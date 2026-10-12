República Dominicana

Más dominicanas terminan la secundaria, pero enfrentan barreras sociales: 1 de cada 4 falta a clases por la menstruación

El estudio de Unicef señala que el 71,4% de las jóvenes termina el segundo ciclo, frente al 51% de los hombres, aunque la maternidad precoz y las desigualdades limitan sus oportunidades

Cuatro adolescentes de espaldas con uniforme azul y caqui y mochilas caminan por una acera junto a una calle residencial.
Un reciente informe de Unicef revela que el setenta por ciento de las jóvenes en República Dominicana termina la secundaria, aunque enfrentan altos índices de embarazo precoz, agresiones y fuertes barreras sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las adolescentes de República Dominicana terminan la escuela secundaria en mayor proporción que los varones, pero siguen expuestas a la violencia, el embarazo adolescente y barreras sociales que restringen sus oportunidades, según un informe de Unicef divulgado este domingo, en el Día Internacional de la Niña.

El estudio, titulado Análisis de la situación de niñas, niños y adolescentes en la República Dominicana según sexo y normas sociales, plantea que la permanencia en el sistema educativo no garantiza por sí sola mejores condiciones de protección ni igualdad para niñas y adolescentes.

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De acuerdo con el documento, el 71,4% de las adolescentes completa el segundo ciclo de secundaria, frente al 51% de los varones. La brecha, favorable a las mujeres en materia educativa, convive con factores que afectan su continuidad escolar y sus posibilidades de desarrollo.

La agencia EFE informó que la tasa de fecundidad adolescente alcanza los 53 nacimientos por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años. Unicef señaló que esta situación condiciona las trayectorias educativas y la autonomía de las adolescentes.

Infografía con la ilustración de una estudiante con cuadernos, texto con datos porcentuales e íconos de escuela, balanza y un reloj de arena.
Una infografía con datos de Unicef señala que el 71,4% de las adolescentes en República Dominicana termina la secundaria, aunque persisten riesgos como la violencia y el embarazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de cada cuatro adolescentes falta a clases durante la menstruación

El informe de Unicef indicó que una de cada cuatro adolescentes de entre 15 y 19 años se ausentó de la escuela, el trabajo o actividades sociales durante la menstruación. Entre las causas figuran la falta de insumos, apoyo y condiciones adecuadas para la gestión de la higiene menstrual.

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El organismo también alertó sobre la extensión de la violencia. Más de tres cuartas partes de las adolescentes consultadas dijeron haber atravesado algún tipo de agresión durante la infancia o la adolescencia, mientras que cerca de la mitad mencionó situaciones de abuso en el ámbito escolar.

Las niñas y adolescentes de 10 a 19 años registran, además, la mayor prevalencia de agresión sexual dentro de la población infantil y adolescente, según los datos recogidos en el análisis.

Infografía con una ilustración de una joven, cifras sobre ausentismo escolar e íconos de un calendario, productos de higiene y una escuela.
Un informe de Unicef detalla los factores de ausentismo escolar por higiene menstrual y los índices de violencia en las adolescentes de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayor impacto en niñas rurales, migrantes y con discapacidad

El reporte reconoce medidas adoptadas por República Dominicana, como la prohibición del matrimonio antes de los 18 años, establecida tras la reforma del Código Civil de 2021. También menciona la política nacional para prevenir las uniones tempranas y el embarazo adolescente, con metas hasta 2030.

No obstante, el organismo sostuvo que persisten normas sociales y desigualdades que dificultan la aplicación de esas políticas. La situación afecta con mayor intensidad a niñas y adolescentes de zonas rurales, migrantes y con discapacidad.

Unicef pidió reforzar la coordinación institucional, las acciones de prevención y los sistemas de acompañamiento para garantizar los derechos y la protección de las niñas y adolescentes.

Cuatro adolescentes con uniforme escolar de camisa azul y falda beige están de pie en una acera, tres de ellas sostienen diplomas enrollados.
El ausentismo escolar en República Dominicana responde a la falta de insumos de higiene y condiciones sanitarias adecuadas, situación que perjudica el desarrollo académico y la continuidad formativa de la población femenina adolescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explotación sexual identificada

En el estudio entregado para 2025, se detalla que una forma alternativa que asume la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es la explotación sexual, que consiste en la violencia cometida contra esta población a cambio de un beneficio material o intangible por parte de la persona perpetradora.

Entre el 2019 y marzo de 2021, la Procuraduría General de la República había identificado un total de 60 niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, 45 niñas y 15 niños. De este total de víctimas, 14 eran de nacionalidad haitiana, mientras que el resto eran ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana

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