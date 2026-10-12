Crimen y Justicia

Balearon a un vendedor ambulante en una zona rural de Córdoba y hay un detenido

La Policía arrestó al propietario de la vivienda y en el operativo incautó armas, municiones, teléfonos, un automóvil y dinero. Mientras tanto, la víctima permanece internada

La Policía detuvo al hombre de 63 años durante un allanamiento en una zona rural de La Francia (Fuente: ElDoce.tv)
La Policía detuvo al hombre de 63 años durante un allanamiento en una zona rural de La Francia (Fuente: ElDoce.tv)
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Un vendedor ambulante de 38 años recibió un disparo en el abdomen en una zona rural de La Francia y permanece internado en estado grave en el departamento San Justo, Córdoba. Por el hecho fue detenido un hombre de 63 años, señalado como el presunto autor del ataque.

El episodio ocurrió el sábado en un inmueble ubicado sobre la Ruta Nacional 19, al que la víctima había llegado junto con su pareja. De acuerdo con la información inicial, el dueño de la vivienda habría efectuado el disparo durante ese encuentro, por causas que todavía son investigadas.

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Tras esto, el vendedor ambulante se trasladó hasta bulevar Córdoba al 350, donde se descompensó en la vía pública. Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre tendido con una lesión provocada por un arma de fuego.

Un servicio de emergencias trasladó al trabajador al Hospital Iturraspe de San Francisco. Allí fue sometido a una intervención quirúrgica y continuaba internado bajo atención médica, según ElDoce.tv.

El herido fue derivado al Hospital Iturraspe de San Francisco por la gravedad de las lesiones
El herido fue derivado al Hospital Iturraspe de San Francisco por la gravedad de las lesiones

El propietario de la vivienda, un hombre de 63 años, fue detenido tras un allanamiento realizado por la Policía. Durante el operativo se secuestraron armas y otros elementos que se incorporarán a la causa.

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Entre lo secuestrado figuran un revólver calibre .38, una carabina calibre .22 y una escopeta calibre 16, además de municiones. También se llevaron teléfonos celulares, un automóvil Volvo y dinero en pesos argentinos y moneda extranjera.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Primer Turno, dirigida por el fiscal Oscar Gieco. La pesquisa busca establecer qué ocurrió en la vivienda rural, determinar la secuencia previa al disparo y definir la responsabilidad del detenido.

Una joven fue detenida en Córdoba por la muerte de su novio durante una discusión

Una joven de 26 años quedó detenida en Alta Gracia, acusada de haber causado la muerte de su novio con un arma blanca durante una discusión. El episodio ocurrió el viernes por la tarde en barrio 1° de Mayo y es investigado por la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno.

La víctima fue identificada como Ángel Parejas, de 32 años. Las primeras informaciones indicaron que sufrió una herida de arma blanca en el tórax y que murió como consecuencia de esa lesión. La reconstrucción inicial señala que la pareja mantuvo una discusión antes de que el hombre resultara herido, aunque todavía no se estableció con precisión cómo se desarrolló la secuencia dentro del domicilio.

La joven fue puesta a disposición de la fiscalía que encabeza Diego Fernández, responsable de reunir los elementos necesarios para determinar las circunstancias del hecho y definir su situación procesal. En esta etapa, los investigadores deberán analizar las pruebas disponibles, tomar declaraciones y precisar qué ocurrió antes, durante y después de la agresión que terminó con la muerte de Parejas.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre el posible origen de la discusión ni sobre la presencia de otras personas en el lugar. Tampoco se informaron denuncias previas por situaciones de violencia entre la pareja. Ese dato forma parte de la información preliminar y no descarta que la fiscalía incorpore nuevos antecedentes o testimonios a medida que avance la causa.

La investigación deberá establecer si existieron circunstancias que puedan incidir en la calificación legal del hecho. La defensa de la acusada también podrá intervenir durante cada una de esas instancias.

El caso quedó bajo jurisdicción de la Justicia de Alta Gracia y se encuentra en una etapa inicial. Los resultados de las pericias, la declaración de la joven y los testimonios que puedan aportar vecinos o personas cercanas serán elementos relevantes para esclarecer la muerte del hombre y determinar eventuales responsabilidades penales

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