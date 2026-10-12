Economía

Carry trade: las inversiones en pesos que más ganaron en dólares en lo que va de 2026

Los bonos CER, los plazos fijos UVA y los instrumentos duales fueron las alternativas más rentables medidas al dólar CCL en los primeros nueve meses de 2026. La calma cambiaria sostuvo el atractivo de las colocaciones en pesos, aunque las previsiones para el cierre del año muestran una ventaja más acotada

Varios billetes de dólares estadounidenses y pesos argentinos están esparcidos sobre una mesa de madera, mostrando diferentes denominaciones de ambas monedas.
El carry trade se posicionó como la estrategia financiera más rentable en dólares durante los primeros nueve meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los instrumentos en pesos dominaron la carrera de rendimientos hasta septiembre: el carry trade fue la estrategia que más ganó en dólares en los primeros nueve meses de 2026. Boncer, plazos fijos UVA y títulos duales superaron con amplitud a los bonos soberanos en moneda extranjera y a las acciones, favorecidos por tasas que excedieron el avance del tipo de cambio.

Un relevamiento de GMA Capital, que mide los retornos con dólar contado con liquidación (CCL), ubicó a los Boncer en el primer puesto del acumulado anual. Estos bonos ajustados por CER rindieron 30,1% en pesos y 23,2% en dólares CCL entre enero y el 30 de septiembre. El resultado dejó atrás a alternativas que suelen funcionar como cobertura cambiaria directa.

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Boncer, UVA y duales lideraron el acumulado hasta septiembre

El plazo fijo UVA ocupó el segundo lugar, con una ganancia de 21,3% medida en dólares CCL, mientras que los instrumentos duales alcanzaron 19,9 por ciento. Ambos se beneficiaron de una inflación que preservó el valor de las colocaciones y de un dólar que se movió por debajo de esos retornos. La inflación acumulada, como referencia, avanzó 18,6% en dólares CCL.

infografia

Las Lecap también integraron el grupo de mejores desempeños, con 18,2% en moneda dura. Detrás quedaron las tasas TAMAR privada, con 14,8%, y BADLAR privada, con 13,5%. Los fondos comunes de inversión de money market rindieron 9,6%, en tanto los Bopreal del Banco Central de la República Argentina sumaron 6,4 por ciento.

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Contracara

La contracara estuvo en varios activos dolarizados. Los bonos Globales apenas registraron una mejora de 0,6% en dólares CCL, los Bonares cedieron 1,3% y el índice S&P Merval cayó 12,5%. El desempeño ilustra que dolarizar una cartera no garantizó los mejores retornos durante el período analizado.

El carry trade consiste en colocar pesos en activos que pagan una tasa o ajustan por inflación, con la expectativa de que ese rendimiento supere la suba del dólar. La ganancia tiene como condición central que no ocurra una corrección cambiaria capaz de absorber los intereses o la actualización por CER.

La dinámica se repitió en septiembre, aunque con rendimientos más moderados. Los instrumentos duales encabezaron el ranking mensual con un avance de 1,6% en dólares CCL, seguidos por los Boncer, con 1,5%, y las Lecap, con 1,2%. La TAMAR privada rindió 1,1%, mientras que el plazo fijo UVA, la inflación y la BADLAR privada crecieron 1%.

En el otro extremo, los Bonares perdieron 4,5% durante el mes, los Globales retrocedieron 4,7% y el S&P Merval registró una baja de 7,9%. El contraste consolidó a las estrategias en pesos como las de mejor resultado tanto en la medición mensual como en el acumulado de 2026.

La estabilidad cambiaria fue un componente determinante en el año y, hasta el momento, sigue dominando en el mercado local pese a los vaivenes externos. El dólar mayorista cerró la última semana en $ 1.515,50. A nivel local, “la divisa muestra estabilidad a pesar de la firmeza del billete a nivel global”, remarcó Wise Capital. El dólar minorista abrió en $ 1.540 en el Banco Nación, mientras que el MEP cotizó a $ 1.538,09 y el CCL, a $ 1.609,03.

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La diferencia entre el mayorista y el techo de la banda cambiaria se amplió a 27,27%. En paralelo, el Banco Central volvió a comprar divisas al inicio de octubre: absorbió USD 43 millones en una rueda y acumuló más de USD 14.790 millones en adquisiciones en lo que va del año.

El mercado prevé una ventaja cambiaria acotada hacia fin de año

Las previsiones privadas para el último trimestre anticipan una suba del dólar oficial cercana a 6,4% hasta diciembre. El cálculo supera por poco al rendimiento estimado para un plazo fijo tradicional, de 6%, y al de un UVA, de 5,2%. La distancia sugiere una competencia ajustada entre la tasa en pesos y la cobertura cambiaria.

Bajo ese escenario, los activos duales aparecen como una alternativa para quienes busquen combinar ambas variables, ya que ajustan según el mecanismo que resulte más favorable entre la evolución del tipo de cambio y la inflación. Los Boncer y los UVA, en cambio, conservan atractivo para perfiles que privilegian la protección frente a los precios.

Para los primeros tres meses de 2027, las proyecciones mantienen una ventaja marginal del dólar sobre el plazo fijo: 12,3% acumulado frente a 11,9% en un horizonte de seis meses. La brecha esperada es de solo 0,4 puntos porcentuales y cambia según el mes, con enero más favorable a la tasa fija y marzo con una leve primacía cambiaria.

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