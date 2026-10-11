Sociedad

Un violento choque múltiple entre tres autos dejó cinco heridos en el límite entre Caballito y Flores

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la avenida Juan Bautista Alberdi. Personal del SAME derivó a cuatro mujeres y un hombre con politraumatismos

Choque y vuelco en el límite entre Caballito y Flores
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Un impactante choque múltiple entre tres autos dejó cinco personas con politraumatismos durante la madrugada de este domingo en el cruce de la avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe, en el límite entre los barrios porteños de Caballito y Flores.

Según comunicaron desde el SAME a Infobae, el hecho ocurrió cerca de las 2:20, cuando un vehículo que terminó volcado impactó contra otros dos autos. Uno de ellos era un coche de aplicación del que descendían tres pasajeros, quienes fueron atropellados.

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El servicio de emergencias desplegó cinco ambulancias y una unidad de triage para asistir a las personas involucradas. La conductora del vehículo volcado, una mujer de 36 años, fue trasladada al Hospital General de Agudos Grierson. En tanto, los tres pasajeros que habían bajado del auto de aplicación —dos mujeres de 36 y 24 años y un hombre de 25— fueron derivados al Hospital General de Agudos Piñero.

Composición de dos imágenes con un automóvil oscuro volcado en la calle y un auto blanco con abolladuras en la parte trasera
Un automóvil volcado sobre el asfalto y otro vehículo dañado permanecen en la calle tras un siniestro vial nocturno en el barrio de Caballito.

También fue trasladada al Piñero la conductora del segundo vehículo, otra mujer de 36 años. El chofer del coche de aplicación, un hombre de 57 años, recibió asistencia en el lugar pero rechazó el traslado hospitalario.

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Desde alrededor de las 3.30, el procedimiento quedó a cargo de las áreas de pericias científicas de la Policía de la Ciudad, con intervención de las comisarías comunales 6 y 7.

El tránsito permanece interrumpido de manera total en el cruce de Alberdi y Curapaligüe. En el operativo participaron además los Bomberos de la Ciudad, con personal de la Estación 7 de Flores y del Grupo Especial de Rescate de Caballito, junto con motos de Tránsito de la Ciudad.

Una serie de siniestros viales registrados durante la madrugada y la mañana afectó distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con un motociclista que sufrió lesiones leves y dos carriles obstruidos en la avenida General Paz.

El único lesionado informado fue un motociclista que chocó con un auto cerca de las 4.10 en la avenida Corrientes, al 2700, entre Castelli y la avenida Pueyrredón. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar y constató que presentaba heridas leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Comunal 3.

En Caballito hubo un choque entre dos autos y una moto, que no dejó heridos durante la madrugada. Y en el cruce de las calles Neuquén y Martín de Gainza.

Choque en Almagro

El hecho ocurrió cerca de las 2.50. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) envió dos ambulancias al lugar, aunque al arribar constató que ninguna de las personas involucradas requirió asistencia ni traslado hospitalario.

Desde las 3.20, el procedimiento quedó a cargo de la Policía de la Ciudad, a través de la Comisaría Comunal 6A.

Más tarde, cerca de las 6.45, un auto impactó contra un semáforo en el cruce de la avenida Cabildo y Zavala. En Almagro hubo un choque entre dos autos con vuelco y que dejó cuatro personas asistidas y trasladadas a hospitales porteños en Venezuela, entre Carlos Luis Spegazzini y la avenida La Plata.

Dos hombres de 48 y 24 años fueron derivados al Hospital General de Agudos Durand, mientras que otros dos pacientes fueron trasladados al Hospital General de Agudos Penna.

Entre estos últimos se encontraba un hombre de 30 años. El parte oficial no informó datos sobre la identidad, edad ni el sexo de la cuarta persona trasladada.

Además, se registró un choque de un vehículo a la altura del kilómetro 8,5 de la avenida General Paz, en sentido al Riachuelo. El hecho no dejó heridos, aunque quedaron obstruidos los carriles lento y central, por lo que se recomendó circular con precaución.

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