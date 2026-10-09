Crimen y Justicia

Trenes Argentinos denunció que balearon una formación del tren San Martín en pleno recorrido

El hecho ocurrió cerca del Arroyo Pinazo, en José C. Paz, y se suma a otros tres incidentes similares registrados en el mismo sector durante los últimos dos meses

Trenes Argentinos denunció haber sufrido disparos a modo de amenazas en el tren San Martín
Imagen que se aportó a la causa respecto de los ataques sufridos durante agosto y septiembre en el tren San Martín
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Una formación de la línea San Martín fue amenazada con armas de fuego este viernes a la tarde en las cercanías del Arroyo Pinazo, próximo a la estación Sol y Verde, en el partido bonaerense de José C. Paz. Según informó Trenes Argentinos, los disparos no impactaron en el tren, pero la situación obligó a implementar medidas preventivas de inmediato para resguardar tanto a los pasajeros como al personal ferroviario.

A raíz del episodio, los servicios de la línea San Martín operaron durante la tarde del viernes de manera restringida, circulando únicamente entre las estaciones Retiro y José C. Paz, sin llegar a los destinos habituales de Pilar y Cabred. La decisión de limitar el recorrido quedó en manos del personal policial de la brigada de seguridad que viaja en las formaciones, quienes junto al guardatren evalúan si el paso por determinado sector es seguro.

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Lo ocurrido este viernes no es un hecho aislado. La empresa ferroviaria detalló que, durante los meses de agosto y septiembre, se registraron otros ataques con armas de fuego en el mismo sector, que afectaron a otras tres formaciones de la misma línea y produjeron daños materiales, según indicó Trenes Argentinos en un comunicado oficial.

Trenes Argentinos repara formaciones de la línea San Martín para fortalecer la operación
El servicio de la línea San Martín operó de forma limitada entre las estaciones Retiro y José C. Paz durante la tarde del viernes

Frente a esa acumulación de incidentes, la empresa presentó las denuncias penales correspondientes ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Martín, bajo las carátulas de homicidio agravado en grado de tentativa e intimidación pública. En esas presentaciones, la empresa reclamó el cese inmediato de las agresiones y solicitó que se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad del servicio.

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Aunque la empresa reconoció que los hechos tienen su origen fuera del ámbito ferroviario, no por eso se mantuvo al margen. Trenes Argentinos abrió canales de diálogo con el municipio, las autoridades provinciales y la Policía Federal, con el objetivo de reforzar la custodia permanente de la traza ferroviaria en la zona afectada, con énfasis en las franjas horarias de mayor riesgo.

Ampliaron la flota del tren San Martín

En el contexto de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, la línea San Martín incorporó a su flota operativa, en agosto, una tercera locomotora nueva para mejorar la regularidad del servicio entre Retiro, Pilar y Cabred. La primera de estas unidades tractivas comenzó a operar el pasado 28 de mayo.

Esta incorporación forma parte de un plan de refuerzo escalonado, no de una medida aislada. La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía lo puso en marcha dentro de las acciones destinadas a recuperar la seguridad operacional del sistema ferroviario metropolitano.

Trenes Argentinos informó que la iniciativa busca sumar trenes operativos, responder mejor ante fallas y cumplir los horarios.

Trenes Argentinos repara formaciones de la línea San Martín para fortalecer la operación
El plan de obras de la Emergencia Ferroviaria incluyó la renovación de vías y la actualización del señalamiento en diversas líneas

La presencia de tres locomotoras en funcionamiento le da a la línea un margen mayor para ordenar la planificación de sus frecuencias. De acuerdo con la demanda y las condiciones de infraestructura disponibles, la unidad tractiva incorporada hará posible proyectar mejoras graduales en la operación cotidiana.

Para los pasajeros que emplean diariamente este ramal por trabajo, estudios, trámites o actividades recreativas, el efecto previsto será una mayor regularidad en los tiempos de circulación.

Desde que se decretó la Emergencia Ferroviaria en junio de 2024, se realizaron múltiples intervenciones en el sistema ferroviario metropolitano. En su comunicado oficial, Trenes Argentinos indicó que las obras incluyeron la renovación integral de vías del ramal Tigre, la modernización del sistema de señales en el acceso a Retiro de la línea Mitre y la actualización de los tendidos de vías en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca. También se efectuaron trabajos para modernizar el señalamiento en la línea Sarmiento y en la propia línea San Martín.

Continúa el proceso para adquirir repuestos destinados al mantenimiento preventivo del material rodante. Según Trenes Argentinos, esta gestión tiene como objetivo reforzar la confiabilidad de los servicios y reducir el tiempo que los trenes quedan fuera de servicio por fallas técnicas, uno de los factores que históricamente incidió en la regularidad de la red.

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