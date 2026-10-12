Crimen y Justicia

Llegó de Salta para trabajar hace tres meses y le robaron el auto en La Plata que usaba para hacer viajes de aplicación

Dos pasajeros lo amenazaron con un arma durante un recorrido nocturno en Villa Elvira. Le quitaron sus pertenencias y huyeron con el vehículo

Un hombre con camisa azul mira la pantalla de un teléfono celular mientras sostiene el volante de un automóvil.
Un chofer de aplicación de viajes sufrió el robo a mano armada de su automóvil y pertenencias durante un traslado en Villa Elvira, La Plata. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un viaje pedido a través de una aplicación terminó con un conductor abandonado en la vía pública, sin teléfono, documentación ni vehículo, cuando un chofer fue asaltado a mano armada por dos pasajeros en Villa Elvira, en la ciudad de La Plata.

La víctima, identificada como José, tiene 33 años y había llegado desde Salta tres meses atrás para buscar empleo. Desde hacía cerca de un mes trabajaba con una aplicación de viajes, una actividad que se había convertido en su principal fuente de ingresos.

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De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el ataque ocurrió durante la madrugada del último viernes, cerca de la 1:30. El pedido figuraba a nombre de “Fernanda” y establecía un recorrido desde la zona de las calles 93 y 3 hasta 608 y 115 A. Según el relato incorporado a la denuncia, los dos pasajeros que subieron al vehículo eran un hombre y una mujer.

José llegó al punto de partida indicado por la aplicación, en cercanías de 93 y 3, donde observó que una pareja salía de una vivienda precaria de madera. El hombre le facilitó el código necesario para iniciar el trayecto, un paso habitual dentro de este tipo de servicios.

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Luego, ambos ocuparon el vehículo y el conductor inició el recorrido. De acuerdo con la declaración de la víctima ante la Policía, el auto avanzó por la calle 93 hacia la calle 1. Después tomó la avenida y siguió por 604 hasta aproximarse a 115 A, en el sector señalado como destino.

Hasta ese momento, no había advertido una situación irregular. La información aportada por José indica que el cambio se produjo cuando el automóvil llegó a las inmediaciones de la calle 115 A, donde el pasajero que viajaba detrás de él inició el ataque.

Según denunció el trabajador, el hombre lo tomó del cuello y le apoyó un arma de fuego. Bajo esa amenaza, le comunicó que se trataba de un robo. El conductor quedó sin posibilidad de reaccionar ante la agresión dentro de su propio vehículo.

El asaltante tomó las llaves del auto y luego le exigió el teléfono celular que José llevaba colocado en el soporte del tablero. También le pidió las contraseñas de acceso al dispositivo. La mujer que viajaba como acompañante permaneció en silencio durante esa secuencia, según el testimonio de la víctima.

Una mujer camina por una calle de tierra junto a un repartidor en motocicleta con una caja roja en la parte trasera
El conductor de 33 años había llegado desde Salta tres meses atrás y utilizaba la plataforma de transporte como su principal fuente de ingresos. (Google Maps)

Antes de escapar, los atacantes obligaron a José a bajar del automóvil. Una vez afuera, le quitaron la campera y las zapatillas. Ambos huyeron del lugar sobre el vehículo.

Así, el trabajador quedó solo en la calle, sin el vehículo que utilizaba para generar ingresos y sin sus pertenencias básicas. Tras el ataque, José caminó por la zona en busca de asistencia. Sin celular ni documentación, llegó hasta un comercio de las inmediaciones de 1 y 93. Desde ese lugar solicitaron una intervención policial a través del 911.

Poco después, un móvil se presentó en el comercio y trasladó al hombre al Destacamento Aeropuerto, donde pudo formalizar la denuncia. La Policía tomó conocimiento del robo tras el aviso realizado desde un negocio de la zona.

La investigación deberá determinar la identidad de las dos personas que solicitaron el viaje y reconstruir las circunstancias del hecho. Entre los elementos iniciales figura el nombre con el que se registró el pedido en la aplicación, aunque no se informó si ese dato corresponde a una identidad verificable.

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