Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity tras un desafío de arroz con calamares

La periodista quedó en la cuerda floja con Mike Amigorena y terminó siendo la elegida para abandonar las cocinas (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

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Paula Trapani quedó eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe) tras presentar un risotto rojo con calamares que el jurado consideró insuficientemente cocido. La periodista fue la segunda participante en abandonar la nueva temporada del certamen, luego de que en la primera gala de eliminación le tocó irse a Pachu Peña.

Doce participantes enfrentaron un desafío con arroz y calamares en la segunda gala de eliminación del reality show de cocina, una prueba que obligó a los famosos a limpiar y preparar el molusco antes de presentar sus platos ante el jurado.

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La consigna fue anunciada por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana al comienzo de la emisión. Dos campanas ubicadas en las cocinas ocultaban los ingredientes principales de la noche: arroz y calamares.

Paula Trápani y Mike Amigorena quedaron entre los dos peores platos de la gala de eliminación (Masterchef Celebrity, Telefe)

Los concursantes tuvieron 60 minutos para elaborar una receta sin la posibilidad de pasar por el mercado. Cada uno recibió una canasta con productos seleccionados por la producción para complementar su preparación.

Martitegui explicó que existían múltiples formas de potenciar el sabor del arroz, aunque sostuvo que algunos ingredientes constituyen una asociación que funciona de manera precisa. “Hay sociedades infalibles, es un match que funciona como una pareja perfecta”, les dijo a los participantes.

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Antes de que comenzara el reloj, Betular realizó una demostración sobre cómo abrir, cortar y limpiar los calamares. Esa etapa se convirtió en una de las principales dificultades de la prueba para los famosos, que debían superar el rechazo que generaba la manipulación del ingrediente.

"Esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia”, se lamentó la periodista en su despedida

En la gala de eliminación participaron Mike Amigorena, Pablo Migliore, Hernán “Mala Fama” Coronel, Alejandro Lerner, Campi, Sebastián Presta, Marta Fort, Paula Trapani, Julieta Nair Calvo, Pablo Giralt, Grego Rossello y Morena Beltrán.

Cuando llegó el momento de la verdad, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana evaluaron las propuestas de los cuatro concursantes que quedaron en la instancia decisiva: Trapani, Mike Amigorena, Pablo Giralt y Hernán Coronel de Mala Fama.

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El periodista deportivo y el músico lograron continuar en competencia después de la devolución de los chefs. La definición quedó entonces entre Amigorena y Trapani. El actor recibió observaciones por su plato, especialmente por el arroz. Martitegui señaló que la preparación tenía “buen sabor”, aunque remarcó que era su único aspecto favorable. Botana también advirtió que el calamar estaba duro. Betular, en cambio, valoró la propuesta del actor y dijo que había quedado “fascinado” con el resultado. Esa evaluación permitió que Amigorena siguiera una semana más en el reality de cocina.

Entre abrazos, besos y el aplauso de sus compañeros, Paula Trápani se despidió de las cocinas

La periodista, por su parte, presentó un risotto rojo acompañado de calamares cortados en piezas grandes, una elección distinta de los anillos habituales. Sin embargo, los tres integrantes del jurado coincidieron en que el plato tenía problemas de cocción. “Faltaba cocción tanto en el arroz como en el calamar”, le indicó Betular a la participante. Martitegui reforzó la crítica con una comparación: “Fue casi del mar a la mesa”.

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La conductora reconoció que no había percibido la textura chiclos a del calamar al probar su preparación. Finalmente, Maru anunció que Paula Trapani era la segunda eliminada de la temporada. “Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia”, expresó la periodista luego de escuchar la decisión.

Betular buscó contenerla y destacó que una mala jornada puede definir la continuidad de cualquier participante. También le recomendó valorar lo aprendido durante su breve paso por el programa y le expresó su deseo de verla nuevamente en una eventual revancha. Martitegui precisó que el factor determinante había sido el calamar crudo. Antes de abandonar las cocinas, Trapani recibió el saludo de sus compañeros, dejó su delantal sobre la mesada y se despidió del ciclo.

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