaras instaladas dentro del local registraron toda la secuencia y permitieron reconstruir cómo actuó el grupo.

En las imágenes se observa que el sospechoso repitió la maniobra en dos oportunidades y utilizó una campera roja para esconder los productos. Desde el comercio manifestaron su malestar por lo sucedido y dejaron las filmaciones a disposición de la Justicia, con el objetivo de que permitan identificar a los responsables. El caso se suma a otros robos contra comercios de la ciudad que quedaron registrados por sistemas de videovigilancia.

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