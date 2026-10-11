Sociedad

Hallaron en Las Toninas el cuerpo de uno de los dos kayakistas desaparecidos hace 20 días

Los dos hombres habían salido a navegar el pasado 21 de septiembre desde Santa Teresita. La hija de la víctima reconoció sus pertenencias, entre ellas una llave de vehículo y un celular, tras el traslado de los restos a la morgue de Mar de Ajó

Prefectura naval desplegó un operativo para buscar a dos kayakistas en Santa Teresita
El cuerpo hallado en una playa de Las Toninas fue identificado como el de Oscar Barbero, uno de los dos hombres que había desaparecido en el mar
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El cuerpo de un hombre fue hallado ayer en una playa del balneario bonaerense de Las Toninas y este domingo se determinó que se trata de uno de los dos kayakistas desaparecidos el pasado 21 de septiembre. La hija de uno de ellos lo identificó a partir de los objetos encontrados en la ropa de la víctima.

De esta forma, cuerpo corresponde a Oscar Barbero, de 64 años, quien desapareció en el mar junto a Félix Mendieta. El hallazgo se produjo 19 días después de la desaparición y a cierta distancia de Santa Teresita, donde los dos hombres habían ingresado al agua, pese a la vigencia de un alerta meteorológico y a la advertencia de Prefectura Naval Argentina de que no podían navegar en esas condiciones.

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Defensa Civil avisó a Prefectura a las 09:00 de ayer, sábado 10 de octubre, sobre la presencia de un cuerpo sin vida en la zona de calle 4 y playa en Las Toninas. Quince minutos después, efectivos de la fuerza verificaron que la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Comisaría 6.ª del balneario y miembros de Defensa Civil ya preservaban el lugar.

El cadáver no había sido identificado al momento del procedimiento. Según pudo saber Infobae, vestía una campera negra y verde flúor, pantalón negro y botas de neoprene negras, y se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que la Policía bonaerense inició actuaciones por “averiguación de causales de muerte”.

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La fiscalía de turno dispuso la intervención de peritos, la toma de fotografías y el posterior levantamiento del cuerpo. Personal de Defensa Civil y especialistas lo retiraron de la playa a las 11:30 y, 20 minutos más tarde, fue trasladado a la morgue de Mar de Ajó.

Los objetos que reconoció la familia de Oscar Barbero

El operativo de Prefectura Naval Argentina combinó medios marítimos, aéreos y terrestres para buscar a los kayakistas desaparecidos.

Entre las pertenencias encontradas había un llavero con forma de medalla, dividido entre una referencia al club Racing y otra a la Virgen de Luján; una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola guardado en un bolsillo del pantalón. Según fuentes de Prefectura, Camila Barbero, hija de la víctima, reconoció esos objetos como propiedad de su padre.

Las autoridades contactaron a la mujer a las 13:15 del sábado. Ella informó que viajaría a Las Toninas para reconocer las pertenencias, y se presentó junto a otros familiares en la Comisaría 6.ª en los primeros minutos de este domingo.

El Cuerpo Médico de La Costa ordenó una autopsia en la morgue del paraje Pavón, a cargo de un médico perito. Una vez finalizado ese examen y notificados los familiares, la fiscalía dispuso enviar las actuaciones al expediente que investiga la desaparición de los dos navegantes.

Barbero y Félix Mendieta, de 43 años, habían salido en kayak frente a Santa Teresita el lunes 21 de septiembre. Ambos habían pasado esa mañana por una dependencia de Prefectura, donde fueron advertidos sobre el alerta meteorológico y la imposibilidad de navegar, pero decidieron zarpar.

Cerca de dos horas después, uno de ellos llamó para pedir auxilio. Dijo que se encontraba en un kayak turquesa frente a la calle 29, a más de tres kilómetros de la costa, sin poder regresar a la playa.

Un operativo marítimo y aéreo sobre más de 900 millas náuticas cuadradas

Las probabilidades de hallar vivos a los kayakistas “son prácticamente nulas”
Oscar Barbero y Félix Mendieta salieron en kayak desde Santa Teresita el 21 de septiembre; ambos fueron advertidos por Prefectura sobre el alerta meteorológico (Foto: 0223)

El rescate comenzó con vientos superiores a 20 nudos, ráfagas de hasta 45 nudos y olas de entre uno y dos metros. El temporal dificultó las maniobras y redujo la visibilidad en el mar.

Prefectura desplegó medios por agua, aire y tierra: motos de agua, embarcaciones propias, el guardacostas GC-26 Thompson, un avión de la Estación Aérea San Fernando y una aeronave B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima. También participaron el patrullero oceánico ARA Storni, un remolcador, personal sanitario, buzos tácticos y pesqueros alertados para comunicar posibles hallazgos.

Los rastrillajes recorrieron Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó y las cercanías del arroyo San Clemente. La superficie de búsqueda pasó de un cuadrante de 15 por 15 millas náuticas a otro de 30 por 30, una extensión superior a 900 millas náuticas cuadradas.

El contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, había señalado que las posibilidades de hallar a los kayakistas con vida eran “prácticamente nulas”, de acuerdo con los protocolos y tablas de supervivencia. La investigación quedó inicialmente a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 de Mar del Tuyú, del Departamento Judicial Dolores.

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