Crimen y Justicia

Frustraron una fuga de presos durante una requisa en Misiones: habían limado los barrotes

Los siete internos involucrados fueron identificados como presuntos participantes de la maniobra

Varios detenidos sentados y de pie con las manos sobre la cabeza en un pasillo, mientras oficiales de policía los supervisan
La Policía de Misiones frustró un intento de fuga de siete detenidos en el pabellón C de la Comisaría Primera de Eldorado. (El Territorio)
Guardar

La revisión de una celda en la Comisaría Primera de Eldorado permitió detectar un presunto intento de fuga protagonizado por siete detenidos que permanecían alojados en el pabellón C. Los agentes hallaron daños en dos barrotes y en las mallas de protección del sector, según la información proporcionada por la Policía de Misiones.

El hallazgo se produjo este martes durante una inspección de seguridad a cargo del personal de custodia. Al revisar las instalaciones, los efectivos observaron que dos barrotes tenían marcas compatibles con el uso de una herramienta de desgaste y que parte de las protecciones metálicas había sido cortada.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio, los siete internos fueron identificados como presuntos participantes de la maniobra. Todos se encontraban detenidos de manera preventiva o procesados en expedientes vinculados con delitos contra la propiedad y contra las personas. Por orden judicial, fueron notificados de una nueva causa por tentativa de evasión.

La condición de las estructuras fue incorporada a las actuaciones judiciales. Además, se solicitó la participación de la División Criminalística, que deberá realizar las pericias correspondientes sobre los barrotes, las mallas y cualquier elemento que pueda aportar datos a la investigación.

PUBLICIDAD

Tras detectar los daños, las autoridades ordenaron una requisa exhaustiva en el área de alojamiento. El operativo contó con la intervención de efectivos de la División Infantería, del Comando Radioeléctrico Este y de la propia comisaría.

El procedimiento buscó verificar las condiciones de seguridad del pabellón C y revisar los espacios utilizados por los detenidos. También permitió reforzar la custodia mientras se avanzaba con las primeras medidas del expediente por el intento de evasión.

La participación de distintas unidades respondió a la necesidad de asegurar el sector y evitar que las alteraciones detectadas derivaran en una fuga. La información disponible no indicó que alguno de los internos hubiera logrado salir de su lugar de detención ni que se hayan registrado personas lesionadas durante el operativo.

Los siete detenidos continuarán a disposición de la Justicia por las causas que ya tenían en trámite. A esos procesos se agregará la investigación por tentativa de evasión, una figura que se analiza a partir de las modificaciones encontradas en la celda y de la presunta intervención conjunta de los alojados en ese pabellón.

Policía de Misiones detenido
Las autoridades confirmaron que ningún interno logró salir de la dependencia policial y tampoco hubo heridos durante el operativo.

La semana pasada, pero en Jujuy, unos delincuentes se escurrieron por el hueco de una celda y se dieron a la fuga. Luego, cruzaron la frontera hacia Bolivia, donde fueron recapturados tras permanecer apenas diez horas prófugos.

El episodio ocurrió el pasado lunes 5 de octubre y parte de la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en el interior del edificio. Ahora, las autoridades trabajan para determinar si los detenidos utilizaron algún producto de limpieza para untarse en sus cuerpos y, así, poder escurrirse entre los barrotes.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa cómo uno de los detenidos se acerca a las rejas, se agacha y comienza a deslizar su cuerpo por un estrecho espacio de la puerta hasta conseguir atravesarlo. Una vez fuera de la celda, el hombre derramó una sustancia de color blanco sobre el piso de la dependencia, mientras que su compañero imitaba sus movimientos para acompañar en la huida.

Ante la consulta de Infobae, desde la fuerza federal no pudieron confirmar ni rectificar hasta el momento que los detenidos hayan utilizado un producto de limpieza -como jabón líquido o detergente- para untar sus cuerpos y así facilitar la salida por el hueco de la celda.

Apenas unos segundos después, un efectivo de Gendarmería aparece en el mismo sector, cuando los hombres ya habían escapado. Tras advertir la evasión, Gendarmería Nacional emitió una alerta y se activó un operativo de búsqueda que involucró a las fuerzas de seguridad argentinas y bolivianas.

Según informó el medio local Jujuy al Día, el intercambio de información entre las autoridades de ambos países permitió reconstruir la ruta de escape y establecer que los prófugos habían cruzado hacia Villazón, la ciudad boliviana ubicada frente a La Quiaca.

