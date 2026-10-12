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La foto que disparó el insólito piropo de Marta Fort a su novio: “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme”

La hija de Ricardo Fort reaccionó a una foto de Juan Manuel Ramírez, su pareja, con una frase pícara que él retrucó y celebró

Marta Fort publicó un mensaje dirigido a su pareja Juan Manuel Ramírez en una foto de Instagram
Marta Fort publicó un mensaje dirigido a su pareja Juan Manuel Ramírez en una foto de Instagram
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Marta Fort volvió a protagonizar un divertido intercambio en redes sociales con su pareja, Juan Manuel Ramírez, a quien sorprendió con un piropo tan particular como contundente: “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme”. La frase, publicada en los comentarios de una foto que el joven compartió en su cuenta de Instagram, se viralizó de inmediato y dejó en evidencia la complicidad que ambos construyeron desde que blanquearon la relación, hace poco más de dos meses.

Todo comenzó cuando Ramírez, de 28 años, publicó dos fotos en las que posó frente a cámara con una musculosa negra que dejaba al descubierto sus brazos tatuados. Completó el look con un jogging y accesorios como una cadena y un reloj. La publicación no pasó inadvertida para la hija de Ricardo Fort, que decidió comentar con una mezcla de picardía y humor.

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La hija de Ricardo Fort escribió “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme” bajo una publicación del uruguayo, de 28 años, quien exhibió sus brazos tatuados con una musculosa negra
La hija de Ricardo Fort escribió “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme” bajo una publicación del uruguayo, de 28 años, quien exhibió sus brazos tatuados con una musculosa negra

El joven uruguayo, que cuenta con más de 52 mil seguidores en redes sociales, no se quedó callado y respondió con una confesión inesperada: “Ja, ja, ja y pensar que yo dije que no eras forra”. Luego remató el intercambio con otra frase cargada de humor: “Retiro lo dicho”.

No es la primera vez que un comentario de la influencer genera repercusión en sus redes. Semanas atrás, Ramírez había publicado una fotografía en la que aparecía sin remera y con un short de baño, mientras posaba dentro de un sauna. La imagen también provocó una reacción de Marta Fort, que aprovechó la publicación para hacerle un reclamo en tono de broma: “Así que estabas beboteando en mi sauna mientras yo estaba en MasterChef”, escribió, con una combinación de reproche y complicidad. Lejos de dejar pasar el comentario, su novio respondió de inmediato para aclarar la situación: “¡No! ¡Es en el de casa! No me quemé’”.

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Marta Fort realizó un reclamo en tono de broma por una fotografía de Ramírez dentro de un sauna
Marta Fort realizó un reclamo en tono de broma por una fotografía de Ramírez dentro de un sauna

La relación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez salió a la luz a principios de agosto, cuando la modelo habló abiertamente del vínculo en el ciclo de streaming Blender at Night, conducido por José María Listorti. Sin embargo, el romance había comenzado en junio, cuando la influencer se animó a buscar pareja en vivo durante el programa, en lo que se planteó como un “casting amoroso” que terminó yendo mucho más lejos de lo previsto.

En pleno aire, Listorti celebró el resultado de la convocatoria: “¡Te hemos conseguido novio en este programa, Marta Fort!”. Ella, entre risas, admitió que el concurso se le había ido de las manos y confirmó que había viajado a Disney con uno de los participantes. “Sí, con el que ustedes dedujeron que era”, reconoció, en una frase que dio a entender que el vínculo ya había trascendido el formato.

La hija de Ricardo Fort comenzó en junio un vinculos con Juan Manuel Ramírez (Video: Blender at Night-Blender)

Aunque en ese momento aclaró que todavía no se consideraban novios formales, Marta Fort no dudó en compartir detalles del inicio de la historia. “Él me pagó el resto del viaje”, contó sobre Ramírez, y agregó que la conexión entre ambos fue tan fuerte que incluso su madrina, Marisa, le regaló a su pretendiente un viaje a Las Vegas, en lo que la influencer interpretó como una señal de la buena sintonía que generó con su entorno familiar.

Finalmente, en septiembre la pareja oficializó la relación y viajó a Mendoza en una escapada romántica desde la que compartieron fotos y videos en sus respectivas cuentas de Instagram. Desde entonces, los intercambios entre ambos en redes sociales se volvieron habituales y suelen generar repercusión entre sus seguidores, que siguen de cerca cada gesto de la pareja.

El tono distendido con el que Marta Fort y Juan Manuel Ramírez comparten su vínculo públicamente contrasta con la cautela inicial que mostró la influencer al hablar de la relación. En las últimas semanas, ambos reforzaron esa dinámica con comentarios cruzados que alternan el humor, la picardía y las muestras de afecto, un patrón que se repitió en al menos tres oportunidades desde que blanquearon el romance.

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