Crimen y Justicia

Apuñalaron a un hombre tras una discusión en Río Negro: la víctima lucha por su vida y un vecino fue imputado

La víctima fue intervenida de urgencia por lesiones en el abdomen que afectaron el estómago y el hígado. Sigue con asistencia respiratoria mecánica

La víctima fue trasladada al Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, donde fue operada de urgencia
La víctima fue trasladada al Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, donde fue operada de urgencia
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Un hombre fue apuñalado en el abdomen durante una discusión en el barrio 2 de Febrero, Cipolletti, provincia de Río Negro, y permanece internado en terapia intensiva. Por el ataque, un vecino fue imputado por tentativa de homicidio y quedó detenido con prisión preventiva durante cuatro meses.

El caso fue judicializado el domingo durante una audiencia ante la jueza de Garantías Rita Lucía. En esa instancia, la magistrada formuló los cargos contra el sospechoso y resolvió que el acusado permanezca detenido por un plazo de cuatro meses. La imputación es por el delito de homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor.

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La investigación está a cargo de los fiscales Guillermo Ibáñez y Julieta Della Cha. De acuerdo con la acusación presentada en la audiencia, el ataque ocurrió el 8 de octubre, cerca de las 11. Los dos hombres compartían la mañana cuando comenzó una discusión verbal.

Luego de recibir la puñalada en el abdomen, la víctima logró retirar la hoja metálica y caminó unos metros hasta pedir ayuda a su hermano. Personal de emergencia la trasladó al Hospital Pedro Moguillansky, donde los médicos constataron lesiones en el estómago y el hígado y resolvieron intervenirla quirúrgicamente. El presunto agresor, en tanto, se retiró del lugar antes de la llegada de los primeros auxilios.

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La Fiscalía consideró que la mecánica en la que ocurrió el hecho y la lesión que este provocó permiten sostener, durante esta etapa inicial, que existió una intención de matar. La calificación legal tiene carácter provisorio y podrá ser revisada a medida que avance la investigación penal y se incorporen nuevos elementos de prueba.

La acusación presentó testimonios de familiares y vecinos que habrían visto la secuencia. También sumó actuaciones realizadas por personal de la Unidad 45, correspondiente al barrio Anai Mapu, y peritajes del Gabinete de Criminalística.

La Fiscalía de Cipolletti imputó al acusado por homicidio en grado de tentativa y pidió su prisión preventiva
La Fiscalía de Cipolletti imputó al acusado por homicidio en grado de tentativa y pidió su prisión preventiva

Entre las pruebas mencionadas por la Fiscalía figuran imágenes de una cámara de seguridad instalada en un comercio de la zona. Además, un testigo que circulaba por el sector en un vehículo de trabajo grabó parte de la situación con su celular. Según la exposición fiscal, esos registros permitieron reconstruir tanto el momento de la agresión como la salida del sospechoso del lugar.

Los investigadores también secuestraron el arma blanca casera que habría sido utilizada durante el ataque. Ese elemento será sometido a las pericias que correspondan dentro del legajo, junto con los demás indicios recolectados en la escena.

El defensor oficial Marcelo Caraballo no cuestionó la formulación de cargos ni los requisitos legales para habilitar la investigación. Sin embargo, se opuso al pedido de prisión preventiva que había realizado el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía había solicitado esa medida al considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación. El planteo se apoyó, entre otros puntos, en la necesidad de resguardar el desarrollo de las pruebas y a los testigos vinculados con el episodio.

La defensa sostuvo que el imputado había permanecido dos días en libertad sin que se registraran amenazas ni contactos con testigos. “No está acreditado el riesgo de entorpecimiento”, argumentó Caraballo durante la audiencia, según Río Negro.

Como alternativa a la detención, el defensor propuso una prohibición de acercamiento a los familiares de la víctima y a las personas que puedan declarar en la causa, además de un sistema de monitoreo electrónico. La jueza descartó esa opción y ordenó la prisión preventiva por cuatro meses.

Con esa decisión, también quedó habilitada la etapa penal preparatoria. En ese período, la Fiscalía deberá reunir los elementos que respalden su acusación, mientras la defensa podrá controlar las pruebas y plantear las medidas que considere pertinentes ante el avance del expediente.

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