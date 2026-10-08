Pactó un encuentro a través de una app de citas y denunció haber sido víctima de un “viudo negro” en Bahía Blanca

Un hombre joven y barbudo usa la aplicación Grindr en su smartphone, sentado en un sofá iluminado por la luz de una lámpara, en un ambiente acogedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 43 años denunció haber sido víctima de un “viudo negro”, que le habría robado dinero, objetos personales y que también se apropió de sus cuentas digitales luego de haberlo conocido a través de una aplicación de citas. El caso quedó bajo investigación de la Comisaría Quinta de Bahía Blanca.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la avenida La Plata al 1.600, en cercanías del canal Maldonado. La Policía intervino cerca de las 21:15 horas, después de que una amiga de la víctima llamara al 911 al encontrarlo inconsciente.

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Según relató el denunciante, había conocido al presunto delincuente mediante una aplicación de citas orientada principalmente a la comunidad LGBTQ+. Después de que entablaran una conversación, el sospechoso, de entre 30 y 40 años, se presentó luego en el domicilio.

Ambos compartieron unos mates y, de acuerdo con la información obtenida por La Nueva, en un momento el visitante le rozó el rostro. Poco después, el dueño de la propiedad aseguró que había comenzado a sentirse mal hasta que perdió el conocimiento.

La zona donde ocurrió el episodio denunciado

Cuando recobró la conciencia, advirtió el faltante de un celular Samsung A21, $20.000, prendas de ropa interior y un proyector. También constató que había perdido el acceso a sus billeteras virtuales, su correo electrónico y WhatsApp.

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Aún las autoridades no pudieron establecer si la víctima fue sedada o si el desvanecimiento se produjo por otra causa. “Todavía no tenemos en claro si lo durmió o si tomaron demasiado y se durmió”, señaló el investigador.

No obstante, la misma fuente sostuvo que la pesquisa contemplaría la posibilidad de que ambos hubieran consumido alcohol en exceso. Por el momento, no se informó si se realizaron peritajes toxicológicos para determinar qué provocó la pérdida de conocimiento.

El denunciante describió al presunto autor como un hombre robusto, de tez trigueña y cerca de 1,76 metros de altura, vestido de negro. Además, mencionó que tenía un piercing de argolla en la nariz y que hablaba con tonada correntina. La investigación continúa su curso para identificarlo y recuperar los elementos denunciados como robados.

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Caso “Eluney”: el denunciante identificó a la sospechosa en una rueda de personas

La víctima de un presunto robo bajo la modalidad de “viuda negra” reconoció a Lourdes Milagros Rodríguez, conocida en redes como “Eluney”, durante una rueda de personas realizada en el marco de la causa que investiga el hecho ocurrido en una vivienda de Pilar.

Eluney, la joven de 21 años acusada de ser robar bajo la modalidad de viuda negra

El reconocimiento se llevó a cabo el 25 de septiembre ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Pilar. Según el acta incorporada al expediente, el denunciante identificó a Rodríguez entre cuatro mujeres y aseguró que era la joven a la que había invitado a su casa tras contactarla por Instagram.

“Es la N° 4. La reconozco por la altura, su tez de piel y la forma del pelo”, declaró el hombre, de acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae.

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La investigación comenzó por un episodio denunciado el 24 de julio. La presunta víctima, un hombre de 31 años, relató que había contactado en Instagram a una joven que utilizaba el perfil “Eluney” y la invitó a su domicilio.

De acuerdo con el expediente, el hombre perdió el conocimiento luego de consumir bebidas. Cuando despertó, denunció el faltante de dinero, dólares, dispositivos electrónicos y las llaves de su vivienda.

La acusada exhibía dólares en las redes sociales

Fue así que Rodríguez, de 21 años, fue detenida a comienzos de septiembre junto con otros dos sospechosos, de nacionalidad chilena y venezolana. La causa también contemplaría las figuras de asociación ilícita y robo agravado cometido en poblado y en banda.

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Durante los procedimientos ordenados en la causa, los investigadores secuestraron teléfonos, dinero, un perfume que habría sido reconocido por el denunciante como de su propiedad y frascos goteros de vidrio.

La joven, que tiene la defensa del abogado Marcelo Ponce, había adquirido visibilidad en redes sociales por publicaciones en las que mostraba consumos en restaurantes de Puerto Madero, billetes de USD 100 y vehículos de alta gama. Esos posteos también fueron incorporados como elementos de interés en la investigación, que continúa bajo análisis.