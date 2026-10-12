Denunció que le habían robado la camioneta, pero estaba en una cochera: admitió que quería cobrar el seguro

La Fiat Fiorino blanca y su dueño, quien denunció el falso robo

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Un hombre de 50 años denunció que le habían robado su camioneta en Mar del Plata, pero una investigación policial permitió establecer que el vehículo nunca había estado en el lugar donde supuestamente ocurrió el delito. Los agentes terminaron encontrándolo en una cochera y, ante las evidencias, el denunciante reconoció que había inventado el robo para cobrar el seguro.

El acusado fue identificado como D.A.C., quien había denunciado que desconocidos le sustrajeron su Fiat Fiorino blanca el pasado 10 de octubre, sobre la calle Bolívar, entre Hipólito Yrigoyen y La Rioja, en pleno centro de la ciudad balnearia.

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A partir de esa presentación, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ª iniciaron una investigación para intentar reconstruir lo ocurrido. Sin embargo, las primeras averiguaciones comenzaron a poner en duda la versión del denunciante.

Los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad privadas y recogieron testimonios que permitieron establecer que la camioneta nunca había estado en el lugar donde Contreras aseguró que se había producido el robo.

La camioneta estaba en el interior de una cochera habilitada

Con esa información, los agentes continuaron la búsqueda del vehículo hasta que finalmente lograron localizarlo en el interior de una cochera habilitada, ubicada en Corrientes 1875, en la misma ciudad.

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El hallazgo terminó de desmoronar la versión del denunciante. Según consta en el parte policial, D.A.C. reconoció ante un testigo que había radicado la denuncia con la intención de cobrar el dinero del seguro.

Por el caso intervino el fiscal Roberto Bocanegra, titular de la UFI Nº 12, quien dispuso iniciar actuaciones por falsa denuncia de robo automotor y notificar al hombre de la formación de la causa, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense. No se ordenaron medidas restrictivas de su libertad.

Por su parte, la fiscalía a cargo de Irigoyen, de la UFI ODEPA, ordenó el secuestro de la Fiorino y la realización de una inspección por parte de un perito verificador.

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Otro caso similar, también en Mar del Plata

El marplatense denunció que desconocidos le habían sustraído su Citroën C3 Aircross rojo, pero era mentira

Un episodio de características similares también fue investigado en Mar del Plata. En este caso, un hombre de 49 años quedó imputado por falsa denuncia y tentativa de estafa después de asegurar que le habían robado su auto y comunicar el supuesto delito a la compañía de seguros.

El acusado fue identificado como S.J.D.J., quien denunció que desconocidos le habían sustraído su Citroën C3 Aircross rojo en la zona de Magallanes al 3400, entre las 17 y las 20.

Según el informe policial del 10 de octubre, el hombre también se comunicó telefónicamente con la compañía de seguros Allianz para informar el supuesto robo.

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Tras recibir la denuncia, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 3ª comenzaron a investigar el hecho. Para ello, analizaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas y reunieron declaraciones testimoniales.

Las averiguaciones permitieron establecer que el automóvil nunca había estado en el lugar donde Coronel aseguró que se produjo la sustracción, lo que puso en duda su versión de los hechos.

Con los elementos reunidos, tomó intervención la UFI Nº 10, especializada en delitos económicos, a cargo del fiscal David Bruna, que dispuso iniciar actuaciones contra el hombre por los delitos de falsa denuncia y estafa en grado de tentativa.

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S.J.D.J. fue notificado de la formación de la causa, aunque permaneció en libertad. Según el parte policial, no registraba antecedentes.