El operativo quedó a cargo de efectivos de la Unidad Policial de Acción y Reacción (UPAR Delta), dependiente del Comando de Frontera Policial de Villazón, quienes lograron localizar a los dos hombres en la vía pública.

Temas Relacionados

Fuga de presosMisionesCárceles

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Balearon la casa de la madre de un preso asesinado en la cárcel de Paraná: “Ya estoy cansada”

El ataque ocurrió en barrio Villa Mabel, dos meses después de que Esteban Bernal muriera apuñalado en la Unidad Penal Nº 1. “No tenemos problemas con nadie. Yo no me meto con nadie”, manifestó la mujer

Balearon la casa de la madre de un preso asesinado en la cárcel de Paraná: “Ya estoy cansada”

Cayó un hombre tras permanecer dos años prófugo por una condena por drogas

El procedimiento policial se realizó en Coronel Suárez luego de que investigadores establecieran la presencia del delincuente en la ciudad

Cayó un hombre tras permanecer dos años prófugo por una condena por drogas

Tenía denuncias por violencia de género, atacó a su ex pareja con un garrote y fue detenido en Chaco

El procedimiento ocurrió en el barrio La Rubita de la ciudad de Resistencia. El sujeto de 30 años fue señalado por su antigua pareja ante la Justicia

Tenía denuncias por violencia de género, atacó a su ex pareja con un garrote y fue detenido en Chaco

Tras una persecución, detuvieron a un adolescente por el robo de un auto en Mar del Plata

El sospechoso, de 15 años, fue localizado en un entretecho tras escapar por patios y un descampado

Tras una persecución, detuvieron a un adolescente por el robo de un auto en Mar del Plata

Una adolescente fue raptada y abusada en un gimnasio en Salta: el acusado seguirá detenido con prisión preventiva

La Fiscalía investiga una denuncia por hechos ocurridos a fines de agosto cerca del Club Gimnasia y Tiro. Mientras tanto, el acusado, quedó con prisión preventiva

Una adolescente fue raptada y abusada en un gimnasio en Salta: el acusado seguirá detenido con prisión preventiva

DEPORTES

Comienza el juicio por el crimen del hincha de Independiente Juan Calvente: “Sería justo que los asesinos pasen por lo mismo que nosotros”

Comienza el juicio por el crimen del hincha de Independiente Juan Calvente: “Sería justo que los asesinos pasen por lo mismo que nosotros”

Enrique Quique Sacco, candidato a presidente de Independiente: “Nuestra propuesta es romper el esquema de lo actual y cambiar el sistema”

Nico Mac Allister, el primo de Alexis que se destaca como director deportivo y llevó su experiencia a un libro: “No sirve solo saber de fútbol”

5 frases de Arruabarrena tras la caída de Boca ante Vasco Da Gama: por qué Merentiel fue suplente y el contundente mensaje a los hinchas

Los mejores memes de la derrota de Boca ante Vasco da Gama por la Sudamericana: de la ausencia de Paredes a la alegría de River

TELESHOW

Pamela David reveló el cambio de look que se hizo para una película y contó su desilusión al no ser elegida: “Lo hizo otra”

Pamela David reveló el cambio de look que se hizo para una película y contó su desilusión al no ser elegida: “Lo hizo otra”

Shakira compartió una foto junto a Antonio de la Rúa tras reunirse en Madrid: “Ha marcado un antes y un después”

Edith Hermida enfrentó a Wanda Nara: “No me gustaba que le ponías la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”

Graciela Alfano contó el sufrimiento de sus hijos por tener una madre diva: “Les pedí disculpas por mi ignorancia”

Quién es Josefina Lynch, la mujer que habría generado la separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán avanzó en las negociaciones para invertir hasta USD 4.400 millones en el gasoducto de Alaska

Taiwán avanzó en las negociaciones para invertir hasta USD 4.400 millones en el gasoducto de Alaska

Quién está al frente del Vaticano mientras el papa León XIV permanece hospitalizado tras una cirugía por un adenocarcinoma pulmonar

Escuchar al pueblo

Uruguay y la democracia sin estridencias

El Vaticano informó que el papa León XIV pasó una noche “tranquila” tras la cirugía para extirparle un tumor maligno del pulmón