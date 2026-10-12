Crimen y Justicia

Un joven atropelló a un policía de Río Negro mientras intentaba evadir un control vehícular y quedó detenido

La intervención concluyó en Colombia y Líbano de la localidad de General Roca. El efectivo sufrió una lesión en su mano izquierda

Una esquina urbana con casas blancas, autos estacionados, árboles y la frase República del Líbano sobre el asfalto
La esquina de la calle República del Líbano en General Roca, Río Negro, fue el lugar donde la policía detuvo a un motociclista tras un choque (Google Maps)
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Un joven de 21 años quedó detenido en General Roca, provincia de Río Negro, tras embestir a un policía durante una persecución en motocicleta que se desarrolló en la madrugada de este domingo. El hecho derivó en una intervención de efectivos de la comisaría Tercera y en la apertura de actuaciones judiciales.

La secuencia comenzó en la zona céntrica, cuando el conductor de una Motomel S2 fue advertido por una patrulla que realizaba tareas de prevención. El motociclista no detuvo su marcha ante la presencia policial y se alejó del lugar a contramano.

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Según informó el portal Río Negro, la maniobra motivó una persecución por parte del móvil que se encontraba en el lugar. Al mismo tiempo, los uniformados notificaron por radio lo ocurrido para que otros equipos pudieran colaborar con la búsqueda y el seguimiento del vehículo. La comunicación entre móviles permitió ubicar nuevamente al conductor pocos minutos después. El seguimiento se extendió hasta el cruce de las calles Colombia y Líbano. Allí, según la información conocida, el joven circulaba por la vereda cuando un sargento intentó interceptarlo. El agente fue golpeado por la moto y ambos cayeron al suelo.

La caída permitió que los efectivos presentes redujeran al conductor y concretaran su arresto. El joven quedó a disposición de la Justicia.

Luego de la detención, intervino la Fiscalía de turno, que dispuso el inicio de actuaciones judiciales. La investigación quedó encuadrada de manera inicial en los delitos de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.

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Las actuaciones buscarán establecer la secuencia completa desde el intento inicial de identificación hasta la detención. Entre los elementos centrales del caso figuran la circulación a contramano, el recorrido efectuado durante la persecución y el episodio en el que resultó lesionado el sargento.

La causa permanece bajo intervención judicial a partir de la disposición adoptada por la Fiscalía. El joven seguirá vinculado al expediente abierto tras el operativo realizado durante la madrugada del domingo en Roca.

El conductor inició la huida a contramano por la zona céntrica de Roca tras omitir la orden de alto de la patrulla. (VisualesIA)
El conductor inició la huida a contramano por la zona céntrica de Roca tras omitir la orden de alto de la patrulla. (VisualesIA)

A principios de julio pasado, dos motociclistas fueron detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras una intensa persecución sobre la avenida General Paz, luego de evadir un control de seguridad. Uno de los arrestados es un menor de edad, con antecedentes por robo.

La secuencia comenzó cuando el personal de la División Anillo Digital, el sistema encargado del monitoreo en los accesos a la Capital Federal, detectó a dos sospechosos a bordo de una moto Bajaj Rouser 200 sin casco, a la altura de Juan Bautista Alberdi, en dirección al Riachuelo.

Ante la situación, los agentes de la fuerza de seguridad porteña que estaban en el lugar les dieron la voz de alto con señales lumínicas y sonoras. Sin embargo, ambos motociclistas desoyeron la orden y aceleraron la marcha, por lo que se inició una persecución, que se extendió a lo largo de algunos kilómetros.

Durante la huida, los sospechosos se desplazaron a gran velocidad por la traza principal de General Paz, hasta ingresar en la colectora a la altura de Villa Madero, en la provincia de Buenos Aires.

En el trayecto, intentaron esquivar el cerco policial y, en la maniobra, impactaron primero contra el paragolpes delantero y luego contra la puerta del conductor de uno de los móviles de la Policía de la Ciudad. Finalmente, lograron ser reducidos por el personal policial, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Luego de interceptarlos, los efectivos constataron que ambos sospechosos tenían domicilio en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Al realizar la identificación, se advirtió que el acompañante, de 17 años, poseía cuatro antecedentes por robo en la Ciudad de Buenos Aires, acumulados en los últimos tres años.

La motocicleta en la que se desplazaban presentaba irregularidades: no tenía la llave de ignición y el tambor de arranque se hallaba dañado, lo que motivó sospechas sobre el origen del vehículo. En ese sentido, las fuentes señalaron que el rodado fue secuestrado para ser sometido a peritajes.

Intervino en la investigación el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores n.° 7, a cargo del juez Gonzalo Oliver de Tezanos, ante la Secretaría n.° 21 de Vanina Sanzol, y se dispuso que se labraran actuaciones por el delito de “encubrimiento automotor”, además de la detención de los dos motociclistas. El joven de 17 años fue trasladado al Instituto Inchausti y la moto quedó secuestrada.

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